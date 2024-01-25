Aslan takipte!

Seyrantepe’de Perşembe mesaisi… Lider Fenerbahçe’nin takipçisi Galatasaray, puan sıralamasının dibindeki İstanbulspor’u ağırlıyor. Taraftarı önünde Aslan, hata yapmak istemiyor.

Trabzon’daki muhteşem galibiyetle morallenen Aslan’da, Okan Buruk’un sıkışık takvimi düşünerek rotasyon yapıp yapmayacağı merak konusuydu. İlk 11’ler açıklandığında, taraftar Boey şoku yaşıyordu. Sezonun harika oyuncusu, kadroda yoktu. Başarılı hoca onun yerine takımın jokeri Barış Alper’i seçmiş, sağ öne de son haftaların formsuz ismi Tete’yi yerleştirmiş. Yine sol bekte Karadeniz’de bir de gol atan Kaan başlıyor. Abdülkerim’in yokluğunda Nelsson’la Davinson Sanchez’in uyumu merak ediledursun, Trabzonspor karşısında coşan Zaha yine en uçta dikkat çekiyor.

Ligin dibine demir atmış İstanbulspor’da Osman Zeki Korkmaz imkânsızı kovalıyor. Düşme hattının hemen üstünde yer alan Hatayspor’un 12 puan gerisinde yer alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe’den beş yedikten sonra oynadığı üç maçta beş puan topladı. Takımın en iyilerinden Ethemi’nin ayrılmasından sonra gözler Ndao ve Emir’de olacak. Beşli bir savunma hattıyla rakibi karşılaması beklenen deplasman ekibinin göstereceği performans merak ediliyor.

Coşkulu başlayan Aslan, yerden hızlı paslarla rakibi açmaya çalışırken, kapanan İstanbulspor da Ndao’nun hızından faydalanmak istiyordu. Yüklenen ev sahibi olsa da ilk ciddi tehlike deplasman ekibinden gelmişti. 27’de Ndao’nun vuruşu direkten dönmüş, hemen akabinde Sambissa’nın kafası ağlarla buluşmuştu. Pozisyonda Kaan Ayhan geç kalmıştı.

32’de gelişen kontrada İstanbulspor bir daha ağları buluyor. Fakat önceki pozisyonda kornerde Ali Yaşar’ın müdahalesine VAR el diyor, pozisyonu izleyen hakem Bahattim Şimşek penaltı noktasını gösteriyordu. Atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu fileleri bulmuştu. 2-0 oldu derken, bir anda görüntü 180 derece değişmiş, skor eşitlenmişti. İlk 45 dakikada başka gol olmuyor, taraflar soyunma odasına 1-1’lik skorla gidiyordu.

Bir şey kesindi; ikinci devre kartlardan gollere her şeye gebeydi…

İkinci yarıda Tete’nin yerine Icardi oyundaydı. Buruk ayrıca Kaan’la Barış Alper’in yerlerini değiştirmişti. Özellikle devre boyunca Barış Alper-Tete kanadı hiç işlememişti. 67’de Aslan öndeydi. En azından bir süreliğine. Mertens’in kullandığı serbest atışta Alp Arda hatalı çıkmış, Icardi önünde biten topu ağlara yollamıştı. VAR’ın inceleme tavsiyesine uyan Şimşek pozisyonu inceleyip ofsayt demişti.

Galatasaray bastırıyor, İstanbulspor var gücüyle savunuyordu. 79’da Aslan öndeydi. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan frikikte Kerem harika vurmuştu. 89’da Barış Alper’e arkadan müdahale eden Mendy atılmıştı. Pozisyonu süzemeyen hakem VAR uyarısıyla başta verdiği sarı kartı iptal edip kırmızıyı vermişti.

Uzatmalarda Halil’in pas vermek yerine şut atması, ev sahibine bir penaltı daha kazandırmıştı. Kalecinin açık müdahalesiyle yerde kalan Icardi skoru ilan etmişti: 3-1!

Galatasaray rahat kazanması beklenen maçta oldukça zorlandı. İlk yarının biraz heba edilmesi dikkat çekiciydi. Rakibin geçiş hücumlarına karşı Berkan daha erken girebilirdi. Buruk ve öğrencilerine bu karşılaşma ders olmalı. Oynamadan kazanılmıyor! İstanbulspor’a gelince… Fenerbahçe karşısında dağılan takımdan eser yok. Belki düşecekler ancak kimseye santra öncesi çantada keklik dedirtmeyecekler. Korkmaz’ın dokunuşlarını tebrik etmeli; tabii bu maçtan sonra hakemin konuşulacağını söylemeden bitirmemeli…