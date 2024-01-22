Arsenal; zirve yarışında beş gollü galibiyet

Premier Lig’de son 3 sezondur uygulanan ocak molası zamanları… Ligde yer alan her kulüp 2 Ocak ile 30 Ocak arasında iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. Ancak bazıları için sıkıntılı zamanlar... Meraklıları bilir; Kasım 2023’te finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Everton’un 10 puanı siliniyor, tarihte üçüncü kez (1996-97'de Middlesbrough ve 2009-10'da Portsmouth'tan sonra) bir kulüp lig tarihinin en ağır puan silme cezasıyla karşılaşıyordu. Ancak Everton’un sıkıntısı bununla da kalmadı, ocak ortasında Premier Lig, Everton ve Nottingham Forest’ı kulüp hesaplarında kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle bağımsız bir komisyona sevk ediyordu. Gerekçesi açık, 2022-23 sezonunun sonunda kulüplere tanınan 105 milyon sterlinlik zarar limitinin üzerine çıkmış olmaları, bilmeyenler için federasyon kulüplere üç sezonda en fazla 105 milyon sterlin zarar gösterme hakkı tanıyor. 2 kulübe gelecek günlerde puan silme cezası gelir mi zaman gösterir ama puan cetvelindeki yerlerine bakarak ikisin de durumu iç açıcı değil…

∗∗∗

İngiltere’nin dondurucu soğuğa teslim olduğu ocak gününde Premier Lig’de günün 2 maçından ilkinde son 5 maçın 3’ünden yenik ayrılan Arsenal, evinde Crystal Palace karşısında. Misafir takımın rakibi karşısında bahtı kapalı, Palace, 2’si deplasmanda olmak üzere 47 lig karşılaşmasından sadece 5’ini kazandı: 1994’te Highbury’de 2-1 ve 2019’da Emirates Stadı’nda 3-2’lik skorla. Arsenal’de işler iyi gitmiyor, sezonun ilk 15 maçında 9 puan kaybederken son 5 maçtan 4 puan çıkardılar. Takımın bariz sıkıntısı üretken santrfor eksikliği, son 3 maçta 61 şut atarken sadece 1 gol kaydettiler. Bukayo Saka, bu sezon 6 golle takımın en skorer oyuncusu. 2022-23’ün bu aşamasında Odegaard’ın 8, Saka ve Gabriel Martinelli’nin 7’şer golü olduğunu hatırlatalım…

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Jesus, Trossard. Misafir Palace aynı dizilişte, orta sahada Lerma, Richards, Eze, ileri uçta Hughes, Mateta, Schlupp. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuruyor Arsenal, siyah formalı Palace 3. bölgede rakibe baskıda. Arsenal 10’da Rice ile soldan kullandıkları maçın ilk kornerinde golü buluyor, savunmadan gelen Gabriel rakip savunmanın üzerinden kafayı vuruyor, pozisyonda Palace savunması alan markajında hatalı. İlk 15 dakikada Arsenal’in topa sahip olma oranı yüzde 70, Palace’ın rakip kaleyi bulan vuruşu yok. Ev sahibi tribünler skordan ve futboldan hoşnut. 31’de soldan Eze ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Palace, 10 numara takımın gole yakın oyuncusu. İki dakika sonra gole yaklaşıyorlar, Arsenal kalesinde Raya’nın kısa düşen pasında Lerma’nın sağ köşeye giden vuruşunu kornere çeliyor İspanyol kaleci, topla fazla oynaması, hata yapmaya yakın abartılı özgüveni takımı adına sıkıntı. 37’de fark ikiye çıkıyor, Saka’nın sağdan kullandığı kornerde uzak direkte kafayı vuran Gabriel, top rakip kalede Henderson’a çarpıp ağlara gidiyor, gol Gabriel’e yazılırken hareketli rakip karşısında Palace savunması derin uykuda. Hodgson’un takımı 3. bölgede etkisiz ve savunmada hataya yatkın. Arsenal’in topa yüzde 65 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 7 kez yokladığı 4 dakika uzatılan devre 2 farklı üstünlüğüyle kapanıyor.

∗∗∗

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 59’da fark üçe çıkıyor, Palace savunmasının geride az adamla yakalandığı pozisyonda Jesus’un pasını rakip savunmada Cylde’ı geçerek ağlara gönderen Trossard, Arsenal dağılan rakibi karşısında farka gidiyor. 64’te Eze ile kullandığı duran topta Raya’yı geçemiyor Palace, 10 numara takımın ayakta kalan oyuncusu. 64’te sağdan kullandıkları kornerde pozisyon üretemiyorlar, ileri uçta Mateta, Schlupp ikilisi çok etkisiz. 68’de Palace’de Hughes’ün yerine Ozoh sahada. Akabinde Arsenal’de Trossard ve Havertz yerlerini Martinelli ve Smith-Rowe’a bırakıyor. Arsenal’in hocası Arteta’nın Havertz’e verdiği forma şansını neden Smith-Rowe’a vermediği cevap arayan sorulardan. 71’de Arsenal’de Rice yerini Jorginho’ya bırakıyor. 76’da Palace’da Schlupp ve Clyne’nın yerlerini Franca ve Ahamada alıyor. Arsenal’de Jesus’un yerine Nketiah sahada. 80’den sonra farkı artırma adına rakip sahada kamp kuruyor Arsenal, solda Martinelli çabukluğuyla rakip savunmanın belalısı. 6 dakika uzatılan maçın uzatma dakikalarında 2 gol buluyor 11 numara, önce 90+4’te Nketiah’ın enfes pasında soldan ceza sahasına girip uzak köşeye bırakıyor, bir dakika sonra Palace savunmasının arkasına sarktığı pozisyonda farkı 5’e çıkartıyor. Antrenman maçı havasında 3 puanı kapan Arsenal, 3. sıraya yükselirken lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 2’ye indiriyor. Palace’a gelince, 14. sıradalar, bir maç eksiği bulunan Luton Town'dan 5 puan fazla puanları var. Gidişatları sevdalıları adına endişe verici. Maçın adamı Arsenal savunmasından çıktığı anlarda iki gol bulan Gabriel.