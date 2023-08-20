Ercan Kesal
Bir tuhaf belediye başkan adaylığı hikâyesi
2000’li yılların başıydı… Nasıl oldu, kim aklıma düşürdü, anlatması uzun; bir ara yaşadığım semtin belediye başkanlığı için aday olmaya kalkışmıştım....
Che Guevara kim baba?
Ortaokul bir ya da ikinci sınıfa gidiyoruz. Matematikçi Hikmet Bey yüzünde hiç de masum olmayan bir gülümsemeyle bize bakıyor. Ağzına...
Düşlerimize ve kendimize inanmaktan vazgeçmeyelim
Her zamanki sabahlarımızdan birisi. Annemde bir tatsızlık var ama. Keyifsiz ve yorgun gözüküyor. Punduna getirip soruyorum. “İlaçlarını düzgün alıyor musun...
Sustuğumuz zaman söylediklerimizi hiç duymak istemezsiniz
Susan vakalardan korkmam gerektiğini çok erken öğrendim! Bir haftadır yağan karın ardından ayaza kesmiş bir gece yarısıydı ve lojman yokluğunda...
Kimin işidir bu Gezi meselesi?
Çok soruluyor bu soru, biliyorum. Kimin işidir; nedir bu Gezi? Gezi, bana kalırsa, “çocukların canının erik istemesidir.” Fazla mı soyut...
Babalar, oğullar ve kederlerimiz!
1984’ün soğuk bir mart gününde, Diyarbakır Cezaevi’ndeki ölüm orucunda hayatını kaybeden Orhan Keskin’in babası, oğlunun insanlık dışı işkencelerden ve uzun...
Anne, gel yanıma otur!..
Kokular galiba, hafızamızın en inatçı iz sürücüleri. Her şeyi unutabilirsiniz belki ama kokuları asla! İlk sevgilimi hep burnuma çarpan nergis...
Aynı gökyüzünün altında, aynı kederle
Emeğe, masumiyete ve inceliğe yer kalmadı ülkemde. Sevdiğimizin beline sarılıp umutla yürüdüğümüz sokaklardan, geceyarıları tekinsiz saatlerde, sorgusuz sualsiz götürüldüğümüz işkencehanelere...
Hadi, önce kendimizi kurtaralım
İki gündür aralıksız yağan kar yüzünden lojmandan sağlık ocağına bile zor gittim. Köy yollarının tamamı kapanmış. Hasta falan yok ortalıklarda....
Hayat sizin ona verdiğiniz değerdir
“Zaman zaman içinde / Zaman zindan içinde/ Biz mahpusta yatardık/ Yılan, çıyan içinde.” 1940 kuşağı şairlerinden Enver Gökçe’nin kayıp destanı...
Benim İzmir’im...
Yaşlı bir fil gibiyim’ der, M. Mastroianni ‘Anılar’ını anlatmaya başlarken.Bir Anadolu çocuğuyum ben. Avanoslu. Orta Anadolulu ve kasabalı. Çiftçi bir...
Evimiz neresi?
Ben Kapadokyalıyım. Anadolu’nun ortasında bir yerdir Kapadokya. Avanos isimli küçük bir kasabada (Eski adı Evenez ya da Venessa’dır) eski bir...
Bahar karşılaması
"Zaman bir durumdur, insanın ruhuna can verir ve zamanın dışında anı olmaz’’ der, Tarkovski. Evet; zaman bir ‘gösterge’ ve...
Hatırladıklarım…
RakuYıl 1964 ya da 65 olmalı. Kieslowski Lodz Sinema Okulu’nun giriş sınavlarına ikinci kez girer ve yine kazanamaz. Sınavdan yenik...
Kelimeler ne işe yarar?
Anamın, ‘deli olan deliğinden çıkmaz’ dediği türden bir hava. Kışın en soğuk günleri. Soba gürül gürül yanıyor.Tüm kardeşlerin yan yana...
Ankara rüzgârı…
Annemin yan odadan sesini duyuyorum. Yengeme yakınır gibi, fısır fısır bir şeyler soruyor: ‘’tak tak tak, sabaha kadar ne yazıyor...