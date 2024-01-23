Eczacıbaşı’nda tehlike çanları

Eczacıbaşı geçen haftalarda yine, her yönüyle en çok konuşulan takım konumundaydı. Eczacıbaşı Baş Antrenörü Akbaş’ın kadro istikrarı ve ilk 6’sını, sezonun 2. bölümü gelmişken hâlâ bulamaması eleştirilerin başında geliyor.

Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında ligin zirvesindeki takımlar yoluna kayıpsız devam ederken, Şampiyonlar Ligi’ndeki gruplar sonrasındaki eşleşmeler de belli oldu. Eczacıbaşı ise geçen haftalarda yine, her yönüyle en çok konuşulan takım konumundaydı.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe grubunu, 6’da 6 yaparak lider bitirirken, Vakıfbank ve Eczacıbaşı, gruplarındaki en büyük rakipleri Volley Milano ve Scandicci’nin arkasında ikinci sırada bitirdiler. Aslında grubu 2. sırada bitirerek bir üst tura çıkmak çok büyük bir problem değil. Geçen sezon da 2 temsilcimiz, Vakıfbank ve Fenerbahçe gruplarını ikinci sırada bitirmişlerdi ve bu 6 sezon sonra ilk kez olmuştu. Vakıfbank bunun ardından sezonu şampiyon olarak bitirdi. Gruplarda alınan mağlubiyetler eleme maçlarına geçildiği andan itibaren büyük bir ölçü olmayabiliyor, fakat Vakıfbank ve Eczacıbaşı’nın mevcut form durumlarına bakarak işlerinin çok kolay olmadığını belirtmek lazım. Eczacıbaşı, çeyrek final öncesi baraj maçında Ukrayna’nın SC "Prometey" Dnipro takımıyla oynadıktan sonra, turu geçmesi halinde yine Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak. Kaplanlar pazar sabahı, bir süredir devam eden dedikodulara son noktayı koydu ve yıldız pasör çaprazları Tijana Boskovic ile sözleşmesini 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Gruptaki Scandicci maçlarının istatistik kağıtlarını aldığınızda, elinizde evirip çevirerek Ferhat Akbaş’ın takımının nasıl bu 2 maçtan puan dahi çıkaramadığını sorabilirsiniz. Öyle ki İtalya’daki maçta Eczacıbaşı rakipten daha iyi servis karşılamış, serviste daha az hata yapmış ve hücum yüzdelerinde de rakipten çok geride kalmamıştı. Buna rağmen son 2 setin karar anlarındaki hatalar maçın 3-1 kaybedilmesine sebep olmuştu. İtalya’daki maçta, Eczacıbaşı yine rakipten daha iyi servis karşıladı, yine rakipten daha az servis hatası yaptı ve yine hücum yüzdesinde rakipten geri kalmadı. Fakat kader puanlarındaki pas seçimleri ve hatalar maçı, aynı sonuç, 3-1 ile İtalyanlara getirdi. Bu 2 maçla ilgili şöyle çarpıcı bir istatistik verelim. Oynanan toplam 8 setin 5’i 2 farkla sonuçlandı. Eczacıbaşı’nın kaybettiği 6 setin de 4’ü. Aslında Scandicci’nin gözle görülür bir üstünlüğü yok. Fakat buradan, Scandicci maçından birkaç gün sonra Ayazağa’da oynanan Aydın Büyükşehir Belediye maçına yumuşak bir geçiş yapabiliriz.

Aydın, bu maça gelene kadar ligdeki son 6 maçından mağlubiyetle ayrılmıştı ve doğruyu söylemek gerekirse Eczacıbaşı’nı zorlamaları çok büyük bir sürpriz değildi. İlk yarıdaki maçta da Aydın, kendi evinde rakibi karşısında 2-0 öne geçmiş ve kazanmaya yaklaşmıştı. Ferhat Akbaş o maça da, aynen geçen cumartesi günkü maçın 3. setinde olduğu gibi Tijana Boskovic’i kenarda tutarak başlamıştı. Ancak pabucun pahalı olduğu görüldüğü anda, skor 17-12 iken Tijana Boskovic sahaya girmiş, buna rağmen ilk 2 setin kaybedilmesine engel olamamıştı. Yine sezonun genelini yansıtan bir veri, sezon içinde zaman zaman, kritik anlarda, pas tercihlerinde Boskovic kadar başka oyuncuları da kullanmayı tercih eden Naz Aydemir Akyol bu maçta Irina Voronkova’ya, takım kaptanından daha çok pas atmış, hatta bu, Eczacıbaşı’nın kazandığı son 3 sette, Rus oyuncu lehine 24’e karşı 31 pas gibi bir tablo oluşturmuştu. O maçın final setini Eczacıbaşı, Boskovic’in blogu ile 15-13 kazanarak maçtan 2 puanı alabilmişti. Cumartesi günü de Boskovic, 3. setin önemli kısmını kenarda geçirmesinin etkisiyle Voronkova ve Czyrnianska’dan daha az pas alarak tamamladı ve maçı kazanmak için yine ona ihtiyaç duydular. Alper Hamurcu’nun takımı, maçı final setine götürmek için bütün avantaja sahipti ve 4. setin sonuna 24-20 önde girdi. Fakat Fatma Şekerci’nin hem servis karşılama hem de hücumdaki kötü performansı, Gray’in servis serisi ile Eczacıbaşı oyun planının “Boskoball”a dönmesi maçı turuncu beyazlılara getirdi. Şekerci, bu sette 4 kez servis karşılamış, yüzde 0 ile oynamış, daha doğrusu servis karşılayamamıştı. 10 hücumdaki yüzde 30’luk performansı da duruma yardımcı olmadı. Maçın genelinde, Akbaş’ın bu sene en çok eleştirildiği pozisyonlardan birisi olan orta oyuncu mevkiisindeki Beyza Arıcı’nın da iyi bir performans göstererek hocasına ufak bir mesaj gönderdiğini söylemek lazım.

