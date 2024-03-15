Ya dışardan para gelmezse?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta İngilizce paylaştığı bir Twitter mesajında, yerel seçimlerden sonra çok uzun bir süre yeniden seçim olmayacağını bu nedenle orta vadeli programı uygulamalarının önünde bir engel kalmayacağını söyleyerek başımıza ne geleceğini yabancı fon yöneticilerine çok net bir biçimde ifade etti. Mesajın İngilizce olması hedef kitlenin kim olduğunu gösteriyor: yabancı fon yöneticileri. Peki, Bakan Şimşek, yabancılara “uzun bir süre seçim olmayacak” mesajını niye veriyor? Bununla ne kast ediyor?

İşte bu soruya verilecek yanıt, başınıza neler geleceğini net bir biçimde gösterecek. Seçimden sonra paranızı getirmekten korkmayın. Getirdiğiniz para üzerinden iyi bir getiri elde edeceksiniz. Bunu sağlamamızın önünde de bir engel yok çok seçim olmayacağı için rahatlıkla vatandaşa bedel ödettirebiliriz. Yeni ekonominin yönetiminin göreve gelmesinin üzerinden on ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen bekledikleri hiçbir sonuç ortaya çıkmadı. Faizlerin ve kurların artmış olmasına rağmen, yurtdışından gelmesini umdukları döviz girişi olmuyor. Geçen yıl bir miktar giriş olsa bile artık o da durdu. Ocak ayı verilerine göre doğrudan yabancı girişi sadece 661 milyon dolar olmuş. Ama bunun büyük çoğunluğu yabancıların gayrimenkul alımından oluşuyor ve devamı da gelmeyecek gibi. Mesela, şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 45 oranında düşmüş. Artık oradan da para gelmiyor. Tek umutları portföy (sıcak para) girişi.

İktidarın bel bağladığı ve başta enflasyon olmak üzere bütün dertlerimize çare olarak gördükleri döviz girişinin olmadığını vatandaş da görüyor. Kurların seçimler öncesinde baskılandığını bilen vatandaşlar, elinde avucunda ne varsa döviz ve altın alıyor.

Hem kurlar hareketli hem de altın fiyatları. Bu artan talebi karşılamak üzere Merkez Bankası’nın döviz sattığı da anlaşılıyor. Yılbaşında bugüne 22 milyar dolar sattıkları ama özellikle son haftada bu satışların daha da hızlandığı görülüyor. Hem Kapalıçarşı hem de bankacılık sistemi üzerinden döviz talebi yüksek. BDDK’nin verilerine göre bankalardaki döviz tevdiat hesaplarında mart ayının ilk on gününe yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir artış olduğu görülüyor.

Anlaşılan o ki MB, seçimlere kadar döviz satmaya devam edecek. Ama bunu sürdüremeyeceklerini bildikleri için seçimlerden sonra ne yapacaklar ve bunun kurlar üzerindeki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz.

FAİZ ARTIŞI

Faiz artışının olacağını herkes tahmin ediyor. Ne kadar olacağı ise artık tartışma konusu bile değil. 500 baz puan ana beklenti oldu. Hatta bazıları “önden yüklemeli” diye söze başlayarak bundan daha fazla bir artış yapılması gerektiğini söylüyorlar.

Biliyorsunuz aralık ayından beri faiz artışlarının kredi kartı faizlerine yansımasını engelliyorlar. Seçimden sonra bu işi de sonlandıracakları için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faiz oranlarında önemli bir artış olacağını da söyleyebiliriz.

Peki, bunun sonucu ne olacak? Siz borçlanmak zorunda olduğunuz için bütçenizin daha büyük bir kısmını faiz ödemesine ayırmak zorunda kalacaksınız. Artık geri kalanı ile ne yaparsınız ona da siz karar veririsiniz.

İktidarın seçimlerin geride kalmasını neden heyecanla beklediğini anladınız mı?