Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
İbrahim Ö. Kaboğlu
Seçimler-6: Gündemdeki CHP’nin gündemi
Ülke gündeminde CHP var. Ya CHP’nin gündemi? Türkiye’yi değiştirme savı ile yola çıkan CHP, şimdi kendini değiştirme yolunda. 14 ve 28...
  • 06.07.2023 06:00
Seçimler-5: Söylem ve eylem dayanışması
“Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır” sözleri, demokrasi arayışında ‘anayasa siyaseti’ tartışmasını gündeme getirdi (Seçimler-4). “İnsan haklarına dayanan demokrasi...
  • 29.06.2023 06:00
Seçimler-4: Tartışmaya çağrı
 “Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.” Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY)  tekelini elinde tutan kişinin bu...
  • 22.06.2023 06:00
Seçimler-3: ‘‘Hangi Anayasa’’ gündemi?
İlk yazıda, adil seçim ilkesini zedeleyen hukuksuzluklara, ikincisinde 14 Mayıs yasama tercihi ve 28 Mayıs öncesi savrulmalara değinmiştim. Bu yazı ise,...
  • 15.06.2023 08:27
Seçimler-2: 14 ve 28 Mayıs
“Seçimler-1: nereden geldik?” başlıklı ilk yazı, öncesi ve seçim takvimi boyunca  seçimlerin “adil ve özgür olmadığı” üzerine idi. HUKUK VE AHLAK “Bu...
  • 08.06.2023 06:00
Seçimler-1: Nereden gelindi?
Seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu; ama yeterli değil. Anayasa, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), seçim kanunları ve  Anayasa Mahkemesi (AYM),...
  • 01.06.2023 06:00
28 Mayıs oyu, direnme hakkına eşdeğerdir
“İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya  başvurmak zorunda bırakılmaması için, insan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerek”...
  • 25.05.2023 06:30
Cumhuriyet’in 2. yüzyılı için sandığa
Cumhurbaşkanı (CB) seçilebilmek için « geçerli oyların salt çoğunluğu » gerekli. 14 Mayıs’ta  hiçbir aday, « salt çoğunluk » sağlayamadı. Bu nedenle, 28 Mayıs’ta...
  • 18.05.2023 06:30
“Çeşitlik içinde birlik” için değişim
“Birleştirilmiş devlet başkanlığı ve yürütme” ile yasama seçimleri için aynı gün, aynı sandık ve aynı zarf: 24 Haziran 2018’de ilki...
  • 11.05.2023 06:30
Demos düşmanı darbecilere direnme…
Seçimlerin adil olması, seçmen iradesinin özgür  ve serbest bir şekilde ortaya çıkmasına bağlı. Bunun için, seçimlere giden süreç buna elverişli...
  • 04.05.2023 06:01
Alevi ve Kürtler eşit yurttaşlar
“Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi...
  • 27.04.2023 06:30
Zehirlenen siyasal yarışma
Siyasal iktidarın el değiştirmesi (siyasal münavebe),  eşit  ve özgür yarışma  ortamının sürekliliği ile gerçekleşir. Ne var ki, seçimlere yaklaştığımız her...
  • 20.04.2023 09:09
Nitelikli yasama umudu adına
24 Haziran seçimleri sonrası haftalık yazılarımın üçüncüsü, 12 Temmuz 2018’de Meclis’teki ilk yazı idi. Beş yıl boyunca büyük çoğunluğu burada...
  • 13.04.2023 06:30
Afet yasası: Şimdi değilse ne zaman?
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin afete hazırlık ve afet yönetimi konularında ne denli zayıf olduğunu çok...
  • 08.04.2023 06:30
YSK: Anayasal değil, siyasal tercih
“Bir kimse en fazla iki defa seçilebilir” kuralı, 2007’de kabul edildi. Bu kural, 2014’te uygulandı ve buna göre yine ilk...
  • 06.04.2023 06:30
Cumhurbaşkanı adaylığı: Kural ve kişi aynı
Kural aynı: “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” Kişi aynı: Sayın R. T. Erdoğan (RTE)...
  • 30.03.2023 06:30
BirGün'e Abone Ol