Almanya’nın silah ihracatı rekor kırıyor

Almanya’da iki yıl önce kurulduğunda kimi kesimlerce “ilericiler koalisyonu” olarak tanımlanan Federal Hükümet’in bu tanımlamayı hiç de hak etmediği bir kez daha ortaya çıktı.

İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin Gazze’de sivil hedeflere yönelik askeri saldırılarına karşı en ufak bir eleştirel açıklamadan kaçınan sosyal demokrat, yeşil ve liberaller ortaklığı, son haberlere bakılırsa bu arada silah ve askeri malzeme ihracatı alanında tüm zamanların rekorunu kırmış. Önümüzdeki haftalarda partileşmesi beklenen sol dernek “BSW”nin (Sahra Wagenknecht İttifakı) önde gelen isimlerinden Sevim Dağdelen’in soru önergesi üzerine Federal Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği cevaba göre geçtiğimiz yıl (1 Ocak-12 Aralık 2023 döneminde), bir önceki yıla göre yüzde 40’lık artışla 11,71 milyar avroluk silah ihracatına izin vermiş. Bunun büyük bölümü tahmin edilebileceği gibi Ukrayna’ya yönelik (4,15 milyar avro). Bakanlığın açıklamasında Rusya’ya karşı kazanılması mümkün olmayan bir savaş yürüten Ukrayna’ya Almanya’dan silah ihracatı, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artmış durumda. Tabii ihracatı yapan özel şirketlerin faturaları Ukrayna değil, Alman hükümeti tarafından yani Almanya’daki vergi mükellefleri tarafından karşılandığı için bu ihracatın ülke ekonomisine büyük bir katkısı yok. “Rusya’nın savaştaki başarısının Avrupa’nın istikrarı ve güvenliğini tehdit ettiği, Ukrayna’ya silah yardımıyla Batı Avrupa’daki özgürlüklerin korunduğu” gerekçesiyle bu durum tartışılmıyor bile. Sadece soldan itirazlar geliyor. Aşırı sağcı parti AfD’nin (Almanya için Alternatif) de bu konuda itirazları oluyor. Ancak ilk fırsatta merkez sağ partilerle işbirliği yaparak iktidarın bir parçası olmayı hedefleyen AfD’nin bu konuyu özellikle “Doğu Almanya”daki seçmenlere yönelik bir taktik olarak suiistimal ettiği biliniyor.

KIRMIZIÇİZGİLER AŞILDI

Bir zamanlar Almanya’nın silah ve askeri malzeme ihracatı konusunda önemli bir kırmızıçizgisi vardı. Hükümet savaş ya da çatışma halindeki taraflara, diktatörlüklere silah ve askeri malzeme ihracatı yasaklayabiliyordu. Gerçi geçen yıllarda da zaman zaman bu çizginin ihlal edildiğine dair örnekler çıkıyordu ortaya. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkışmasının ardından Başbakan Scholz’un ilan ettiği “dönüm noktasından” itibaren bu “kırmızıçizginin” artık bir hükmünün kalmadığı anlaşılıyor. En fazla silah ithal edilen ülkeler listesinde Ukrayna’yı Norveç (1,2 milyar avro), Macaristan (1,03 milyar avro), Birleşik Krallık (645,9 milyon avro), ABD (545,4 milyon avro) ve Polonya (327,9 milyon avro) takip ediyor. İlk on ülke arasında Ukrayna’nın yanı sıra NATO üyesi olmayan iki ülke daha var: İsrail (323,2 milyon avro) ve Güney Kore (256,4 milyon avro). Şu anda iki Kore arasında fiilen bir savaş yok, ancak ortada savaş durumunu bitiren bir barış anlaşması da yok. Ama daha önemlisi İsrail’e yönelik ihracat. Bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail’e askeri ihracat 10 kat artmış, tabii tahmin edilebileceği gibi bunun büyük bir kısmı 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından.

Almanya silah ihracatındaki rekor rakamın yüzde 90’ını yukarıda sıralanan ülkelerle Japonya, diğer NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine borçlu. Onları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır gibi yönetim biçimleri “diktatörlük” olarak tanımlanan ülkeler takip ediyor. Silah ihracatındaki kırmızıçizgi aşılmış durumda ancak hükümetin “ilerici” kanadını oluşturan sosyal demokratlar ve yeşillerin bazı sözcüleri bu durumun “geçici” olduğu, hükümetin ihracat kontrollerini sürdürmesi gerektiğini savunuyorlar. Şimdi bu açıdan önemli bir sınavla karşı karşıyalar...

HÜKÜMETİN SINAVI

Konu Suudi Arabistan’la dört Avrupa ülkesinin (Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya) ortak projesi “Eurofighter” savaş uçağı talebi. Scholz hükümeti kurulduğunda proje ortaklarından biri olarak Suudilerin uçak taleplerine yasama dönemi sonuna kadar engel koymuştu. SPD ve Yeşiller adına konuşan politikacılar bunun devam ettirilmesini savunuyor. Ana muhalefet partisi CDU’nun (Hıristiyan Demokrat Birlik) dış politika sözcüsü ise bunun tam tersi çıkış yaptı. Suudi Arabistan’ı açıkça “Batı İttifakı”nın bir parçası olarak tanımlayarak bu taleplerin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Koroya ana akım medya da katıldı. Önde gelen gazetelerinden “Frankfurter Allgemeine Zeitung”un (FAZ) başyazısında şöyle deniyor: “Gerçekten de sadece diktatörlük ve demokrasi arasındaki karşıtlık güvenlik çıkarlarımızı ve böylece silah ihracatımızı belirlemek için yeterli değil. Uluslararası sistemdeki istikrar konusunda çıkarlarımızı paylaşan otokrat sistemlerle de birlikte çalışmalıyız. Aksi takdirde başta Rusya ve Çin olmak üzere özgürlükçü demokrasimizi tahrip etmek isteyen revizyonist devletlerin elleri güçlenir.” Bunlar bilinen şeyler tabii... Ancak böylesine açıkça savunulması çok rastlanan bir durum değil. Koalisyon ortaklığının işlemediği gerekçesiyle “erken seçim” baskısı altındaki hükümetten henüz bir açıklama yok bu konuda. Ancak Almanya’nın silah ve askeri malzeme ihracatı konusunda rekor kırmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin edenler haklı çıkacak büyük olasılıkla...