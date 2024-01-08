Murat Kurum, seçim çalışmalarına türbe ziyaretleriyle devam etti

Seçim çalışmalarına başlayan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Eyüp Sultan Türbesi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ziyarette bulundu.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kurum, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AKP ilçe belediye başkanları ile sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Kurum, daha sonra vatandaşlara çorba, simit, börek ve irmik helvası dağıttı.

Buradaki programının ardından Kurum ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ziyarette bulundu.