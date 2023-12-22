Brighton & Hove Albion: Düşüş sürerken

2022-23 sezonunu 62 puanla 6. sırada bitirerek Avrupa Kupaları’na katılmaya hak kazandı Brighton & Hove Albion, İngiltere’nin güneydoğusunda East Sussex bölgesinin 274 bin nüfuslu, çoklarınca ülkenin yaşanılacak en güzel yeri olarak görülen enfes bir sahil şehrinin mavi beyaz Martıları, namı-diğer “Seagulls”. Yaz transferinde Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Robert Sanchez gibi önemli oyuncularını kaybetmelerine rağmen sezona Luton Town ve Wolverhampton Wanderers galibiyetleriyle başlayan takım Aralık ortasında ligde 8. sırada. Sezonun ilk altı maçında 18 puanın 15’ini alırken, son 10 maçtaki 30 puandan sadece 11 puan topladılar. Takımın yükseleni Pascal Gross, ligde son dört maçta beş gole katkısı var (bir gol ve dört asist).

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Dünyanın bahtsız coğrafyasında kanlı bir savaşın hüküm sürdüğü, o topraklardan çok uzaklarda Noel ve yılbaşı telaşındaki insanların Londra’nın ışıl ışıl caddelerini doldurdukları zamanlarda, Pazar günü kış güneşinin arada yüzünü gösterdiği Londra’da Brighton, ligde zirveyi kovalayan Arsenal deplasmanında. Mavi beyazlılar, Arsenal’e karşı oynadığı 12 Premier Lig maçının beşini kazanırken dördünü kaybetti. Liverpool ve Manchester United, ligde Arsenal’e karşı mağlubiyetten daha fazla galibiyet alan diğer takımlar. Brighton geçen sezon EFL Kupası'nda kazandığı 3-1 galibiyet de dahil olmak üzere, Emirates Stadı’nda son üç maçı kazandı.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Jesus, Martinelli. Misafir Brighton 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Gros, Gilmour, ileri uçta Adingra Lallana, Mitoma, önlerinde golcüleri Ferguson.

Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor Arsenal, topa sahip oldukları anlarda sağda White ve Saka ile pozisyon üretmeye çalışıyorlar. 5’te Saka’nın sağda çizgiden ceza sahasına kestiği topa dokunamıyor Jesus, Brighton sahasından çıkmakta zorlanıyor. İki takımın da tempoyu düşürdüğü, orta sahada bol faullü dakikalarda, 12’de Saka’nın yerden vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Arsenal, top Brighton kalesinde Verbruggen’de kalıyor. Akabinde Odegaard’ın plasesiyle gole yaklaşıyorlar, 15’te Brighton savunmasının solunda Milner’in Saka’ya müdahalesi sert ve gereksiz, pozisyona kart çıkmıyor. 21’de soldan kullandığı kornerin devamında savunmadan gelen Gabriel’in kafa vuruşunda Verbruggen gole izin vermiyor. 27’de Brighton savunmanın sağında sakatlanan Veltman’ın yerine Hinshelwood sahada. İlk 30 dakikanın sonunda Arsenal rakip kaleyi yedi kez yoklamasına rağmen isabetli vuruşu bulunmuyor. 32’de net fırsattan yararlanamıyorlar, Saka’nın pasında Martinelli müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, takım son vuruşlarda etkisiz. 40’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyorlar, ev sahibi tribünler gidişattan hoşnutsuz. 43’Brighton’da sarı kartı gören Mitoma. Arsenal’in topa yüzde 57 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 12 kez yokladığı dört dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor Arsenal, Brighton beşerli iki set halinde savunmada. 52’de Saka’nın ceza sahasında pasında Odegaard vurmakta geç kalınca rakip savunma topu kornere çeliyor.

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53’te sağdan kullanılan kornerde aradığı golü buluyor Arsenal, Brighton savunmasının arka direkte boş bıraktığı Jesus kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Brighton savunması adam paylaşımında hatalı. Gole kadar dört korner kullanan Arsenal 5. kornerde golü buluyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Brighton, 59’da üç değişiklik yapıyorlar, Milner, Lallana ve Ferguson yerlerini Julio, Buonanotte ve Pedro’ya bırakıyor. 64’te Brighton atağında Gross’un soldan ortasında Hinshelwood’un kafa vuruşu Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor. 68’de soldan arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, Brighton kontraya çıkma fırsatı yakaladığı anlarda top kayıpları yapıyor. 74’te rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Odegaard’ın gollük vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Verbruggen, 21 yaşındaki Hollandalı kaleci takımın iyilerinden. 76’da Brighton’da sarı kartı gören Gilmour. 78’de Brighton forvet hattında Adingra yerini Wellbeck’e bırakıyor. Akabinde Arsenal’de Jesus’un yerini Nkeitah, Martinelli’nin yerini Trossard alıyor. 83’te net fırsatı kaçırıyor misafir takım, soldan Mitoma’non kestiği topu yakın mesafeden kaleye gönderemiyor Gross, maçın kırılma anlarından. Gol için yüklendiği dakikalarda kalesinde golü görüyor Brighton, 87’de Trosaard’ın başlattığı, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Nketiah’ın asistinde karşı karşıya kaçırmıyor Havertz, gol sevincinden sonra yerini Smith-Rowe’a bırakıyor 29 numara. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60.259 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 25 kez yokladığı maçı 2-0 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor Arsenal. Brighton’a gelince, Arsenal karşısında rakip kaleyi sadece bir kez bulurken ofansif oyunda varlık gösteremediler. De Zerbi’nin takımında düşüş sürüyor, iki kulvarda verdikleri mücadele takdire şayan ancak kadro derinliği kısıtlı. Perşembe akşamı UEFA Kupası’nda üst tura çıkarken Arsenal deplasmanında yorgun göründüler. Maç sonu basın toplantısında Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi, Arsenal’in kendi takımından daha iyi oynadığını, güçlü rakip karşısında takımının elinden geleni yaptığını, takımının mental ve fiziksel olarak yorgun göründüğünü, Pascal Gross’un kaçırdığı net golün takımı adına kırılma anı olduğunu dile getiriyor. Maçın adamı Arsenal’de orta sahayı domine eden Declan Rice, takıma seviye atlattığı aşikâr.