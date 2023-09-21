Championship Günlükleri: Kuğular beraberliğe ayarlı

2022-23 sezonunu 24 takımlı Championship’te 10. sırada tamamladı Swansea City, Galler’in güneybatısında, 169.880 (2001 sayımı) ile ülkenin en kalabalık şehri Cardiff’ten sonra ikinci sırada yer alan, 19. Yüzyılda adını “bakır şehri” olarak duyurmuş, sahip olduğu maden yataklarından dolayı bir zamanlar “Copperopolis” olarak bilinen, günümüzde büyük bir üniversiteye sahip sahil şehrinin siyah beyazı. Günümüzden 111 sene önce, 1912’de kurulmuşlar, kulübün Ada futbolunun 4. Liginden en üst lige yükselişi 2014 yapımı “Jack to a King – The Swansea Story” filminde anlatılmış. Ada futbolunda taraftarın geniş hisse sahibi olduğu kulüplerden biri, futbolun zengin iş adamlarının eğlencesi haline dönüştüğü zamanlarda darısı diğerlerinin başına. 2023-24 sezonunda 67,4 milyon sterlin ile ligin en değerli 6. kadrosu, ancak sezona kötü başladılar, ilk altı maçta iki beraberlik, dört yenilgiyle sadece iki puan çıkartabilen takım 22. sırada, küme düşme potasında…

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Eylül ortasını geride bıraktığımız zamanlarda Swansea City hafta içi maçında kendisi gibi geçmişe ağıt yakan QPR deplasmanında. Ev sahibi takım son maçında Sunderland karsısında öne geçmiş, sonrasında kalesinde gördüğü üç golle üç puanı bırakmıştı. Altı maçta aldıkları iki galibiyetle altı puandalar, 24 kişilik kadronun toplam değeri 36,8 milyon sterlin. 25 yaşındaki ofansif orta saha Illias Chair 10 milyonla kadronun en değerli oyuncusu, transfer sezonunda bilhassa bizim bonkörlerin radarından kaçmış olması şaşırtıcı. 2022 yazından günümüze üç teknik direktörle çalıştılar, 50 yaşındaki Gareth Ainsworth ne kadar kalıcı olacağını zaman gösterir. Ev sahibi QPR 3-4-3 dizilişinde, orta sahada Smyth, Field, Willock, Paa, ileri uçta Dozzell, Armstrong, Chair. Misafir Swansea City 3-1-4-2 dizilişinde, savunmanın önünde Grimes, orta sahada Key, Fulton, Humphreys, Cullen, ileri uçta Ginnelly, Lowe ikilisi. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor kırmızılı Swansea City, 8 numaralı Grimes orta sahada oyuna yön veren oyuncuları. 4. dakikada gelişen Swansea atağında rakip ceza sahasında savunmadan gelen Patterson isabetsiz vuruyor, takımı adına net gol pozisyonu. 5. dakikada savunmada Woods’un gördüğü sarı karttan sonra 7’de öne geçiyorlar, sağ kanattan getirdikleri topta yakın mesafeden kaçırmıyor Ginnelly, pozisyonda QPR savunması adam markajında yetersiz. Swansea City’nin topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi üç kez yokladığı devre misafir takımın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de takımın değerlisi Chair ile rakip kaleyi yokluyor QPR, sağda Smyth ile takımın gole yakın oyuncusu. 53’te soldan kullandığı duran topta kalabalık savunmayı geçemiyor QPR, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece bir kez bulabilmiş olmaları takımın gol yollarındaki kısırlığının özeti. 58’de Swansea City’de forvet hattında sakatlanan Cullen’in yerine Yates sahada. 61’de QPR’da forvet hattında o dakikaya kadar varlık gösteremeyen Armstrong’un yerini Dykes alırken takım tempoyu artırıyor. 67’de QPR’da sarı kartı gören savunmada Kakay. 71’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Swansea City, akabinde takımda iki değişiklik geliyor, Lowe ve Ginnelly yerlerini Kukharevych, ve Cooper’a bırakıyor. 77’de Swansea City atağında Yates’in vuruşunda gole izin vermiyor Begovic, takımın iyilerinden. Son bölümde eşitliği sağlamak için yükleniyor QPR, rakip ceza sahasında çoğalamamaları en büyük handikapları. 84’te Chair uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, 10 numara geçmiş sezonlardaki formundan uzakta. Altı dakika uzatılan maçta beraberlik golünü 90+2’de Chair’in ortasında Dykes’ın enfes kafa vuruşuyla yakalıyor QPR, Swansea City iki puanı uzatmalarda bırakırken sezonun yedinci maçından da galibiyet çıkartamıyor. Galler takımı ligde son 32 sezonun en kötü başlangıcını yaptı, sevdalıları endişelidir muhtemel. Serin Londra akşamında 13.367 taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşırken geçmişte Premier Lig’e renk katmış iki takım eski günlerini fena özlüyor.