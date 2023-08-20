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Ercan Kesal

Ercan Kesal

Bir tuhaf belediye başkan adaylığı hikâyesi

2000’li yılların başıydı… Nasıl oldu, kim aklıma düşürdü, anlatması uzun; bir ara yaşadığım semtin belediye başkanlığı için aday olmaya kalkışmıştım....
  • 20.08.2023 10:36

Che Guevara kim baba?

Ortaokul bir ya da ikinci sınıfa gidiyoruz. Matematikçi Hikmet Bey yüzünde hiç de masum olmayan bir gülümsemeyle bize bakıyor. Ağzına...
  • 13.08.2023 10:05

Düşlerimize ve kendimize inanmaktan vazgeçmeyelim

Her zamanki sabahlarımızdan birisi. Annemde bir tatsızlık var ama. Keyifsiz ve yorgun gözüküyor. Punduna getirip soruyorum. “İlaçlarını düzgün alıyor musun...
  • 30.07.2023 08:27

Sustuğumuz zaman söylediklerimizi hiç duymak istemezsiniz

Susan vakalardan korkmam gerektiğini çok erken öğrendim! Bir haftadır yağan karın ardından ayaza kesmiş bir gece yarısıydı ve lojman yokluğunda...
  • 16.07.2023 07:47

Kimin işidir bu Gezi meselesi?

Çok soruluyor bu soru, biliyorum. Kimin işidir; nedir bu Gezi? Gezi, bana kalırsa, “çocukların canının erik istemesidir.” Fazla mı soyut...
  • 29.05.2022 06:30

Babalar, oğullar ve kederlerimiz!

1984’ün soğuk bir mart gününde, Diyarbakır Cezaevi’ndeki ölüm orucunda hayatını kaybeden Orhan Keskin’in babası, oğlunun insanlık dışı işkencelerden ve uzun...
  • 23.08.2020 11:26

Anne, gel yanıma otur!..

Kokular galiba, hafızamızın en inatçı iz sürücüleri. Her şeyi unutabilirsiniz belki ama kokuları asla! İlk sevgilimi hep burnuma çarpan nergis...
  • 26.07.2020 09:30

Aynı gökyüzünün altında, aynı kederle

Emeğe, masumiyete ve inceliğe yer kalmadı ülkemde. Sevdiğimizin beline sarılıp umutla yürüdüğümüz sokaklardan, geceyarıları tekinsiz saatlerde, sorgusuz sualsiz götürüldüğümüz işkencehanelere...
  • 28.06.2020 10:25

Hadi, önce kendimizi kurtaralım

İki gündür aralıksız yağan kar yüzünden lojmandan sağlık ocağına bile zor gittim. Köy yollarının tamamı kapanmış. Hasta falan yok ortalıklarda....
  • 22.03.2020 11:24

Hayat sizin ona verdiğiniz değerdir

“Zaman zaman içinde / Zaman zindan içinde/ Biz mahpusta yatardık/ Yılan, çıyan içinde.” 1940 kuşağı şairlerinden Enver Gökçe’nin kayıp destanı...
  • 01.03.2020 09:37

Benim İzmir’im...

Yaşlı bir fil gibiyim’ der, M. Mastroianni ‘Anılar’ını anlatmaya başlarken.Bir Anadolu çocuğuyum ben. Avanoslu. Orta Anadolulu ve kasabalı. Çiftçi bir...
  • 05.02.2020 10:13

Evimiz neresi?

Ben Kapadokyalıyım. Anadolu’nun ortasında bir yerdir Kapadokya. Avanos isimli küçük bir kasabada (Eski adı Evenez ya da Venessa’dır) eski bir...
  • 02.02.2020 09:12

Bahar karşılaması

"Zaman bir durumdur, insanın ruhuna can verir ve zamanın dışında anı olmaz’’ der, Tarkovski. Evet; zaman bir ‘gösterge’ ve...
  • 16.04.2017 10:43

Hatırladıklarım…

RakuYıl 1964 ya da 65 olmalı. Kieslowski Lodz Sinema Okulu’nun giriş sınavlarına ikinci kez girer ve yine kazanamaz. Sınavdan yenik...
  • 09.10.2016 09:11

Kelimeler ne işe yarar?

Anamın, ‘deli olan deliğinden çıkmaz’ dediği türden bir hava. Kışın en soğuk günleri. Soba gürül gürül yanıyor.Tüm kardeşlerin yan yana...
  • 04.09.2016 10:26

Ankara rüzgârı…

Annemin yan odadan sesini duyuyorum. Yengeme yakınır gibi, fısır fısır bir şeyler soruyor: ‘’tak tak tak, sabaha kadar ne yazıyor...
  • 07.08.2016 09:46
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