Ada futbolundan esintiler: MK Dons; Alt liglerin eskiyi özleyen takımı

2021 Kasım’ında bu köşede yazmıştım MK Dons’un hikâyesini, aradan zaman geçti, hatırlamak gerek Ada futbolunun hüznü çağrıştıran takımını. Bakmayın alt liglerde yer almalarına, 2012 ve 13’te farklı yaş gruplarında milli takımlara çağrılan 11 genç oyuncu yetiştirdiler, 2004 ile 2014 arasında aralarında Dele Alli’nin de bulunduğu 14 akademi mezunu takımda ilk kez forma giydi. 2022-23 sezonunun sonunda düştüler, bu yazının yazıldığı saatlerde 24 takımlı League Two’da 16. sıradalar. Milli maç arasını fırsat bilip ziyaret ettiğimiz, alt liglerin görünmez köşelerinde mücadele eden kasaba takımına naçizane bir bakış...

2004 yazında futbol âlemine giriş yaptı MK Dons, kökleri 1889’da kurulmuş Wimbledon FC’den miras. Ada futbolunun yaşı yeten meraklıları hatırlar, uzun seneler amatör kümelerde geçen zamanlardan sonra 1977’de profesyonel liglere adım atmıştı Wimbledon FC, dört sezonda dört küme atlayarak ilk kez 1984-85 sezonunda ülke futbolunun en üst liginde yer aldılar. Güney Londra’nın tenisiyle nam salmış Wimbledon semtinde, eski zamanlarda köpek yarışları için kullanılan derme çatma Plough Lane Stadı ev sahipliği yapardı takıma. Ada futbolunda “Route One” sisteminin yaratıcısı olarak geçtiler futbol tarihine, sahanın her bölgesinde prese dayalı sert oyun yapılarında, topu en kısa yoldan rakip takımın ceza sahasına yollar, iri cüsseli hücumcuları ile gol bulmaya çalışırlardı. Futbol kurallarını sonuna kadar zorlayan sertlikte, sürekli prese dayalı anlayışta rakibe göz açtırmazlar, kafa göz dalar, genelde duran toplardan golü bulurlardı. 90’ların sonlarına kadar rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ettiler. Sonrası düşüş zamanları, 14 Mayıs 2000’de, tarihlerinde ilk kez kazandıkları Federasyon Kupası’nın 12. yıldönümünde elitler ligine veda ettiler…

Hikâyenin sonrasında Wimbledon FC 2003’te Londra’nın kuzeyinde, 90 kilometre uzaklığındaki Milton Keynes kasabasına taşınıyor, 2004’te takımın adını “Milton Keynes Dons” olarak değiştiriyordu. Ancak bir gurup taraftar bu ayrılığı kabullenmedi, Wimbledon semtinden asla ayrılmayacaklarını, tarihe ihanet etmeme adına kendi kulüplerini kuracaklarını açıklayarak, AFC Wimbledon’u kurdu. Sonrasında 13 sezonda 6 lig atlayarak 9. Lig’den 3. Lig’e yükseldiler. 21. yüzyılda kurulan ve profesyonel liglere girebilmeyi başarmış ilk kulüp olmaları tarihe düşen notlar. Şimdilerde birbirlerinden hiç hazzetmeyen iki eski kardeş Ada futbolunun 4. Ligi’nde mücadelelerini sürdürüyor. MK Dons 6,4 milyonluk değerliyle ligin en değerli 3. kadrosu, 26 kişilik kadronun yaş ortalaması 25.7, 11 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Mabetleri Stadium MK 30.500 kapasiteli, geçen sezon evlerinde 8.462 taraftar ortalaması yakaladılar…

