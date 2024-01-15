Ali Murat Hamarat

Aslan takibi bırakmıyor

Galatasaray çok zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Bu kadar eksiğin olduğu yerde Buruk’un oyuna daha erken müdahale etmesi gerekiyor. Üç günde bir maç yapılan takvimde takımın en arzulusu 37 yaşındaki Mertens ise burada ayrıca bir yanlış var. Fenerbahçe’yi takibe devam edeceklerse, yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. Trabzon deplasmanı böyle geçmez. Kayserispor’a gelince… 9 eksikle verdikleri mücadele için takdir etmek gerek.

Seyrantepe’de pazartesi mesaisi… Sivas’ta iki puan bırakan Galatasaray, son haftaların formsuz takımı Mondi Home Kayserispor’u ağırlıyor. Lider Fenerbahçe’nin kazandığı haftada Cimbom hata yapmak istemiyor. Nefesler tutulmuş, Atilla Karaoğlan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Aslan’da sakatlar, cezalılar, Afrika Kupası’na gidenler derken kadro iyice daralmış durumda. Üst üste oynanan maçlara çıkan oyuncuların gösterdiği performans eleştirilirken, Sivas’taki beraberlikten sonra Okan Buruk’un ilk 11’i merak konusuydu. Başarılı hoca sakatlıktan dönen Boey’i yine sahaya sürmüş. Barış Alper sol bekte kendine yer bulurken, orta saha Torreira’yla Ndombele’ye teslim edilmiş. Cezalı Kerem Aktürkoğlu’nun yokluğunda Zaha solda, Tete sağda başlıyor. İç sahada 26 karşılaşmadır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, vites yükseltebilecek mi merak ediliyor.

Deplasman ekibinde eksikler dikkat çekiyor. Afrika Kupası’yla mali zorlukların vurduğu Kayserispor’da orta sahada genç Eray başlıyor. Memleketin heyecan veren hocalarından Recep Uçar’ın eli kolu bağlanmış gibi duruyor. En iyi oyuncuları Thiam’ın Pendikspor’a gittiği düşünülünce, transfer döneminde takviye yapmaları bekleniyor. Savunmadaki Attamah-Arif ikilisi kırılgan gözükedursun, dört maçtır kaybeden sarı-kırmızıların göstereceği performans merak ediliyor. Özellikle son sınavlarda çizilen görüntü, camiaya endişe veriyor.

Şehit düşen askerlerimiz için yapılan saygı duruşunda çıt çıkmıyordu. Santrayı müteakip Aslan’dan coşkulu bir başlangıç bekleyenler yanılıyordu. 12. dakikada organize gelen ev sahibinde, Halil’in gördüğü Tete kötü vurmuştu. 17’de Barış Alper’in harika kaçırdığı Mertens kendisine yakışmayan bir şuta imza atmıştı.

26’da Cimbom öndeydi. Kullanılan üst üste üçüncü kornerde Nelsson’un kafası Attamah’tan sekip ağlara gitmişti. Hemen akabinde Mertens ağları bulsa da Halil’in Attamah’a müdahalesine hakem faul demişti. İlk yarının sonunda Bahoken’in topuğu Abdülkerim elle kesince, Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösteriyor, atışı kullanan Bahoken topu Muslera’ya teslim ediyordu. Devre arasına giderken hakeme tepkiler yükseliyordu…

İkinci yarı sanki daha çok gole gebeydi…

50’deki serbest atışta Muslera başarılıydı. 54’te topu önünde bulan Zaha’nın sert vuruşu çerçeveyi bulmamıştı. Pozisyonu Ndombele’nin presi doğurmuştu. 58’de Torreira’nın hatalı pasını kapan Boa Morte, Muslera’yı avlamıştı.

Golden sonra değişiklikler yapan Buruk, dizginleri eline almak istiyordu. Genelde 60’tan sonra hamle yapan hoca, sanki biraz geç kalmıştı. 83’te kullanılan serbest atışta yerde kalan Barış Alper için VAR Karaoğlan’ı uyarıyor, hakem de penaltı diyordu.

86’da atışı kullanan Mertens, ev sahibini öne geçirmişti. Kalan dakikalarda deplasman ekibi yüklense de başka gol olmayınca, üç puan Aslan’ın oluyordu.

Galatasaray çok zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Bu kadar eksiğin olduğu yerde Buruk’un oyuna daha erken müdahale etmesi gerekiyor. Üç günde bir maç yapılan takvimde takımın en arzulusu 37 yaşındaki Mertens ise burada ayrıca bir yanlış var. Fenerbahçe’yi takibe devam edeceklerse, yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. Trabzon deplasmanı böyle geçmez. Kayserispor’a gelince… 9 eksikle verdikleri mücadele için takdir etmek gerek. Oyunu çirkinleştirmediler, ellerinden geleni de yaptılar. Bu kadro genişlemezse ilerleyen günler onlar için tatsız geçer, şimdiden söylemeli…