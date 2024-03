Championship Günlükleri: West Bromwich Albion, QPR deplasmanında puanlar kardeş payı

Championship’te lider Leicester City son üç maçta dokuz puan bırakırken takipçileri Ipswich Town ve Leeds United şampiyonluk yarışında umutlanıyor, rakiplerine kıyasla mütevazı kadrosuna rağmen son altı maçında puan kaybetmeyen Ipswich Town maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşiyordu. Play-off potasındaki iki takım Leeds United ve Southampton’un Premier Lig’den geçen sezon düştüğünü, 2023-24 sezonunda Leeds’in kadro değerinin 200 milyon, Southampton’un 195 milyon sterlin olduğunu hatırlatalım. 5. sırada West Bromwich Albion, ülkenin büyük sanayi şehri Birmingham’ın 10 kilometre kuzeybatısında, West Midlands bölgesinin 137 bin nüfuslu sakin kasabasının mavi beyazı, Ada futbolunun öz asansör takımlarından. 2002-10 arasında Premier Lig’e dört kez yükselip, günümüzdeki adıyla Championship’e üç kez düştüler. 2009-10 sezonunda Premier Lig’e yükselen takım 2017-18 sezonunda Championship’e çıktı, 2019-20 sezonunun sonunda elitler ligine terfi sevinci yaşadı ancak ertesi sezon bıraktığı yere döndü. “Kendi boşluğuna asılı, birer asansörüz aslında, ve ben elimde, taze bir karanfil, sıkışıp kaldım, iki katın arasında” der dizelerinde Sunay Akın, muhtemel o şirin kasabanın takımının düşmeler ve çıkmalarla geçmiş hikâyesini en güzel anlatan…

Hiç bitmeyecek gibi duran kışın soğuk akşamında, hafta içi maçında West Bromwich Albion lige tutunma savaşındaki QPR deplasmanında. İki takım Ekim ayında The Hawthorns’da karşılaştı, ev sahibi maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Londra takımı 2023-24 sezonuna kötü başlamış, ligin dibine demir attığı zamanlarda hocaları Gareth Ainsworth ile yolları ayırmış, yerine 41 yaşındaki İspanyol futbol adamı Martí Cifuentes’i getirmişti. Son beş maçtan 10 puan çıkaran, son üç maçında puan kaybetmeyen takım küme düşme potasının üstüne çıkmış olsa da 22. sıradaki Stoke City ile 15. Swansea arasındaki puan farkı dört, haliyle ligin dibi cadı kazanı. Ev sahibi QPR 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Hayden, Field, ileri uçta Smyth, Andersen, Chair, önlerinde gol umutları Frey. Misafir West Brom aynı dizilişte, orta sahada Okay Yokuşlu, Mowatt, ileri uçta Fellows, Diangana, Johnston, önlerinde golcüleri Wallace. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuruyor West Brom, orta sahada Okay Yokuşlu oyuna yön veren oyuncuları. 3. dakikada sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor QPR, ligin az gol bulan takımlarından. İki takımın da temkinli oynadığı, bolca yan pas yaptığı dakikalarda, 8’de Chair’in sağ çaprazdan vuruşuyla gole yaklaşıyor QPR, West Brom kalesinde Palmer topu kornere çeliyor, 26 yaşındaki 10 numara QPR’ın gol yakın oyuncusu, transfer döneminde taliplileri sıraya girecektir muhtemel. İlk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 61 oranında sahip West Brom, ancak 3. bölgede pozisyon üretemiyor. 18’de net fırsattan yararlanamıyor QPR, Hayden’in sağdan çizgiye inip ceza sahasına kestiği topa Frey dokunamıyor. Akabinde golü buluyorlar, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Chair ceza sahası dışından sert vuruyor, kaleci Palmer’dan dönen topu ortalayan Andersen, Field yakın mesafeden kaçırmıyor, ev sahibi tribünler yıkılıyor. 25’te sezonun golüne aday golü izliyor Loftus Road Stadı’nı dolduran taraftarlar, West Brom atağında Johnston soldan merkeze yönelerek sol üst köşeye enfes vuruyor, QPR kalesinde Begovic çaresiz. İki dakika sonra öne geçiyor misafir takım, Fellows’un sağdan ortasında Diangana topu kontrol etikten sonra yerden sert vuruyor, pozisyonda QPR savunması adam paylaşımında hatalı. 25 yaşındaki Kongolu forvet West Ham alt yapısından yetişmiş. İki dakikada kalesinde gördüğü gollerden sonra 3. bölgede kalabalık QPR, 35’te sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. West Brom’un sol kanadında Johnston merkeze hareketlendiği anlarda etkili, sadece gol atmakla kalmıyor, sol kanattan etkili ortalar kesiyor QPR savunmasının sağında Dunne ve Smyth rakibe uzak kalıyor. Son bölümde baskıyı artıyor QPR, 45’te arka arkaya kullandıkları üç kornerden sonuç alamıyorlar, West Brom’un topa yüzde 62 oranında sahip olup rakip kaleyi iki kez bulduğu altı dakika uzatılan devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskılı West Brom, QPR geriden uzun toplarla çıkarken top kayıpları yapıyor. 50’de sağdan kullandıkları kornerin devamında West Brom savunmasına Reach’in kolla müdahalesine penaltı kararı çıkıyor, Frey’in kullandığı penaltıyı sol köşeden uzanarak çıkartıyor Palmer, 27 yaşındaki 1.91’lik kaleci West Brom’un alt yapısından yetişmiş. Kaçan penaltıdan sonra baskıyı artırıyor ev sahibi, 52’de Dunne’un ortasında Field’in kafa vuruşunu çizgiden çıkartıyor rakip savunma, maçta tempo artıyor. 54’te West Brom forvetinde Fellows yerini Ajayi’ye bırakıyor. Akabinde West Brom’da topu oyuna sokmakta gecikince sarı kartı gören Palmer. 60’ta QPR’da Hayden’in yerini Hodge alıyor. Sonrasında baskıyı artıyorlar, 66’da sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. O dakikaya kadar kullandıkları 16 kornerden gol çıkaramamaları duran toplardaki kısırlığın özeti. 70’te topu rakip ağlara gönderiyor QPR ancak pozisyonda faul olduğuna hükmediyor hakem, gol geçersiz. Akabinde Andersen yerini Willock’a bırakıyor. 79’da West Brom’da Okay Yokuşlu’nun yerini Chalobah alıyor. 81’de baskının sonucunu alıyor QPR, sağdan kullandıkları kornerin devamında rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Field, ev sahibi tribünlerin sevinci görülmeye değer. Tüm baskısına rağmen QPR kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamayınca 16.818 taraftarın şahitliğinde bir puana razı oluyor. Bu sonuçtan sonra West Brom 5. sıradaki yerini korurken düşme potasının bir puan üzerinde 19. sıradaki QPR kaçan penaltı ve iki puana hayıflanıyor.