Ekim ortasında sonbaharın geldiğini hatırlatan cumartesi günü MK Dons kendi evinde orta sıradaki Borrow karşısında. Onlara da selam çakalım, Barrow-in-Furness, İngiltere'nin kuzeyinde, Cumbria bölgesinde 56 bin nüfuslu bir liman kasabası, bölgede Carlisle’den sonra ikinci büyük yerleşim yeri. Kuzey Denizi’ne ve Morecambe Körfezi’ne bakan Barrow, kumsalları ve doğal güzellikteki alanlarla dolu 60 km’lik kıyı şeridine sahip, muhteşem gün batımı manzaralarıyla ülkenin görülesi yerlerinden. İşte o kasabanın mavi beyazlı takımı Borrow AFC, futbol âleminde lakapları “Blue Birds” (Mavi Kuşlar). Kuruluşu 1901’e dayanıyor, 1967’ye kadar Ada futbolun en alt profesyonel liginde mücadele etmiş, o sene 3. Lig’e terfi etmişler. Tarihteki en iyi dereceleri 1967-68 sezonunda, 3. Lig’i sekizinci sırada tamamlamışlar. Sonrası düşüş zamanları, 1971-72 sezonunda amatöre düşmüşler, sonrası 48 sezon futbolun görünmez köşelerinde geçen zamanlar. 2020’de yeniden yükseldiler profesyonel liglere, bu yazının yazıldığı saatlerde League Two’da 12. sıradalar.

Yazarımız Ziya Adnan, MK Dons-Barrow AFC maçını yerinde takip etti.

Ev sahibi MK Dons 4-3-1-2 dizilişinde, orta sahada Williams, Gilbey, Payne, ileri uçta Robson, önünde Dean, Harrison ikilisi. 11 numaralı ofansif orta saha Jack Payne 500 bin Euro ile takımın en değerli oyuncusu. 1994 doğumlu, 2013’te başlayan profesyonel kariyerinde alt liglerde forma giydi. Misafir Borrow aynı dizilişte, Stephenson, Foley, Campbell, Gotts, Newby, ileri uçta Garner, Acquah. 18 numaralı sağ kanat beki Stephenson 20 yaşında, Liverpool’dan kiralık. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor beyaz formalı MK Dons, maçın ilk kornerini 4. dakikada sağdan kullanıyor Borrow, top MK Dons kalesinde MacGillivray’da kalıyor. 6’da MK Dons’da sarı kartı gören forvetleri Robson. 13. dakikada öne geçiyorlar, Norman’ın asistinde Dean’in ceza sahası dışından yerden vuruşu rakip savunmaya çarpıp ağlarla buluşuyor. Golden sonra savunma hattını 2. bölgeye yaklaştıran Borrow rakip kalede baskı kuruyor ama final paslarında telaşlılar. 30’da net fırsattan yararlanmıyorlar, soldan ortalanan topta MK Dons savunmasında Tomlinson, Acquah’dan önce müdahale ediyor. Topa daha az sahip ama 3. bölgede etkili olan MK Dons 35’te farkı ikiye çıkartıyor, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderen Dean. Topa yüzde 39 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi altı kez yokladıkları devreyi iki farkla önde kapatıyorlar.

2. devrenin başında forvette iki değişiklik yapıyor Borrow, Stephenson ve Garner’ın yerlerine Whitfield ve Tiensia sahada. İlk bölümde tüm baskısına rağmen pozisyon üretemiyor misafir takım, yan toplarda rakip ceza sahasında çoğalamıyorlar. 54’te sakatlanan Tiensia’nın yerini Worrall alıyor. Rakibi 2. bölgede karşılayan MK Dons geniş alanları iyi kapatırken rakibi geride eksik yakaladığı anlarda tehlikeli, 63’te Harrison’un vuruşu Borrow kalecisi Farman’da kalıyor. Devrenin ilk 20 dakikasında kullandığı üç kornerden sonuç alamıyor Borrow, 68’de MK Dons forvetinde Payne’nin yerine O’Hara sahada. 70’ten sonra geride olmanın getirdiği telaşla top kayıpları yapıyor misafir takım, 74’te Acquah müsait pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor. 84’te gole yaklaşıyorlar, Campbell’ın gollük vuruşu rakip savunmaya çarpıp kornere çıkıyor. Farkı 90+3’te bire indiriyor Borrow, Worrall’ın ortasında Whitfield yakın mesafeden kaçırmıyor. Gol umutlandırıyor misafir takımı, 90+5’te Acquah uzaklardan sağ üst köşeye enfes vururken skoru 2-2’ye getiriyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü iki golle iki puanı bırakan MK Dons 16. sıradaki yerini koruyor. Uzatma dakikalarında yaşadıkları konsantrasyon kaybı skoru belirledi, sevdalıları haliyle mutsuz. Maçın adamı ilk yarıdaki iki golüyle Max Dean...