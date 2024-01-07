Ali Murat Hamarat

Aslan takipte

Seyrantepe’de Pazar mesaisi… Lider Fenerbahçe’nin farklı kazandığı haftada Galatasaray, Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor. Birçok eksiğin gölgesinde Aslan’ın göstereceği performans papatya faklı baktırıyor.

Sarı-kırmızılılarda cezalılar, sakatlar, Afrika Uluslar Kupası derken Okan Buruk’un nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak konusuydu. Sakat Icardi’nin yokluğunda Halil formayı kapmış. Başarılı hoca cezalı Boey’in yerine Kaan’ı çekerken, Torreira’nın yerine Ndombele’yi tercih etmiş. Orta sahada dayanıklılığı artıran Kaan’ın rakibin en hızlı oyuncularından Moreno’ya karşı yapacakları skoru etkileyebilir. Zaha-Mertens-Kerem-Halil dörtlüsünün uyumu tabela için hayati gözüküyor.

Okan Buruk’un Galatasaray’ın başına geçmesinden sonra memlekette ona iç sahada mağlubiyeti tek tattıran hoca Hakan Keleş. Giresunspor’dan sonra Konyaspor’da da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlılarda da birçok eksik dikkat çekiyor. Golcü Cikalleshi, mazisini arayan orta saha N’zonzi ve kaleci Bernardoni yok. Özellikle 18 yaşındaki genç file bekçisi Deniz’in üç direk arasında göstereceği performans deplasman ekibi için kritik nokta. Keleş’in gelişinden sonra çıkışa geçen takım, şüphesiz İstanbul’da sürpriz kovalıyor.

Daha istekli başlayan Aslan’dı. Fakat oyuncular sanki biraz birbirlerini yadırgıyordu. İlk kez yan yana oynayan bir geri dörtlü, hakeza aynı şekilde birlikte ilk kez sahne alan bir ileri dörtlü vardı. Özellikle Kaan’ın sağ kanattan ortalarıyla yüklenen ev sahibinde Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına yaptığı koşularla dikkat çekiyordu.

20. dakikada Zaha’nın dar açıdan çok sert şutunda Deniz başarılıydı. 28’deki Konyaspor kornerinde Cicaldau’nun vuruşunda Muslera dikkatliydi. İlk yarıda gol sesi çıkmıyordu. Buruk’un sahada bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu. Kulübedeki Tete belki de başarılı çalıştırıcının tek gerçekçi kozuydu.

48’de hızlı gelişen akında Zaha’nın çevirdiği topu Kerem bomboş durumda çerçeveye vuramamıştı. 55’te bu sefer deplasman ekibi tehlikeli geliyor, Oliveira’nın pozisyonunda Muslera kalesinde devleşiyordu.

63’te Cimbom öndeydi. Solakların işbirliğinde Kerem Demirbay’ın ortasına Abdülkerim voleyi yapıştırmıştı. 68’deki kornerde Nelsson’un vuruşunda top direkte patlamıştı. Buruk’un Tete hamlesine cevap çok gecikmemiş; Keleş de Muriç ve Ahmet Oğuz’u sahaya sürmüştü. 85’te Calvo’nun hatalı pasını kapan Halil’in gördüğü Kerem Aktürkoğlu fişi çekememişti. 90’da fark ikiydi! Kaan’ın sert şutunu Deniz ancak çelebilmiş, Zaha topu tamamlamıştı. 93’te oyuna sonradan oyuna dahil olan Eyüp Aydın’ın kornerine kafayı yapıştıran Abdülkerim skoru ilan etmişti: 3-0!

Galatasaray, bu kadar eksiğine rağmen üç puanı üç golle almasını bildi. Yer yer krize giren karşılaşmanın yıldızı güzel iki gol atan Abdülkerim’di. Aslan’ın Sivasspor deplasmanı için vites yükseltmesi gerekiyor. Konyaspor’a gelince… İlk yarı istediklerini oynadılar. Maçta buldukları birkaç pozisyonda Muslera’ya takılmasalar, skor çok farklı olabilirdi. Transferde takviye şart!