Aslan son nefeste

Uzatmalarda fark ikiydi; en azından birkaç saniyeliğine. Icardi ağları bulduysa da Halil’in pozisyonuna ofsayt kararı çıkmıştı. Arda Kardeşler’in son düdüğü üç puan Aslan’ın oldu diyordu.Galatasaray beş topunun direkten döndüğü akşamda üç puanı Barış Alper’in muhteşem golüyle kurtardı. 37 yaşındaki Mertens üç günde bir maç yapan takımın en çok mücadele edeniyse bu işte bir yanlışlık var demektir. Yönetimin artık hamle yapması farz. Buruk şapkadan daha ne kadar tavşan çıkaracak… Gaziantep’e gelince… İyi mücadele ettiler, puana da çok yakındılar. Ancak son anda teslim oldular.

Seyrantepe’de pazartesi mesaisi… Bir yanda lider Fenerbahçe’nin takipçisi Galatasaray, diğer tarafta düşme hattındaki Gaziantep F.K… Nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor.

Boey’i rekor bir bonservisle Bayern Münih’e satan Aslan’da Okan Buruk’un nasıl bir 11 süreceği merak konusuydu. Başarılı hoca sağ beke Kaan’ı yerleştirirken, sola Berkan’ı çekmiş. Geçiş hücumlarını kovalayacak deplasman ekibine karşı orta sahada görsek daha az şaşıracağımız Berkan’ın sol bekte göstereceği performans merak ediliyor. Kapanacak rakibe karşı ileride basmayı hedefleyen Buruk, Barış Alper’i sağ önde başlatıyor. Bu sezonun jokeri dışında İstanbulspor maçında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu ve son haftaların dinamosu Mertens oyun planı için hayati gözüküyor. Bakalım sakatlıktan dönen Icardi, biraz kıpırdanacak mı?

Kâbus görmek istemeyen Güneydoğu temsilcisinde eksikler dikkat çekiyor. Takımın en iyi Türk oyuncularından Ogün ve Mustafa cezalı; Gradel Afrika Kupası’nda. Savunmanın vazgeçilmezlerinden N’Kouolou’nun yokluğunda Marius Sumudica, savunmayı Arda-Ertuğrul-Djilobodji üçlüsünden oluşturmuş. Top ev sahibindeyken savunmayı beşleyecek deplasman ekibi, Markoviç ve Draguş’la gol kovalayacak.

İstanbulspor’un yaptıkları, şüphesiz Rumen hocaya ilham vermiş olmalı. Fakat ilk 11’deki 4 eksik, planları zorlayacağa benziyor; hamle şansı da zor duruyor. 4. dakikadaki duran topta Icardi’nin kafası direkten dışarı çıkmasa, maça ev sahibi adeta önde başlayacaktı.

12’de ilk kez etkili gelen deplasman ekibinde Maxim’in son tercihi hatalıydı. 19’da Icardi-Kerem ortaklığında millî yıldızımız Nita’yı aşamamıştı.22’de Gaziantep yine hızlı geliyor; Muslera, Markoviç’e hayır diyordu.

29’da deplasman ekibi öndeydi. Kullanılan frikikte top savunmadan açılmış, Djilobodji’nin ortasına Arda kafayı yapıştırmıştı. Rakip stoperi Kerem Demirbay’ın marke etmeye çalışması dikkatlerden kaçmamıştı.42’deki serbest vuruşta Demirbay’ın frikiği direkte patlamıştı. Bu sezon Galatasaray, 19 defa direğe takılmıştı. Başka gol olmayınca, soyunma odasına ev sahibinin üstünlüğüyle gidiliyordu.İkinci yarı kartlardan gollere sanki her şeye gebeydi…

46’da Kerem Demirbay’ın yerine Zaha’yı alan Buruk, oyunu rakip ceza sahasına yığmayı planlıyordu. Aslan her geçen dakika baskısını artırıyordu.

57’de bu sefer Mertens’in muhteşem şutu direkler arasında raks ediyordu.Berkan ve Kerem’i çıkaran Buruk, Tete ve Halil’i almıştı. Joker Barış sol beke geçmişti ki skor eşitlenmişti.

72’de Halil’in bulduğu Zaha yerden sert vurmuştu. 78’de Zaha’nın vuruşu direkten dönüyor, Halil tamlayamıyordu. Onun da vuruşu direğe çarpıyordu.

89’da Galatasaray öndeydi. Barış Alper değme solağın yapabileceği bir vuruşa imza atmıştı. Dar açıdan çok da iyi kullanmadığı soluyla voleyi yapıştıran sezonun jokeri, takımına hayat öpücüğü vermişti.

Uzatmalarda fark ikiydi; en azından birkaç saniyeliğine. Icardi ağları bulduysa da Halil’in pozisyonuna ofsayt kararı çıkmıştı. Arda Kardeşler’in son düdüğü üç puan Aslan’ın oldu diyordu.Galatasaray beş topunun direkten döndüğü akşamda üç puanı Barış Alper’in muhteşem golüyle kurtardı. 37 yaşındaki Mertens üç günde bir maç yapan takımın en çok mücadele edeniyse bu işte bir yanlışlık var demektir. Yönetimin artık hamle yapması farz. Buruk şapkadan daha ne kadar tavşan çıkaracak…

Gaziantep’e gelince… İyi mücadele ettiler, puana da çok yakındılar. Ancak son anda teslim oldular. Onların da kadroya takviye yapması şart gözüküyor.