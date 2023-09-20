Aslan geç açıldı, son andaki çaba galibiyete yetmedi: Ders alınmalı

Galatasaray rahat kazanabileceği maçtan bir puan aldı. İlk bölümde kaçanlar akıl alır gibi değildi. Buruk’un oyuna müdahale etmekte geç kalması da ikinci golü getirdi. Hocanın özellikle Şampiyonlar Ligi için dizilişi tekrar düşünmesinde fayda var.

Seyrantepe’de Şampiyonlar Ligi zamanı… Bu organizasyonun bir zamanlar gediklisi olan Galatasaray, Kopenhag’ı ağırlıyor. Tribünlerdeki on binler, ekranları başındaki milyonlar için zaman geçmek bilmiyor.

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak konusuydu. Kendisi de daha önce defalarca devler arenasına çıkmış teknik direktör, beklenen kadroyu tercih etmiş. Özellikle sol bekte bugüne kadar defansif olarak sorun yaratan Angelino’nun göstereceği performans merak ediliyor. Orta sahada son Samsunspor maçının en iyilerinden Kerem Demirbay yerini alırken, ikinci devre gösterdiği performansla taraftarı heyecanlandıran Ziyech de formayı kapmış durumda. Kâğıt üstünde çok şey vadeden Faslı yıldızın Icardi’yle yakalayacağı uyum Aslan’ı bambaşka seviyeye götürebilir gibi gözüküyor. Çok özlediği Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlamak isteyen Galatasaray, üç puanı hedefliyor.

Deplasman ekibi 4-3-3 dizilişiyle sahada yerini almış durumda. Mertens-Kerem-Ziyech-Icardi dörtlüsü Türkiye için çok iyi olsa da Şampiyonlar Ligi düşünülünce acaba dedirtiyor. Gonçalves ve Elyounoussi ikilisinin sürükleyeceği akınlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. İleri uçtaki Jordan Larsson’un babası Henrik’i Mısır’daki sağır sultan bile tanıyor. Bir döneme damgasını vuran İsveçli forvetin oğlu, sanki biraz soyadının altında kalmışa benziyor.

Şampiyonlar Ligi marşını müteakip ilk düdük çaldığında Rams Park’ta heyecan katlanıyordu. Baskılı başlayan ev sahibi, 7’de Icardi’yle gole yaklaşıyordu. Mertens’in bulduğu santrfor biraz vurmakta geç kalmıştı.

Sürekli kaleyi yoklayan Kerem Aktürkoğlu’nun 24’teki şutu direkte patlamıştı. Pozisyonu yine Icardi hazırlamıştı. 35’te Kopenhag öndeydi. Muslera’nın kötü uzaklaştırdığı topla başlayan akında tecrübeli Elyounoussi yakın mesafeden affetmemişti. Devre arasına deplasman takımının üstünlüğüyle gidilmişti. Uruguaylı kalecinin ayakları bir kez daha Galatasaray’ı yıkmıştı.

Aslan önde olabileceği maçta gerideydi. Fakat ikinci yarı sanki her şeye gebeydi…İkinci 45 dakikaya iyi başlayan Kopenhag’dı. Buruk’un hamle yapması şarttı derken fark ikiydi! Savunma arkasına sarkan Meling’in “al da at” dediği Gonçalves’ti. 72’de Jelert’in ikinci sarıdan atılmasıyla Danimarkalılar 10 kişi kalmıştı.86’da fark birdi! Tete’nin bulduğu Boey, dar açıdan muhteşem vurmuştu. 88’de skor eşitleniyordu. Zaha’nın ortasında Tete solunu konuşturmuştu. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, taraflar birer puana razı oluyordu.



Galatasaray rahat kazanabileceği maçtan bir puan aldı. İlk bölümde kaçanlar akıl alır gibi değildi. Buruk’un oyuna müdahale etmekte geç kalması da ikinci golü getirdi. Hocanın özellikle Şampiyonlar Ligi için dizilişi tekrar düşünmesinde fayda var. Sanki orta sahayı üçlemek Aslan’ın kaderini belirleyecek gibi duruyor. Kopenhag’a gelince… Şüphesiz bu skora üzülecekler. Fakat o başlangıçtan sonra puan aslında onları sevindirmeli. Onlar da kazanmaları gereken bir noktaya gelen karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.Biri ilk yarıda işi çözmeliydi; diğeri ikinci devrede! Buruk’un kurmaylarıyla fazla mesai yapması gerekiyor. Yok yakınken planların gözden geçirilmesinde fayda bulunuyor.