KADRO İSTİKRARI VE İLK 6

Ferhat Akbaş’ın bu maçın sonunda, ligdeki son 6 maçını kaybetmiş bir takıma karşı, karşılaşmayı lehine çevirebilmek için neden Boskovic’e ihtiyaç duyduğunu sorgulayacağını umuyoruz. Zira, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Scandicci herhangi bir setin son anlarına 24-20 girerse, topların atılacağı smaçör Zhu Ting veya Britt Herbots olacak ve bu 2 oyuncu, Fatma Şekerci kadar cömert olmayacaklardır, bundan eminiz ve o halde kaptan dahi gemisini kurtaramayacaktır. Akbaş’ın son haftalarda eleştirildiği konulardan birisi de kadro istikrarı ve ilk 6’sını, sezonun 2. bölümü gelmişken hâlâ bulamaması. Bunu Akbaş döneminde, normal sezonda ligi ilk 4 sırada bitiren takımlarla yapılan maçlarda, play-off mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında çeyrek final sonrası oynanan maçlara bakarak değerlendirmeye aldık.

Ferhat Akbaş

Akbaş, 2021-22 normal sezonunda Vakıfbank, Fenerbahçe ve Türk Hava Yolları ile oynadığı maçların tümüne Boskovic, Heyrman, Beyza, Saliha, Hande, Maja (Simge) 6’sıyla çıktıktan sonra play-off’ta 2 maçta Saliha yerine Adams’la başlamış, ayrıca 2 maçta da mide problemi yaşayan Maja yerine pasör Elif olmuştu. Ama sezon içinde Akbaş 6’lısını mecbur kalmadıkça bozmadı. 2022-23 sezonunda ilk kadro istikrarsızlığı başladı diyebiliriz. Fenerbahçe, Vakıfbank ve THY ile, normal sezon ve play-off’ta oynanan toplam 11 maçta orta oyuncu pozisyonunda sürekli değişiklikler olmuş, 5 maçta Beyza-Jack, 5 maçta Yasemin-Jack 1 maçta da Yasemin-Beyza ilk 6’da sahaya sürülmüştü. Akbaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Novara ile oynanan ilk maçta da Heyrman-Jack ikilisiyle maça başladı. Bu sezon sadece orta oyuncu pozisyonunda değil smaçör pozisyonunda da karar verilememiş durumda. Fenerbahçe, Kuzeyboru ve Vakıfbank ile oynanan maçların tümünde farklı smaçör ikilisiyle maça başlayan Akbaş, Scandicci ile oynanan 2 maçın 1’inde Hande-Gray, diğerinde de Hande-Voronkova ikilisini ilk 6’da denedi. Bu arada toplamdaki bu 5 maçta, 4 kez Stevanovic-Jack, 1 maçta da Beyza-Jack ikilisi oynadı. Son haftalarda Beyza’nın yükselen formu bu mevkiide yeni bir yarışma açarken, smaçör tarafında neler olacağını da pek tahmin edemiyoruz. Kısacası, Akbaş, görev yaptığı son 3 sezonun en çok varyasyon kullandığı sezonunu yaşıyor ve smaçör ile orta oyuncu bölgesinde, sezonun kader haftalarında hangi ikililerle oynayacağı konusunda kesin karar vermediğini net olarak anlayabiliyoruz.

Sultanlar Ligi’nde bu haftaki sonuçlarla THY, Kuzeyboru’yu geride bırakarak 4. sıraya yerleşti ve böylece son 3 sezonun ilk 4 takımı yine ilk 4 sırada birbirlerini buldular. Bu sezon İtalya’ya göre biraz daha yarışmacı görülen ligimiz için, klişeleşmiş bir tablonun tekrarlanması, çeşitlilik açısından çok iyi bir haber değil.