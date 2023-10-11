2023-24 Sultanlar Ligi Başlıyor

Filenin Sultanları ile voleybolda, rüya gibi bir yaz geçirdikten sonra dünyanın en üst düzey liglerinden Sultanlar Ligi’ne önümüzdeki hafta sonundan itibaren merhaba diyeceğiz. Takım değerlendirmeleri ile sezonu açalım.

FENERBAHÇE

Son şampiyon Fenerbahçe sezona yine, Çin’in, Tianjin’in yolunu tutan Melissa Vargas’tan yoksun başlayacak. Üstelik Vargas’ın dönüşü bu sefer şubat ayını bulacak, ancak o gelene kadar geçtiğimiz sezona oranla daha güçlü bir pasör çaprazı ile o eksikliği kapatacaklar. Son 2 yılın yükselen takımı ve 2024 olimpiyatları vizesi alan Polonya’nın yıldızı Magdalena Stysiak, 1 sezonluk sözleşme ile Fenerbahçe’ye katıldı. Son 4 sezondur İtalya’da forma giyen ve son olarak Vero Volley Milano formasını terleten Stysiak, Fenerbahçe’de, tanıdığı bir isim Stefano Lavarini ile çalışacak. Novara’dan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra yaz aylarını Polonya ile geçiren Lavarini, elbette Stysiak ile çalışma konusunda hiç zorluk yaşamayarak planlarını hayata geçirebilir. Fenerbahçe’nin bir diğer transferi, mental bir mola vermek için Brezilya ile olimpiyat elemelerinde yer almayan Macris Carneiro’nun, Türk Hava Yolları’nın yolunu tutması üzerine Saint Petersburg’dan transfer edilen Sırp pasör Bojana Drča. Drča 2013-15 yıllarında İlbank forması giyerek Sultanlar Ligi’ni daha önce tecrübe etmişti. Sırbistan’da, Maja Ognjenović’in ardında 2. pasör görevini üstlenen 35 yaşındaki oyuncu 1 sezonluk kontrat imzaladı. Bahsetmemiz gereken son yabancı transferi de, Bulgar orta oyuncu Vuchkova’nın ayrılışı ile Dinamo Moskova’dan transfer edilen Irina Fetisova. Fetisova tüm kariyerini, son 7 sezonu Moskova takımında olmak üzere Rusya’da geçirmiş bir isim. Yeni transferlerin tümünün 1 sezonluk sözleşmelerle gelmesi elbette dikkat çekici fakat bu voleybolda çok sık rastlanan bir durum. Vargas’ın gelecek sezon Fenerbahçe’de tam sezon oynama durumu, Drča’nın performansı ve Lavarini’nin Polonya’dan öğrencileri Joanna Wołosz ile Katarzyna Wenerska’nın kulüpleriyle olan durumu pasör pozisyonundaki politikayı belirleyecebilir (Wołosz her fırsatta Imoco’dan ayrılmayacağını açıklıyor). Tabii bunlar sezon sonunda gündeme gelecek konular ve ayrıntıya girmek için çok erken. Ligin son şampiyonu, Eda, Gizem ve Aslı gibi yazı 3 altın madalya ile kapatan oyuncular ve tabii ki, Arina Federovtseva ile, 1 ay içinde sahalara dönmesi beklenen Ana Cristina da eklendiğinde, yine her kupada şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olacak.

VAKIFBANK

Vakıfbank geçtiğimiz sezona oranla ciddi bir değişim geçirdi. Fenerbahçe, Ana Cristina ve Vargas takıma döndüklerinde, ligin son bölümünde geçen sezondaki köşe oyuncuları ile oynamaya başlayacakken, Vakıfbank bütün köşe oyuncularını değiştirdi. Paula Egonu yerini Amerikalı Jordan Thompson’a bırakırken, Nika Daalderop ve Kara Bajema da bayrağı Alexandra Frantti ve PTT’den transfer edilen Bianka Busa’ya devretti. Son olarak Hollandalı pasör Sarah van Aalen da, Buket Gülübay’ın, Macaristan’ın Vasas Óbuda takımına transferi sonrası Cansu Özbay’ın alternatifi olarak kadroya katıldı. Bu yazın çıkış yapan oyuncularından Derya Cebecioğlu da, geçtiğimiz sezon Tuğba Şenoğlu’nun formasını giydiği Japonya’nın Kurobe Aquafairies takımının yolunu tuttu. Takımın ağır topları, kaptan Gabi, Zehra Güneş, Ayça Aykaç ve Chiaka Ogbogu yerlerindeler. Giovanni Guidetti, Sırbistan ile arzu ettiği gibi bir yaz geçirmedi ve bu, onda 2023-24 sezonunun, ulusal takım sezonu dahil, tümü için büyük bir başarı açlığı yaratmış durumda. Tabii ki en çok merak edilen şey, Isabella Haak sonrası, Vakıfbank’ı yenilmez hale getirmesi beklenen Paola Egonu’nun (Guidetti’nin ifadesine göre) şimdilik, takıma veda etmesinin ardından, pasör çaprazı görevini devralan Jordan Thompson’ın performansı. ABD’nin olimpiyat altın madalyalı oyuncusu kendisi için çok önemli bir sınav verecek. Diğer bir nokta, Türkiye’deki son dönemi dahil son birkaç yılını ulusal takım ve Vakıfbank’ta smaçörlerinden memnun olmadığını dile getirerek geçiren (Gabi’yi elbette bir kenara ayırıyoruz) Guidetti’nin bu sefer arzu ettiği ikiliyi bulup bulamayacağı. Smaçör rotasyonuna, Aydın Büyükşehir Belediye’de iyi bir sezon geçiren İdil Naz Başcan da katıldı bunun da altını çizelim. Vakıfbank katıldığı her turnuvanın değişmez favorisi ve şu notu verelim, 2011-12’deki Eczacıbaşı şampiyonluğundan beri, Vakıfbank 2 yıl üst üste lig şampiyonluğundan uzak kalmadı. Fenerbahçe de 2008-2011 arasındaki üst üste 3 şampiyonluktan beri üst üste şampiyon olamıyor. Tabii yarışa dahil üçüncü bir takım var. Sıra onlarda. Bana göre bir kader sezonu yaşayacak Eczacıbaşı.

