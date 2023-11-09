Özgür Özel, KK 2.0 mı?

Özgür Özel seçilince bir arkadaşım “Eyvah KK’nin yeni sürümü ÖÖ geldi” dedi. Bunun için neden eyvah dediğini sordum: “Bütün siyasi hayatı KK ile geçen, KK’da sevdiğimiz veya sevmediğimiz hemen her özelliği barındıran biri. Görüntüsü bile benziyor. Eyvah dedim çünkü Kılıçdaroğlu hiç olmazsa 74 yaşındaydı, Özel 49 yaşında. İktidarı torunlarımız görür artık.”

Bir başka arkadaşım “CHP’nin ANAPlaştırılması sürecinde bir aparat o. AKP nasıl İBB gücüyle kurulduysa, Yeni CHP de yine İBB gücüyle kuruldu. Bu nedenle ÖÖ, KK’nın değil, Abdullah Gül’ün yeni sürümüne benziyor. Yeni RTE bir örgüt kurmak için ondan yararlanacak, sonra da bir kenara çekecek”

Bir başkası: “Yahu ne değişimi?” dedi. “Özgür Özel’in çevresi kırk yıldır değişmeyen dinozorlarla dolu. Bunu Ecevit’e karşı Baykal yapmıştı. Özgür Özel, Deniz Baykal’ın yeni versiyonudur”

Böyle berbat arkadaşlar olmaz olsun. Şurada mutluluk dansı yapacakken, neden böyle tiplerle takılıyorum ki.

Özgür Özel de arkadaşım olduğu için bari ona direkt bir mesaj yazayım dedim. Yazdım yolladım, bir türlü mavi tık düşmedi. Ergen sevgili gibi gece vakti uyanıp telefona bakıyorum. E şimdi nasılsa çok arkadaşı vardır, mesaj kutusu dopdoludur.

Bari oraya yazdıklarımı burada tekrarlayayım, belki gözüne çarpar:

“KK’nın yanındaki öfkeli Özgür dönemi artık bitsin.

Daha 49 yaşındasın. KK, İmamoğlu ve seni aynı görsel kümeye sokan şu çerçevesiz gözlüğü çöpe at. Gerekirse lens tak. Türkiye’nin çerçevesiz gözlük takan bir lidere daha tahammülü yok.

Resmi anlar hariç her zaman spor giyin. Kot pantolon beyaz spor ayakkabı. Mis gibi.

RTE ile ilgili hiçbir kötü söz söyleme, muhatap alma. Sen artık iyi polis ol. Kavramları sahiplen, isimleri telaffuz etme.

Senin sayende var olan insanların, sen olmasan da bir holdingde yönetici olabilecek insanları ezmesine izin verme. Prensibi olanın prense ihtiyacı olmaz.

Kimse muhalefet beklemiyor, herkes heyecan ve umut bekliyor. Ezberleri 83’deki Özal gibi parçala.

Makam aracın TOGG olsun mesela. Anlamların öz anlamlarını yitirip başka anlamlara büründüğü post modern bir dünyada TOGG iyi gider.

Ne yap, ne et, kendini CHP dinozorlarına yedirme. Sadece bu halka ve bu gençliğe borçlusun.

Yerel seçim ara durak. Sonra önünde 4 koca yıl var. Bir partiyi yenilemek, bir değişim yaratmak, yeni bir dalga oluşturmak için 4 yıl harika bir süre.

Seni sadece sana benzetsinler. O nedenle şu tantana bitsin ve önce gör, sonra da göster kendini.”