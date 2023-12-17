Championship Günlükleri: Plymouth Argyle liman şehrinin seyyahları

Plymouth… İngiltere’nin güneybatısında başkent Londra’ya 311 kilometre uzaklıkta Devon bölgesinin 265 bin nüfuslu liman şehri... İkinci Dünya Savaşı zamanlarında, denizdeki önemi nedeniyle Alman ordusunun bombalarıyla kısmen yok edilmiş ve o bombardıman tarihe “Plymouth Blitz” olarak geçmiş. Savaştan sonra şehir merkezi tamamen yeniden inşa edilmiş. Günümüzde üç üniversiteye sahip şehir 24 bine yakın öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

O şehrin, kökleri 1886’ya uzanan yeşil beyazlı takımı Plymouth FC, namı-diğer “The Pilgrims” (seyyahlar). Lakapları 1600’lü yıllarda batıya göç eden İngiliz dini grubundan, kulüp arması ise hacıları Massachusetts’e taşıyan gemi Mayflower’dan miras. Köklü tarihlerinde Ada futbolunun en üst liginde yer alamamışlar, ülkenin en üst liginde temsil edilmeyen en büyük şehir olması kayda değer. Mart 1973’te 40 bin taraftar önünde Pele’li Santos’u dostluk maçında 3-2 yenmişler, köklü tarihlerinde önemli anılardan. 2006 yazında Sunderland’ın Stadium of Light Stadı’nda 3-2 kazandıkları maçtan sonra takımla ilk deplasman maçını kazanan teknik direktörleri Ian Holloway 1.300 kilometrelik deplasmanda takımı yalnız bırakmayan 700 taraftarına bira ısmarlamayı teklif etmiş, futbolun güzel hikâyeleri… Takıma 1901’den beri ev sahipliği yapan Home Park 17.900 kapasiteli, League One’ı (3. Lig) 101 puanda şampiyon olarak bitirdikleri 2022-23 sezonunda 15.579 taraftar ortalaması yakaladılar. 2023-24 sezonunda 22 milyon sterlin değeriyle ligin en mütevazı kadrosu, 30 kişilik kadronun yaş ortalaması 23,9...

Yağmurlu, kasvetli bir Londra akşamında Plymouth Argyle son maçlarda çıkışa geçen, 3 maçtan 9 puan çıkaran, ancak küme düşme potasından çıkamamış olan QPR deplasmanında. 700 kilometrelik mesafe ve 37 sterlin bilet fiyatına rağmen hafta içi maçında kale arkası tribününü doldurmuş 2 bine yakın sevdalısı. Ev sahibinde 12 maçlık galibiyetsizlik serisinin ardından Stoke City, Preston North End ve Hull City’ye karşı kazanılan galibiyetler, bu süreçte toplam 8 gol ekim sonunda takımın başına gelen İspanyol teknik direktör Martí Cifuentes’in başarısı. Plymouth’a gelince, Yeşil beyazlılar bu sezon evlerinden ırak 10 maçta galibiyet alamazken sadece 3 puan çıkarabildi, son sıradaki Rotherham’dan sonra en kötü deplasman karnesi.

Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Field, Dozzell, ileri uçta Kelman, Chair, Willock, önlerinde gol umutları Dykes. Misafir Plymouth 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Cundle, Houghton, Azaz, ileri uçta Mumba, Hardie, Whittaker. Henüz ilk dakikada gole yaklaşıyor Plymouth, rakip savunmanın topa uzak kaldığı pozisyonda Whittaker’ın vuruşu QPR kalesinde Begovic’de kalıyor. Akabinde QPR orta sahasında Field sarı kartı gören oyuncu. 4’te Harding ile rakip kaleyi bir kez daha deniyor yeşilli takım, QPR orta sahada enine paslarda gereksiz top kayıpları yaparken kalesinde pozisyonlar veriyor. 9’da sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Plymouth, ilk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 28 oranına sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi 5 kez yokluyorlar. 19’da ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor QPR, Kakay’ın sağdan ortasında Dykes’ın kafa vuruşu az farkla dışarda. Atağa kalktığı anlarda savunmasının solunda boşluklar veriyor ev sahibi; Plymouth’un sağında Cunde ve Mumba o kanatta etkili. 25’te sağdan kullandığı kornerin devamında Chair’in vuruşu Plymouth kalesinde Hazard’da kalıyor, 20’den sonra 3. bölgede daha kalabalık mavi beyazlılar. 28’de geride eksik yakalandıkları pozisyonda rakibe sert müdahalesi sonucu kırmızı kartı gören oyuncu Plymouth savunmasının merkezinde Sarr, yeşilli takım 10 kişi kalıyor. 31’de sarı kartı gören QPR savunmasının solunda Paal. Eksik rakibi karşısında geniş alanları kullanamadığı için pozisyon üretemiyor QPR, kanatlarda Kelman ve Willock içeri katlettikleri pozisyonlarda kalabalık savunmaya takılıyorlar. 38’de gole yaklaşıyorlar, soldan Kelman’ın enfes ortasında Dykes’tan önce topa müdahale ediyor rakip savunmada Galloway, QPR adına net gol fırsatı kaçıyor. Plymouth’un topa yüzde 31 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 8 kez yokladığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında QPR’da 3 değişiklik, savunmanın solunda Paal’ın yerine Larkeche, orta sahada Field’in yerine Dixon-Bonner, savunmanın sağında Kakay’ın yerine Cannon sahada. Devreye ofansif başlıyorlar, 48’de Kelman’ın vuruşunda Hazard gole izin vermiyor. İki dakika sonra Dozzell’in pasında Dykes isabetsiz vuruyor, rakip kaleye dalga dalga geliyor ev sahibi, Plymouth takım halinde savunmada. 58’de Plymouth’da 2 değişiklik, ileride Whittaker yerini Randell’e, savunmada Mumba yerini Miller’e bırakıyor. Akabinde gole yaklaşıyorlar, sağdan Hardie’nin enfes ortasında Kesler-Hayden uzak direkte kafayı isabetsiz vuruyor. QPR’ın oyun kurucusu Ilias Chair rakip kaleye yakın oynadığı anlarda etkili, ancak takımın bitirici santrafor eksiliği aşikâr. 68’de Willock’un pasında uzaklardan isabetsiz vuruyor 10 numara, 26 yaşındaki ofansif orta saha takımın göze batanlarından. 75 dakikanın sonunda QPR rakip kaleyi 21 kez denemesine rağmen ancak 5 vuruşu isabetli, ligin en az gol kaydeden üçüncü takımı. Son bölümde baskıyı artıyorlar, 76’da Dunne’ın uzaklardan vuruşu kaleci Hazard’da kalıyor. 82’de sağdan kullandıkları kornerde Willock penaltı noktası üzerinde topa vurmakta geç kalınca takımı golden oluyor, maçın kırılma anlarından. 86’da Plymouth’da sarı kartı gören Cundle. 89’da Chair yerden vuruşla yokluyor rakip kaleyi, 6 dakika uzatılan maçta aradığı golü bulamayınca 16.339 taraftarın şahitliğinde sahadan bir puanla ayrılıyor QPR. 75 dakika 10 kişi oynayan, eksik olmasına rağmen savunmada alan bırakmayan Plymouth kaptığı bir puanla 18. sırada kalıyor. Mütevazı kadrosuna rağmen mücadelesi takdire şayan. Maçın adamı 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı kalecileri Conor Hazard...