Sinop Valisi neyi uygun görmediniz!

Diğer valilerin yaptığı gibi festivale bir hafta kala ‘uygun görülmemiştir’ diyerek keyfi şekilde insanların hayatından 4 güzel günü çaldınız. Bulunduğunuz mevkiinin sorumluluğu sadece ‘uygun görülmemiştir’ cümlesinden çok daha fazla olmalı. Bu çok baştan savma değil mi?

Bu sayfada bazen bire bir, yazdığım konunun muhattaplarına seslendim. İlk aklıma gelenler Orhan Gencebay, Erkan Oğur ve Yavuz Bingöl. Hatta pandemi döneminde iktidarın müzik sektörüne olan duyarsızlığı karşısında Marko Paşa’ya bile dert yanmışlığım vardır. Bu sefer de Sinop Valisi sayın Erol Karaömeroğlu’na seslenmek istiyorum. Sayın valim 3 senedir Sinop’un mülki amirisiniz ve de bu makamda olduğunuz sürece şehrinizde Kuzey Fest yapıldı. Türkiye’nin önemli sanatçıları bu festivalde yer aldı ve şarkılarını on binlerce Karadenizli eşliğinde söyledi.

2023 Kuzey Fest’in duyuruları Aralık 2022 tarihinde başladı ve o tarihten itibaren bilet satışları başladı, sanatçılarla anlaşmalar imzalandı, ses-ışık sistemleri kiralandı.

Ve yine diğer illerin valilerinin de yaptığına benzer bir şekilde festivale bir hafta kala hiç bir somut gerekçe göstermeden “uygun görülmemiştir” diye keyfi bir şekilde insanların hayatından dört güzel günü çaldınız. Bulunduğunuz mevkiinin sorumluluğu sadece uygun görülmemiştir cümlesinden çok daha fazla olmalı. Bu çok baştan savma değil mi?

Bu gerekçenin altının doldurulması gerekmez miydi? Ben istedim öyle oldu mantığı yıllarca dirsek çürüttüğünüz üniversite yıllarına, okuduğunuz ders kitaplarına, dinlediğiniz değerli hocalarınıza haksızlık değil mi?

GENÇLERİ ÜZDÜNÜZ

Çocuklarınız kaç yaşında bilmiyorum ama eminim onlar da bu kararınızı beğenmemişlerdir. Ve de konsere gidebilmek için gün sayan arkadaşlarının karşısında mahcup olmuşlardır. Çocuklardan söz etmişken benim 25 yaşında bir kızım var Erol Bey.

O da benim gibi müzisyen olma yolunu seçti, o da bu festivalde yer alacakı. Aylardır provalar yapıyorlar, şarkı seçiyorlar, grup arkadaşlarıyla beraber sahnede ne giyeceklerini tartışıyorlar. Bu haberi duyunca iki gündür odasından çıkmıyor.

Kızımı ve de on binlerce genci üzdünüz sayın valim. Sizin yerinizde olmak hiç istemezdim. Zira bir gün gelir o gençlerin ahı tutar. Şöyle bir örnek vereyim başka bir alandan. Diyelim çocuklarınızdan biri futbolu çok seviyor ve de önümüzdeki hafta önemli bir maçları var. Aylardır antreman yapıyorlar, rakip takımı analiz ediyorlar ve de tam başlama vuruşu yapılacakken bir devlet yetkilisi hiç bir somut gerekçe göstermeden “bu maçın yapılması uygun görülmemiştir” diyor. Ne hissedersiniz bir baba olarak?

İşte ben ve benim gibi binlerce baba da şu anda çocuklarımızın üzüntüsüyle üzülüyor, onların hayal kırıklıklarını gidermeye çalışıyoruz. Liyakat ne demek onu anlatmaya çalışıyoruz, boş bir çaba olduğunu bile bile…

Düşünsenize binlerce müziksever aylar öncesinden kombine biletlerini almış, kamp malzemelerini çıkarmış, çadırlarını hazırlamış ve de Sinop’a doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Ama üç senedir bu festivale izin veren siz hiç bir gerekçeye dayanmayan “uygun görülmemiştir” tebliğinizle gençlerin hevesini kursağında bırakıyorsunuz.

Sadece gençleri de değil. Festival sayesinde ekonomik açıdan biraz rahatlayacak olan Sinop halkını da cezalandırıyorsunuz. Sinop’lular tarafından çok sevilen ve sahiplenilen bu festivale meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği büyük.

HALKI CEZALANDIRDINIZ

Sinop Ticaret ve Sanayii Odası, Sinop Bakkallar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kültür Turizm Derneği Başkanları’nın Kuzey Fest’e ne kadar olumlu baktığını siz de biliyorsunuz. Gerçekten de niye böyle bir karar aldınız sayın valim?

Festivalin iptali ile mağdur duruma düşecekler sadece festivali düzenleyenler ve müzisyenler değil, aynı zamanda Sinop halkı, ekonomisi ve esnafıdır da. Duyduğuma göre organizasyon komitesi yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurmuş.

Mahkemeden olumlu bir sonuç çıkacağını umut ediyorum.

Üç yıldır yüz binlerce genci ağırlayan bu festivalde ne sağlık ne de güvenlik açısından en ufak bir olumsuzluk yaşanmamışken bu iptal kararının hiç bir mantıklı gerekçesi yok.

Erol bey sonsuza kadar Sinop Valisi olarak kalmayacaksınız. Kararınızı bir kez daha gözden geçirin; yasaklayan değil destekleyen vali olarak kalın Sinop’luların kalplerinde…