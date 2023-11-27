Arsenal, Brentford deplasmanında 89’da gelen üç puan

Premier Lig’de haftanın olayı, ligin kâr ve sürdürülebilirlik kurallarını (PSR) ihlal ettiği, Premier Lig kulüplerinin üç yıllık dönemde kaybetmesine izin verilen 105 milyon sterlinden 19,5 milyon daha fazla kaybettiği gerekçesiyle Everton’un 10 puanı siliniyor. Sezonun sonunda Everton lige tutunabilir mi zaman gösterir ama bu ceza neticesinde diğer rakiplere “potansiyel tazminat” hakkı doğmuş olduğunu hatırlatalım. Leicester City ve Leeds United’ın (geçen sezon küme düştüler) ve Burnley’in (2022’de küme düştü), Everton’a milyonlarca sterlinlik tazminat davası açmak için bir aylık süresi bulunuyor. Everton’un başına gelen tazminat meselesi lig tarihinde ilk değil.

Milli maç arasından sonra Premier Lig’e dönüş, günün öğle saatlerinde başlayan maçında Manchester City sahasında karşılaştığı Liverpool ile puanları paylaşıyor, 2023’te evinde 23 maçlık galibiyet serisinden sonra ilk kez puan kaybediyordu. O maçın ertesinde ligde zirveyi kovalayan Arsenal, Brentford deplasmanında. Ev sahibi elitler ligindeki ilk maçını 2021 Ağustos ayında Arsenal’e karşı kendi sahasında 2-0’lık skorla kazandı, ancak tüm kupalarda sonraki dört karşılaşmada rakibine karşı galibiyetleri bulunmuyor. Arsenal, Londra kulüplerine karşı son 16 Premier Lig maçında yenilmedi (11G, 5B), hocaları Mikel Arteta’nın takımın başındaki 200. maçı. Arsenal o maçların 115’inde sahadan galip ayrılırken 24 maçta beraber kaldı, 50 maçta yenildi.

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Ev sahibi Brentford 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Onyeka, Norgaard, Yarmoliuk, ileri uçta Mbeumo, Ghoddos, Wissa. Misafir Arsenal aynı dizilişte, orta sahada Odegaard, Rice, Trossard, ileri uçta Saka, Jesus, Martinelli. Arsenal kalesinde Brentford’dan kiralık David Raya’nın yerini Ramsdale alıyor. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor kırmızı beyazlı Brentford. 10’da sağdan Saka’yla kullandığı ilk kornerde Trossard isabetsiz vuruyor, akabinde mutlak fırsattan yararlanamıyor Brentford. Arsenal kalesinde Ramsdale’in kaybettiği topta Wissa’nın pasında Mbuemo’nun vuruşunu Rice çizgiden çıkartıyor. 23’te Brentford atağında Magalhaes uzaklardan yokluyor Arsenal kalesini. 24’te Arsenal atağında Zinchenko’nun soldan ortasında Trossard’ın kafa vuruşu isabetsiz. Dakikalar ilerledikçe baskıyı artıyorlar, 29’da Zinchenko’nun pasında Jesus’nun vuruşu Brentford savunmasında Pinnock’dan dönüyor. 32’de soldan kullandığı kornerde kalabalık savunmayı geçemiyor Brentford, duran toplar önemli silahları. İlk 30 dakikanın sonunda Arsenal’in topa sahip olma oranı yüzde 74. 41’de gol yaklaşıyorlar, Martinelli’nin pasında Jesus’un vuruşunda gole izin vermiyor Brentford kalesinde Flekken. Akabinde golü buluyorlar, sağdan Saka’nın ceza sahasında ortaladığı topta Jesus’un kafa vuruşunu Flekken çıkartıyor, Trossard kafayla tamamlıyor. Ancak VAR incelemesinden ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. Devrenin bitimine yakın Brentford savunmasında sarı kartı gören Ajer. Arsenal’in topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Arsenal atağında Saka sağdan çizgiye inip kesiyor, gol vuruşunu yapamıyor Odegaard. 54’te sağdan Saka’nın kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal. 56’da Arsenal’de sarı kartı gören Martinelli. Arsenal, ilk devrede olduğu gibi sahayı daha iyi parselleyen, topa daha çok sahip takım, ancak final paslarında etkisizler. 65’te Jesus’un yerine Nketiah sahada. 68’de Arsenal atağında Martinelli’nin ortasında Nketiah’dan önce kafayı vuran Brentford savunmasında Mee, 16 numara yerinde müdahaleleriyle takımın göze batanlarından. 71’de Arsenal savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda Yarmoliuk’un vuruşu Ramsdale’de kalıyor. 72’de Brentford’da Maupay ve Baptiste, Yarmoliuk ve Wissa’nın yerlerini alıyor. Akabinde gole yaklaşıyorlar, Zinchenko’nun kaptırdığı topta Mbeumo’nun sağdan ortasında Maupay’ın vuruşunu çizgiden çıkartıyor Zinchenko, hatasını telafi ediyor 35 numara. 79’da Arsenal’da Martinelli’nin yerine Havertz sahada. Aradıkları gol 89’da geliyor, sağdan Saka’nın savunma arkasına kestiği topu kafayla ağlara gönderen Havertz, pozisyonda Saka’nın asisti… 4 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca tek golle kazanan Arsenal liderliğe yükseliyor. Brentford’un hocası Thomas Frank, maç sonu basın toplantısında iki toplarının çizgiden çıkarıldığını, güçlü rakibe pozisyon vermediklerini, en azından beraberliği hak ettiklerini dile getiriyor, ta ki Saka o enfes ortayı kesene kadar. Maçın adamı Arsenal’de üç puanı getiren golün hazırlayıcısı Bukayo Saka.