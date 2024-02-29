“Tahammülsüzlük” kaynağı tahammül!

Yoklara tahammül, varolanlara tahammülsüzlüğün itici gücü.

Hükümet, Bakanlar Kurulu, karar alma düzeneği, siyasal sorumluluk yok.

Yok edenler, şimdi, Anayasa Mahkemesi(AYM)’nin ve Danıştay’ın varlığını hazmedemiyor.

Sorunun özü: ‘6’lı Masa’ mirasçıları, 2017 yıkımını kanıksadıkça, Cumhur İttifakı, ‘yoklar çizelgesi’ni genişletiyor.

YIKIMA HAYIR!

Yıkımı hazmetmeyen ‘hayır bloku’, yaklaşık 6 ay sonra demokratik anayasa yolunda ortak adımlar atmaya başladı: CHP/HDP/İyi P (İP). Saadet P. ( İlerleyen yıllarda Parti yönetimden dışlanınca Ü. Özdağ, ‘ortak ilkeler’ metnini şantaj malzemesi yaptı; İP yöneticileri de, Akşener öncülüğünde inkar ve iftira için saf tuttu…)

6’lı Masa, HDP’siz kuruldu; Deva ve Gelecek Partileri de, Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim (GPS) için “hayır bloku”na katıldı.

GPS için anayasa hedefinde hazırlanan yol haritası ve geçiş dönemi raporları, 16 Nisan 2017 yıkımının hazmedilemediğinin göstergesi idi.

2023 seçim sonuçları CHP için hezimet oldu. DP, Deva P., Gelecek P., Saadet P. vekilleri ve yarım düzine İP’li, TBMM’ye CHP yoluyla girdi.

Hezimet, 6’lı Masa bileşenleri için teslimiyet sonucunu doğurdu. ‘Yoklar çizelgesini hazmetme’ görüntüsü, GPS savunucularını, sürekli Anayasa ihlalleri karşısında seyirci konumuna geçirdi.

AYM VE DANIŞTAY

HDP davası ve Atalay kararı ardından, AYM karşıtlığında Bahçeli ve Erdoğan saf tutmaya başladı.

Ayasofya Müzesi ve İstanbul Sözleşmesi kararları için alkışlanan Danıştay, 15 Temmuz sonrası dünya hukuk tarihinin en büyük toplu katliamı üzerine hukuku dillendirince, “hazmedilemeyen kurum” oldu.

AYM ve Danıştay, 2017’de tasfiye edilemeyen anayasal kurumlar.

Bu nedenle, 31 Mart oyu, Anayasal kurumların ve yerel yönetimlerin yaşarkalma sorunsalına ilişkin olduğu gibi, Türkiye için “demokratik yörünge umudu” bakımından da yaşamsal.

“DEVLET BENİM”

Anayasal tasfiye sürecini hazmeden! muhalefet, CB’nin her gün seçim sahasında çifte anayasa ihlallerini de kanıksamış görünüyor:

-Ülke genelinde CB sıfatı ve Devlet olanakları ile yerel seçim kampanyası yürütmesi, tümüyle Anayasa dışı,

- Kendini Devletle özdeş kılarak seçmenlere yönelik ayrımcı ve tehdit edici konuşmaları, partiler ve adaylar arasında eşit yarışma koşullarını tümüyle ortadan kaldırıyor.

Siyasal statü veya kimlikten arındırılmış olan CB yardımcısı ve bakanların da seçim çalışmalarına katılması, Anayasa ihlali.

SANAL SİSTEM…

Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY), ‘resmi dezenformasyon’ eşliğinde Devlet kurumlarını ve kamu makamlarını, CHP ve adaylarına karşı seferber etmiş durumda. Kanal ile bölmeyi hedeflediği İstanbul’u ‘komuta merkezi’ yapma hazırlığında.

Yürütme’yi kişiselleştirerek, Yasama’ya Cumhur İttifakı ile ‘ters kelepçe’ takarak, HSK/YSK ve Yargıtay’ı araçsallaştırarak erkler ayrılığını tasfiye eden ikili, şimdi iki anayasal kuruma göz dikti: AYM’yi ve Danıştay’ı da, Anayasa gibi tümüyle görünüşte kurumlara dönüştürmek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi (CBHS), sanal bir söylem: Hükümet yok, CB yok ve öngörülemezlik nedeniye sistem de yok.

PBDBY, neden ülke için bir güvenlik sorunu?

…GÜVENLİK SORUNU

Ekosistemi geriye dönüşü olanaksız biçimde bozdu: Tarım ve hayvancılık yok edildi; delik-deşik edilen ve sınır ötesi etkiler yaratma riski bulunan ekokırım faaliyetleri, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürdü.

AYM ve Danıştay için ‘musalla taşı hazırlığı’ sürerken, DİB ve MEB ekseninde dünyevi hukuktan ve bilimsel eğitimden uzaklaşma çalışmaları ivme kazandı. TSK kurumlarını tasfiye ve MGK’yi Anayasa dışı kullanma, ayrıca ele alınmalı.

PBDBY, ülke, toplum ve gelecek kuşaklar için sürekli risk üretiyor.

Bu nedenle, büyük yıkım hiçbir zaman hazmedilmemeli. Eğer yıkıma tahammül edilirse, demokrasi hedefi bir yana, güvenli bir ülkede uyanma umudu bile kalmaz.