ECZACIBAŞI

Maja Ognjenović, 1 sezon Dinamo Moskova’da geçirdiği sezonu saymazsak 6 yıllık Türkiye macerasına bir nokta koydu ve Serie A1 Italiana’nın, Scandicci takımının yolunu tuttu. Kariyerine 16 yaşında, Eczacıbaşı formasıyla şampiyonluk yaşayarak başlayan efsane Naz Aydemir Akyol yuvasına döndü ve Maja’nın bıraktığı görevi devraldı. Tabii aynı pozisyonda bu yaz harika bir performans gösteren ve Daniele Santarelli’nin gözdelerinden olan Elif Şahin’in de varlığını unutmayalım. Ferhat Akbaş’ın takımı da hem gidenler hem gelenler açısından hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Alexa Gray, Imoco’dan ayrılıp Eczacıbaşı smaçör rotasyonuna katılırken, Sırp orta oyuncu Jovana Stevanović, takımdan ayrılan Laura Heyrman’ın yerine transfer edildi. Saliha Şahin, Polonya’nın üst düzey takımlarından Chemik Police’in yolunu tuttu. Simge Aköz, Sinead Jack, Irina Voronkova, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli ve yaz sezonunda mükemmel bir final yapan Hande Baladın yola devam ediyorlar. Tabii akıllardaki en önemli soru, kontratının son senesine giren Tijana Bošković’in durumu. Bošković, turuncu beyazlılardaki 9. Sezonuna giriyor ve bu 9 sezon boyunca Sultanlar Ligi veya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamadı. Ulusal takımda bu derece yüksek başarılar elde etmiş bir oyuncunun kulüp takımında üst düzey bir madalya kazanamamış olması dikkat çekici ve bana göre kontratının son senesinde bu sezon onun için bir karar sezonu olabilir. Evet yıllık 1,4 milyon euro gibi çok güçlü bir kontratı var ve muhtemelen ona dünyada bu ücretleri verebilecek başka bir kulüp yok, yine de kulüp forması altında da kürsünün zirvesine çıkma isteği, Eczacıbaşı bu sezonu da kupasız kapatırsa, kariyerini başka bir yöne doğrultabilir.

THY VE DİĞER TAKIMLAR

Türk Hava Yolları ile ilgili en büyük tartışma takımın bu sezon yaptığı transferler oldu. Brezilya’nın antrenörü, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ile büyük başarılar kazanmış Zé Roberto, Türk Hava Yolları’nın başına gelirken onunla beraber pasör Macris Carneiro, orta oyuncu Diana Duarte ve smaçör Júlia Bergmann kadroya katıldı ve bu Türk Hava Yolları’nı bir nevi Brezilya’nın pilot takımına döndürdü. Bu, kamuoyunda da oldukça tartışmaya yol açtı. Kadrosunu Vakıfbank’tan ayrılan Kübra Akman ve uzun yıllar sonra Türkiye’ye dönen Neriman Özsoy’la güçlendiren, Kiera van Ryk, Melis Yılmaz ve kaptan Şeyma Ercan’ı da elinde tutan THY, bu sezon takımda hep varolduğu söylenen potansiyeli, dinamiğe dönüştürebilecek mi göreceğiz.

Sultanlar Ligi’nde bu 4 takım dışındaki takımları sezon ilerledikçe değerlendireceğiz. Aslında Galatasaray ve son birkaç yılda giderek kötüye giden şube yönetimi, Kupa Voley’de sezona iyi bir başlangıç yapan Sarıyer Belediyesi ve Kuzeyboru’yu da değerlendirecektik, fakat buna umarız sezon içinde yer bulacağız.

Sezon bugün Burhan Felek Spor Salonu’nda, geçtiğimiz sezonun kupa ve lig şampiyonları Vakıfbank ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Kupası ile başlayacak. 16 Aralık’ta ligde devre arası var, ikinci devre 7 Ocak-24 Mart arası oynanacak. 2024 Uluslar Ligi’nin bu sezon 15 gün erken, 14 Mayıs’ta başlayacağı göz önüne alınırsa, ligin de mayıs’ın ilk haftası bitmesi bekleniyor.