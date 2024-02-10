Aslan tam gaz

Seyrantepe’de dev kapışma… Ezeli rakibi Fenerbahçe’yle şampiyonluk yolunda çekişen Galatasaray, Başakşehir’i ağırlıyor. Milyonlarca futbolsever heyecan içinde ilk düdüğü bekliyor.

Sarı-kırmızılarda Okan Buruk, beklenen ilk 11’i sahaya sürmüş. Berkan yine sol bekte başlarken, bu hafta takıma katılan Köhn kulübede yerini almış durumda. Gidişata göre Alman sol bekin çimlere ayak basmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orta sahayı Torreira’yla Kerem Demirbay’a teslim eden başarılı teknik direktör, kupa maçında dinlendirdiği Kerem’e de formayı vermiş. Katı bir savunma yapması beklenen rakibe karşı hızlı oynamak ve presi iyi yapmak hayati gözüküyor. Mertens-Barış Alper-Kerem Aktürkoğlu üçlüsünün ne yapacağı merak ediledursun, Icardi’nin vites artırması bekleniyor.

Ligin 0-0’ı en iyi oynayan takımlarından olan Başakşehir’de işler yolunda gidiyor. Son 10 karşılaşmada sadece Fenerbahçe’ye boyun eğen deplasman ekibinde Piatek’in formu parmak ısırtıyor. Ev sahibinin özellikle Polonyalı golcüye dikkat etmesi gerekiyor. Çağdaş Atan’ın talebeleri ülkenin en çok pas yapan ekibi durumunda. Anadolu ekiplerine karşı işleyen formül, Kanarya’ya sökmemişti. Başarılı hocanın oyun anlayışından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak ediliyor.

Mertens’in gördüğü kartla başladı maç. İlk dakikalar kıran kırana geçiyor; adeta kemik sesleri geliyordu. Dubois’la Barış Alper’in kanattaki düellosu dikkat çekiyordu.

25’te Aslan öndeydi. Barış Alper Kerem Aktürkoğlu’yla kanat değiştirdikten birkaç dakika sonra ağları bulmuştu. Savunma gerisine müthiş kaçan Cimbom’un jokeri soluna dönüp harika bitirmişti.

31’de fark ikiydi! Barış Alper’in sürüklediği akında Volkan Babacan, Mertens’e ilk seferde hayır demiş, ondan seken topa ceza sahasının hemen dışından Belçikalı yıldız çok iyi vurmuştu. 37’de tabela yine değişebilirdi. Harika paslarla gelen ev sahibinde Mertens’e Volkan hayır demişti. Devrenin son bölümünde Başakşehir vites yükseltiyor, soyunma odasına Aslan’ın 2-0 üstünlüğüyle gidiliyordu.

İkinci yarı sakatlanan Kerem’in yerine Zaha oyundaydı. Birkaç dakika sonra Barış Alper bu sefer de centilmenliğiyle alkışı topluyordu. Hakemin korner dediği pozisyon için “benden çıktı” diyen genç yıldız, kararın değişmesini sağlamıştı.

Sakatlanan Nelsson’un yerine Tete girmişti. Buruk stopere Kaan’ı sağ beke de Barış Alper’i çekmişti. Brezilyalı oyuncu ayağının tozuyla pozisyona giriyor fakat savunma önce ona, ardından Icardi’ye vurdurmuyordu. 62’de Aslan yine etkili geliyor, Barış Alper’in Volkan’dan seken şutunu Ba, çizgiden biraz da direğin yardımıyla çıkarıyordu.

66’da fark birdi; en azından bir süreliğine. Figueiredo’nun arka direğe kestiği topu Kemen çevirmiş, top Kaan Ayhan’dan seken top ağlara gitmişti. Derken VAR pozisyonda ofsayt olduğunu tespit edince, gol iptal olmuştu. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince, Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseliyordu.

Aslan ilk yarıda bulduğu gollerle zorlu sınavdan üç puan çıkarmayı bildi. Joker Barış Alper’i ayakta alkışlamalı… Hafta içi Sparta Prag mesaisi var. Başakşehir maçını hemen unutmalı, o maçın hazırlıklarına hemen başlamalı! Deplasman ekibine gelince… Onlar maçı golsüz götürebilseler, etkili olabilirlerdi. Bir ara bastırsalar da çok üretken olamadılar. Yine de Atan’ın takımı her hafta üstüne koyuyor; kupada şanslı olabilirler; söylemedi demeyin…