Championship Günlükleri: Watford FC; Evinde Yaralı

2020-21 sezonunu Championship’te ikinci sırada tamamlayarak Premier Lig’e yükseldi Watford FC; Londra’nın 30 kilometre kuzeybatısında, Hertfordshire bölgesinin 90 bin nüfuslu (2006 sayımı) küçük kasabanın sarı siyahı, namı-diğer “Golden Boys” (Altın Çocuklar). Ada futbolunda Hornets (Eşek arıları) olarak nam salmışlar. Bir sonraki sezonu 19’uncu sırada tamamladılar ve Championship’e geri döndüler.

Evlerinde Erol Bulut’un takımı Cardiff City karşısında oynadıkları maç vesilesiyle hal ve gidişlerine naçizane bir bakış…

Yazarımız Ziya Adnan ve Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut.

2022-23 sezonunu 11. sırada bitiren takım, şubat başında ligde play off potasının 3 puan gerisinde, 9. sırada. 2023-24 sezonunda 23 kişilik kadronun değeri 63 milyon Sterlin, yaş ortalaması 25.4, 17 oyuncusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 8’i ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor.

Takımın değerlisi 2002 doğumlu orta saha İsmael Kone, Fildişi Sahili’nde dünyaya gelmiş, 2022’nin devre arası transferinde takıma CF Montréal’den transfer edildi, Kanada Milli Takımı’nda forma giyiyor. Watford’a dönersek, son 5 maçtan 1 galibiyet, 4 beraberlikle 7 puan çıkartırken, son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Misafir Cardiff City 14. sırada, Erol Bulut yönetiminde sezona umut verici bir başlangıç yapan Galler takımı son haftalarda düşüşte, tüm kupalarda son 9 maçından sadece 2’sini kazandı. Savunmada Mark McGuinness ve Dimitrios Goutas önemli oyunculara sahip takım son 3 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Ev sahibi Watford 4-1-4-1 dizilişinde, dörtlü savunmanın önünde Livermore, ileri uçta Martins, Asprilla, Kone,, Chakvetadze, önlerinde gol umutları Bayo.

Misafir Cardiff City 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Ng, Colwill, Wintle, Siopis, Bowler, ileri uçta Etete, Grant. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor Cardiff City, açılış dakikalarında iki takım da temkinli. İlk 15 dakikada Watford topa yüzde 61 oranında sahip olan takım, ancak merkezden pozisyon üretemezken neredeyse tüm hücum organizasyonları sağda Martins, solda Asprilla üzerine kurulu. Orta sahada zaman ve alan yaratacak, oyun kurucu yokluğu takımın göze batan zaafı.

Devrenin bitimine 2 dakika kala öne geçiyor Cardiff City, rakip ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye enfes vuruyor Bowler, haftanın golüne aday. Pozisyonda Watford savunması toptan ve rakipten uzakta. Akabinde Watford’da sarı kartı gören Chakvetadze. Watford topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 3 kez yokladığı 2 dakika uzatılan devreyi tek golle geride kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Watford’da sarı kartı gören oyuncu savunmada Pollock. 50’de Watford’da Livermore’un gördüğü sarı kartın sonrasında Cardiff’te sarı kartı gören Colwill. İlk bölümde topa daha çok sahip olan misafir takım oyunu dilediği biçimde yönlendirirken Watford’un orta sahası baskıda ve üretkenlikte verimsiz. 59’da Watford’da üç değişiklik, sağ kanatta Martins yerini Dennis’e, orta sahada Chakvetadze yerini Sema’ya, ileri uçta Bayo yerini Rajovic’e bırakıyor. O değişiklikler hareketlendiriyor takımı, 61’de Andrews, 62’de Kone’nin vuruşlarıyla gol bulmaya çalışıyorlar, ancak o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruş sayıları ikide kalıyor.

63’te Cardiff City’nin göze batanı Colwill yerini Turnbull’a bırakıyor. 69’da Cardiff City’de sarı kartı gören Bowler. 73’te Cardiff City’de sahanın iyilerinden Ng’nin yerine Romeo sahada. Cardiff City son bölümde takım halinde kapanıyor.

Son bölümdeki baskısına rağmen aradığı golü bulamayınca 5 dakika uzatılan maçın sonunda 19.739 taraftarın şahitliğinde 3 puanı kapan Cardiff City oluyor. Bu sonuçla play-off hedefi yara alan Watford 11. sıraya gerilerken Cardiff City rakibinin 11 puan ve 2 sıra gerisinde 13. sıraya yükseliyor.

Erol Bulut, maç sonu basın toplantısında son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra oyuncularından performanslarını yükseltmelerini beklediğini, bu maça iyi hazırlandıklarını, kısıtlı kadroya sahip olmalarına rağmen takımının Watford karşısındaki performansın memnun olduğunu, takım olarak iyi maç çıkarıp 3 puanı hak ettiklerini dile getiriyor. Kendisine takımının play-off potasının 5 puan altında yer aldığını, ilk 6’da bitirme şanslarını soruyorum. Championship’te zirvedeki takımlar dışında diğerlerinin birbirlerine yakın olduğunu, ligde pozisyonun her maç sonunda değiştiğini, sadece önlerindeki maça bakacaklarını, beklentiyi yükseltmenin oyuncularına gereksiz baskı getirdiğini vurguluyor.