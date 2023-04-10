İbrahim Ö. Kaboğlu

Seçimler-6: Gündemdeki CHP’nin gündemi
Ülke gündeminde CHP var. Ya CHP’nin gündemi? Türkiye’yi değiştirme savı ile yola çıkan CHP, şimdi kendini değiştirme yolunda. 14 ve 28...
Seçimler-5: Söylem ve eylem dayanışması
“Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır” sözleri, demokrasi arayışında ‘anayasa siyaseti’ tartışmasını gündeme getirdi (Seçimler-4). “İnsan haklarına dayanan demokrasi...
Seçimler-4: Tartışmaya çağrı
“Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.” Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY) tekelini elinde tutan kişinin bu...
Seçimler-3: ‘‘Hangi Anayasa’’ gündemi?
İlk yazıda, adil seçim ilkesini zedeleyen hukuksuzluklara, ikincisinde 14 Mayıs yasama tercihi ve 28 Mayıs öncesi savrulmalara değinmiştim. Bu yazı ise,...
Seçimler-2: 14 ve 28 Mayıs
“Seçimler-1: nereden geldik?” başlıklı ilk yazı, öncesi ve seçim takvimi boyunca seçimlerin “adil ve özgür olmadığı” üzerine idi. HUKUK VE AHLAK “Bu...
Seçimler-1: Nereden gelindi?
Seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu; ama yeterli değil. Anayasa, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), seçim kanunları ve Anayasa Mahkemesi (AYM),...
28 Mayıs oyu, direnme hakkına eşdeğerdir
“İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için, insan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerek”...
Cumhuriyet’in 2. yüzyılı için sandığa
Cumhurbaşkanı (CB) seçilebilmek için « geçerli oyların salt çoğunluğu » gerekli. 14 Mayıs’ta hiçbir aday, « salt çoğunluk » sağlayamadı. Bu nedenle, 28 Mayıs’ta...
“Çeşitlik içinde birlik” için değişim
“Birleştirilmiş devlet başkanlığı ve yürütme” ile yasama seçimleri için aynı gün, aynı sandık ve aynı zarf: 24 Haziran 2018’de ilki...
Demos düşmanı darbecilere direnme…
Seçimlerin adil olması, seçmen iradesinin özgür ve serbest bir şekilde ortaya çıkmasına bağlı. Bunun için, seçimlere giden süreç buna elverişli...
Alevi ve Kürtler eşit yurttaşlar
“Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi...
Zehirlenen siyasal yarışma
Siyasal iktidarın el değiştirmesi (siyasal münavebe), eşit ve özgür yarışma ortamının sürekliliği ile gerçekleşir. Ne var ki, seçimlere yaklaştığımız her...
Nitelikli yasama umudu adına
24 Haziran seçimleri sonrası haftalık yazılarımın üçüncüsü, 12 Temmuz 2018’de Meclis’teki ilk yazı idi. Beş yıl boyunca büyük çoğunluğu burada...
Afet yasası: Şimdi değilse ne zaman?
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin afete hazırlık ve afet yönetimi konularında ne denli zayıf olduğunu çok...
YSK: Anayasal değil, siyasal tercih
“Bir kimse en fazla iki defa seçilebilir” kuralı, 2007’de kabul edildi. Bu kural, 2014’te uygulandı ve buna göre yine ilk...
Cumhurbaşkanı adaylığı: Kural ve kişi aynı
Kural aynı: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” Kişi aynı: Sayın R. T. Erdoğan (RTE)...