Almanya’da yeni bir sol parti kuruluyor

Önümüzdeki yıl başından itibaren Almanya’da daha iyi bir gelecek için solu, sosyalizmi çözüm olarak görenlerin önünde yeni bir parti seçeneği daha olacak. Yılbaşında kurulacağı açıklanan yeni partinin ismi belli değil, ancak bunun için başlamış olan partileşme sürecinin bir ismi var: “Sahra Wagenknecht İttifakı“ (BSW/Bündnis Sahra Wagenknecht).

Bu resmen kurulmuş olan bir dernek. Bir de ikinci ismi var: “Mantık ve Adalet İçin..."

Berlin’de gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kuruluşu duyurulan "Sahra Wagenknecht İttifakı / Mantık ve Adalet İçin“ derneği, isminden de anlaşılacağı gibi Alman solunun son yıllardaki en parlak isimlerinden, Sol Parti Federal Milletvekili Sahra Wagenknecht ve arkadaşlarının başlattığı partileşme sürecinin resmi organı.

Böylece özellikle son iki yıldır Sol Parti (Die Linke) içindeki tartışmaların, anlaşmazlıkları, çatışmaların en azından bölünmeye yol açacağı ve en azından yeni bir partinin daha kurulacağına dair öngörüler doğru çıktı.

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Bir dönem Sol Parti’nin üst düzey yönetiminde de yer alan, ancak partiyi kuruluşunda belirlenen “demokratik sosyalist“ profilden uzaklaştırıp, “sol sosyal demokrat“ ve hatta sadece “sosyal demokrat“ çizgiye çekmeye çalışan ekiple anlaşamadığı için bu görevlerinden çekilen Sahra Wagenknecht, uzun süredir spekülasyonu yapılan “yeni parti“nin kuruluşunun duyurusunu, halen kendisi gibi resmen Sol Parti üyesi ve milletvekili olan yol arkadaşlarıyla birlikte yaptı. Yanlarında bir de bu yeni kuruluşun parasal sorunlarını çözeceği milyoner iş insanı yer alıyordu.

Bu gelişme, zaten son dönemlerdeki seçimlerde büyük oy kaybına uğrayan ve bundan sonraki seçimlerde yüzde 5’lik barajı aşmakta zorlanacağı görülen Sol Parti’nin geleceğini daha da belirsiz bir hale soktu. Wagenknecht ve arkadaşları yıl başına kadar Sol Parti üyesi olarak kalacaklarını, ondan sonra ayrılıp, kendi partilerini kuracaklarını açıkladılar.

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Yeni partinin kuruluş sürecini kamuoyuna duyuran, “Neden Sol Parti’den ayrılıyoruz?“ başlıklı bildiriyi imzalayan 10 federal milletvekilinin Sol Parti’den resmen istifa etmesinin ağır sonuçları olacak. Parti, Federal Meclis’teki “grup" statüsünü kaybedecek, dolayısıyla bu statüye tekabül eden 100 üzerindeki kadro işini kaybedecek. Ama daha önemlisi partinin önümüzdeki yasama dönemindeki meclis çalışmaları etkilenecek bu durumdan. Örneğin milletvekillerinin konuşma süreleri ve meclis komisyonlarına katılım hakları sınırlanacak, yasama süreçlerine etkileri azalacak. Bütün bunların mevcut çok partili sisteme en soldan muhalefetin şimdi olduğundan daha da zayıf düşmesine yol açacağına dair öngörüler ise çok acele yapılmış yorumlardan kaynaklanıyor. Çünkü ayrılan ve yeni parti kuran 10 milletvekilinin en azından savaş ve ekonomi politikalarında yapacakları muhalefet etkili olabilir, geniş halk kesimlerine ulaşabilir.

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Wagenknecht’in kuracağı partinin, 2007’de kurulan (tabii bu resmi kuruluş tarihi, aslında bu partinin geçmişi çok gerilere gidiyor, kimi yorumlara göre 1946’ya, Doğu Almanya’daki iktidar partisi SED’nin – Sosyalist Birlik Partisi – kuruluşuna, kimi yorumlara göre de çok daha gerilere 1870’li yıllara, SPD’nin – Almanya Sosyal Demokrat Partisi – kuruluş dönemine kadar uzanıyor) Sol Parti’ye asıl darbesi seçim sandıklarında görülecek. Kamuoyu yoklamalarına bakılırsa şu anda her dört seçmenden biri onun partisine oy vermeye hazır. Wagenknecht ve arkadaşları önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu ve Almanya’nın doğusundaki eyalet seçimlerine (Brandenburg, Thüringen ve Saksonya) parti olarak gireceklerini açıkladı. Bu durumda Sol Parti’nin bu meclislerde yer alması çok zor olacak.

Ancak yeni parti aynı zamanda son aylarda büyük bir oy patlaması yaşaya aşırı sağcı parti AfD’nin (Almanya için Alternatif) ilerleyişine dur diyebilecek. Bilindiği gibi bu partinin seçmenlerinin bir bölümü, mevcut partilerden ve sistemden hayal kırıklığına uğramış, “gayri memnun“ protestocular. Zaman içinde sağ ideolojiye teslim olacakları kesin, ancak henüz sağcı, hele de “aşırı sağcı“ olarak tanımlanamayacak binlerce kişi seçimlerde oyunu bu partiye veriyor. Gözlemciler Wagenknecht’in partisinin bu seçmenlerin önemli bir bölümünü ya da sisteme kızgınlığından, küskünlüğünden seçimlere hiç katılmayan kesimden yeni seçmenleri kazanabileceğine işaret ediyorlar.

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Ana akım medya, Alman soluna yeni bir parti hediye eden bu parlak politikacıyla ilgili, “çok bilmiş“, “narsist", “kendini düşünen", “ekip çalışmasına gelemeyen" gibi kişiliğine ya da “popülist“, “eski komünist“, “nasyonal bolşevik“, “beton sosyalist“ gibi siyasal eğilimine yönelik değerlendirmelerle dolu.

Ama o ilk çıkışını kendisine yönelik “bireysellik" suçlamasını bertaraf ederek, bir ekiple yaptı. Peki nedir bu yeni partinin hedefi, bazı sol kesimlerden gelen “sağ popülizm“ eleştirisi haklı olabilir mi? Bu sorulara yanıt bulabilmek için “Neden Sol Parti’den ayrılıyoruz?" başlıklı bildiriye bir göz atmak gerekiyor.

Biz de yarınki yazımızda bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız.