AKP'li belediyelerdeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarında!

Sayıştay'ın 2022 Yılı Denetim Raporları'nda AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi. Raporlarda kamu kaynakları ile şirketlere ayrıcalıktan vakıf ve derneklere yapılan kıyaklara kadar birçok usulsüzlük tespit edildi.

Hazırlayanlar: Nurcan Gökdemir, Hüseyin Şimşek, Mustafa Bildircin

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporarı, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Sayıştay raporlarında, AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi.

Öte yandan Sayıştay’ın 2022 yılı denetimlerinde, deprem illerinin kapsam dışı bırakıldığı da açığa çıktı. 11 deprem kenti hakkındaki Sayıştay tespitleri, bu yıl herhangi bir rapor kaleme alınmadığı için öğrenilemedi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR'DE YÖNETİM KURULU SALTANATI

AKP’li Mehmet Sekmen’in başkanı olduğu Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinin haksız bir şekilde dağıtıldığı ve bu kişilere huzur hakkı ödemesi yapıldığı belirlendi.

'EN BORÇLU BELEDİYE'DEN VAKIFLARA KIYAK

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik Sayıştay Denetim Raporu, belediyenin içinde bulunduğu borç batağına ayna tuttu.

AKP yönetimindeki belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis ettiği, elektrik dağıtım şirketlerine ayrıcalık sağladığı ortaya çıktı.

AKP'Lİ BELEDİYE 'BOL KESEDEN' DAĞITMIŞ

Sayıştay’ın AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik denetimleri, usulsüz uygulamaları gün yüzüne çıkardı.

Belediyenin, servis ve taksi plakalarının usulsüz şekilde dağıtıldığı, Meclis Kararı olmaksızın başka kurumlara araç tahsislerinde bulunulduğu belirlendi.

HAYAT KAYYUMA GÜZEL!

2019 yılındaki seçimlerde HDP tarafından kazanılan ancak AKP’nin kayyum atayarak yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler, Sayıştay denetimleri sonucu ortaya çıktı.

Van Valisi'nin kayyum olarak yönettiği Van Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi binalarında bile yapı kullanım izni olmadığı, kiraya verilen işletmelerin çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, belediyenin mal ve hizmet alımlarında doğrudan usullerinin çiğnendiğini vurguladı.

KAMU KAYNAKLARI İLE ŞİRKETLERE AYRICALIK

AKP’li Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarına yönelik denetimlere çok sayıda usulsüzlük takıldı.

Sayıştay denetimleri, belediyenin kamu zararına yol açan mevzuata aykırı ihalelerini ve kamu kaynakları ile şirketlere sağladığı ayrıcalıkları açığa çıkardı

DEPREM BELEDİYELERİ DENETLENMEDİ

Sayıştay’ın 2022 yılı denetimlerinde, deprem illerinin kapsam dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat’ta yaşanan ve milyonlarca vatandaşın etkilendiği deprem felaketinin ardından vatandaşlar “Nelerin yanlış yapıldığını” öğrenmek isterken Sayıştay ise bu illeri denetim dışında bıraktı.

Kamunun harcamalarını TBMM adına denetlemekle sorumlu Sayıştay, deprem bölgelerini görmezden geldi.