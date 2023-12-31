Championship Günlükleri: Cardiff City, Leicester City karşısında düşüş sürerken

Cardiff… Galler’in başkenti, 346 bin nüfusuyla Birleşik Krallığın en büyük 10. şehri. 19. yüzyılın başlarına kadar küçük bir kasaba konumundayken bölgedeki kömür madenleri sayesinde önemli bir liman kenti haline gelmiş, günümüzde dört büyük üniversiteye, 40.000’in üzerinde öğrenci nüfusuna, Londra’dan sonra en önemli medya merkezlerine sahip şirin yerleşim yeri. Noel tatilini fırsat bilip ziyaret ettiğimiz şehrin takımına, ligin açık ara lideri Leicester City karşısında çıktığı maç vesilesiyle naçizane bir bakış…

1899’da kurulmuş Cardiff City, Ada futbolunda “The Bluebirds” (Mavi Kuşlar) olarak nam salmış. Köklü tarihlerinde futbolun en üst liginde kesintisiz olarak 1921-29 seneleri arasında mücadele etmişler. Sonraki yıllarda sadece yedi sezonda boy göstermişler elitlerin arasında. İlginç bir anekdot, Liverpool efsanesini yaratan Bill Shankly, takımın başında olduğu dönemde ilk yenilgisini 1959’da Cardiff City karşısında almış. 2013-14 sezonunda düştükten sonra 2017-18 sezonunda Championship’i 2. sırada bitirerek döndüler Premier Lig’e. 1908’den beri kullandıkları mavi beyaz renkleri, 2012-2015 arasında kulübün o dönem başkanlığını yapan Vincent Tan adındaki Çinli iş adamının Asya futbol pazarında yeni marka yaratma hayaliyle kırmızıya değiştirmesi, sonrasında yeniden mavi beyaza dönmeleri tarihe düşen notlar. Cardiff City demişken, geçtiğimiz günlerde 75. yaşını kutlayan, 2016-19 arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmış Neil Warnock’u hatırlamadan olmaz. Ada futbolunun renkli kişiliklerinden ve sözünü esirgemeyenlerinden. 2001’de Sheffied United’ın başındayken hakem hatasıyla deplasmanda yenildikleri Southampton maçından sonra maçın hakemi David Ellary hakkındaki yorumu unutulmaz: “Bu teknoloji çağında pozisyona 30 metre uzaktaki kel kafalı birinin kararına güvenmek yerine yenilikleri kullanmak gerek!” Cardiff City’e dönersek, şimdilerde parasal sıkıntı çeken kulübe Aralık 2022’de FIFA tarafından transfer ambargosu uygulandığını, ambargonun Ocak 2023’te kaldırıldığını, Mart 2023’te 2021-22 sezonu için 29 milyon sterlin zarar gösterdiklerini hatırlatalım. Maçlarını oynadıkları Cardiff City Stadı 33.280 kapasiteli, bu sezon evlerinde oynadıkları 11 maçta 21.054 taraftar ortalaması yakaladılar. Kadro değeri olarak ligin en mütevazı takımı, 26 kişilik kadronun toplam değeri 44,6 milyon Sterlin. Lider Leicester City’nin 238.8 milyon sterlinlik değerinin hayli gerisinde, bu yazının yazıldığı zamanlarda play-off potasının üç puan altında, 10. sırada…

Kötü geçen bir senenin son cumasında, soğuk Aralık akşamında ev sahibi Cardiff City 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Wintle, Siopis, Ralls, ileri uçta Bowler, Etete, Grant. Misafir Leicester City aynı dizilişte, orta sahada Dewsbury-Hall, Winks, Ndidi, ileri uçta Fatawu, Daka, Mavididi. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor mavi beyaz Cardiff City, misafir takım kanatları kullanarak oyuna genişlik kazandırma çabasında. Leicester City’nin topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi bulamadığı orta saha mücadelesi halinde geçen ilk 15’ten sonra gole yaklaşıyor Leicester City, Fatawu’nun sağdan arka direğe ortasında demarke pozisyonda Dewsbury-Hall’un kafa vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Cardiff City kalesinde Alnwick, misafir takım adına net gol fırsatı. 18’de öne geçiyorlar, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Dewsbury-Hall yerden sert vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderiyor, kale arkasını dolduran üç bine yakın Leicester City taraftarlarının sevinci görülmeye değer. Bu sezon ligde 8. golü kulübün alt yapısından yetişmiş 25 yaşındaki ofansif orta sahanın. Golden sonra orta sahayı kontrol eden, tempoyu ayarlayan Leicester City, Cardiff City savunmasına yaslanırken 2. bölgede boşluklar bırakıyor. Ev sahibinin 3. bölgede baskıyı takım halinde yapamaması pozisyon üretmelerini zora sokuyor, 9 numaralı Etete forvet hattında yalnız. 40’ta sakatlanan Garnt’ın yerine forvette Meïté sahada. 41’de sağdan kullandıkları maçın ilk kornerinden sonuç alamıyorlar, devrenin bitimine yakın 3. bölgeye kalabalık çıkıyor ev sahibi. 45’te sağdan kullandıkları kornerde ön direkte ilk savunma oyuncusunu geçemiyorlar, Leicester City’nin topa yüzde 62 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı dört dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Cardiff City orta sahasında sarı kartı gören Ralls. İlk bölümde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor mavi beyazlılar, ancak final paslarında aceleci ve telaşlılar. 55’te haftanın en güzel gollerinden biri, Fatawu’nun sağdan başlattığı Leicester City atağının devamında Justin yaklaşık 25 metreden topu sağ üst köşeye gönderiyor, pozisyonda Cardiff City savunması toptan ve rakipten uzak, asist Fatawu. 58’de 3. gole yaklaşıyorlar, Ndidi’nin rakip ceza sahasında vuruşu savunmadan dönüyor, akabinde Cardiff City’de orta sahada Ralls’un yerine Colwill, forvette Bowler’ın yerine Tanner sahada. 64’te Cardiff City atağında Siopis’nin yerden vuruşu Leicester City kalesinde Hermansen’de kalıyor. İki farkla geriye düştükten sonra savunma hattını orta sahaya kadar çıkartıp oyunu rakip alana yıkmak düşüncesinde Cardiff City, ancak geride boşluklar bırakıyorlar. 66’da Cardiff City’de forvette sakatlanan Etete’nin yerine Robinson sahada. 69’da Leicester City orta sahasında takımın dinamosu Ndidi yerini Casadei’e bırakıyor. 74’te Leicester City atağında Dewsbury-Hall’un pasında Fatawu’nun sağ çaprazdan vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Cardiff City adına şans anı. 76’da gole yaklaşıyor Cardiff City, Wintle’ın pasında Colwill’in vuruşu kaleci Hermanan’de kalıyor. Sahanın her bölgesinde daha kaliteli ayaklara sahip Leicester City 80’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor, bu maçtan önce deplasmanda 12 maçtan 29 puan çıkardıklarını hatırlatalım. 82’de forvette Daka yerini Cannon’a bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ikinci devrede ilk devreye kıyasla daha ofansif oynayan Cardiff City güçlü rakibi karşısında sahadan 2-0 yenik ayrılırken, son 10 maçın altısını kaybederek ligde 14. sıraya geriliyor. Leicester City’e gelince, kadro kalitesi olarak Championship’in üzerinde oldukları aşikâr, son dokuz maçın yedisini kazandılar, büyük düşüş yaşamadıkları sürece gelecek sezon bıraktıkları yere döneceklerdir sanırım. Maçın adamı Leicester City’de Dewsbury-Hall.