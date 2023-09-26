Crystal Palace, Wilfried Zaha’sız zamanlar

Yaz bitti bu diyarlarda, zaten İngiltere’de yaz bir kelebeğin ömrü kadar kısa, okulların açılmasıyla başladı yağmurlar, arada güneş yüzünü gösterse de sonbahar kapıda. Çok zaman önce Haydar Ergülen’in, sokak hayvanları üzerine yazdığı enfes bir yazıda okumuştum: “Yaz bitti” diyordu, “Dünyayı aşktan ibaret sayan çocukların hayal kırıklığı başladı.” Karasu’daydım futbolun yaz molası aldığı zamanlarda, büyük şehirlerin koşturmacasından uzak kalmak iyi geldi, bahçedeki kaplumbağa ailesini besledik, mahallenin kedilerini köpeklerini misafir ettik, baktık elimizden geldiğince. Derler ki kuşlar yemek yerken ürkmesinler diye yolunu değiştiren insanı bu dünya elbette incitir. Bizde durum budur. Nereye baksan yavru kediler, köpekler, baktık bakabildiğimiz kadarına ama yazlıkçılar çekilip soğuklar bastırınca zor bir yaşam savaşıyla yüzleşecekler. Ülkedeki sokak hayvanlarının dramı hiç bitmeyen, iç acıtan bir hikâye, coğrafyanın kader olduğuna inanan biri olarak hiç umudum yok ama bir gün değişmesi temennisiyle.

∗∗∗

Dönelim futbola, yazdan kalma, güneşli bir Londra gününde Crystal Palace’ın mabedi Selhurst Park Stadı’nda Londra derbisi, ev sahibi takımın konuğu Fulham. İki takım arasındaki tüm kupalarda 50. karşılaşma, Fulham 18 kez galip gelirken Palace 14 maçta üç puan sevinci yaşadı. Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Doucoure, Hughes, ileri uçta J Ayew, Eze, Schlupp, önlerinde gol umutları Edouard. Misafir Fulham 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Reed, Palhinha, Pereira, ileri uçta De Cordova-Reid, Jimenez, Willian. Siyah beyazlılarda Mitrovic’in yerini doldurması beklenen Raul Jimenez 28 lig maçında gol bulamadı. Son altı lig maçında dört golü bulunan Carlos Vinicius yedek kulübesinde. Fulham bu sezon Premier Lig'de kalesinde penaltıdan üç gol gördü, beş maçta kalesinde 10 gol gördü, son sıradaki Luton ile aynı sayıda…

∗∗∗

İlk bölümde iki takım da savunma güvenliğini önde tutuyor, 3. dakikada Fulham atağında rakip ceza sahasının solundan kaleyi deniyor Pereira, Palace kalesinde Johnstone gole izin vermiyor. 10’da Willian uzaklardan yokluyor Palace kalesini, Johnstone topu yatarak çeliyor. Maçın ilk kornerini 11’de kullanıyor Fulham, topa daha az sahip olmasına rağmen 3. bölgede daha etkili Silva’nın takımı. Maçın ilk sarı kartı 14’te Fulham’da Palhinha’ya, pozisyon öncesinde top hakeme çarpığı için karta uzun süre itiraz ediyorlar. 17’de sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Palace, Fulham savunmasında kaptanları 35’lik Ream hava toplarında geçit vermiyor. 21’de Palace’da sarı kartı gören Ayew. 30 dakikanın sonunda iki takımın net gol pozisyonu bulunmuyor, Fulham’da Mitrovic’in eksikliği aşikâr. 32’de Palace’da Eze’nin kullandığı duran top Fulham kalesinde Leno’da kalıyor, akabinde gole yaklaşıyor Fulham, Pereira’nın enfes çapraz pasında Jimenez sağ çaprazdan kaleci Johnstone’u geçemiyor. 42’de gole yaklaşıyor Palace, takımın gole en yakın oyuncusu Eze’nin vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Palace’ın topa yüzde 55 oranında sahip olduğu, iki takımın da kaliteli santrafor eksikliğinin aşikâr göründüğü devre golsüz kapanıyor.

∗∗∗

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de Palace atağında Hughes’un plasesi kaleci Leno’da kalıyor, ev sahibi takım ofansif ilk bölümde. 57’de Palace atağında Eze rakip ceza sahasında yerde kalıyor, VAR incelemesi sonunda penaltı kararı çıkmıyor, karar doğru. 59’da Fulham atağında solda Robinson’un ortasına Jimenez’in kafa vuruşu kaleyi bulmuyor, 32 yaşındaki Meksikalı santrafor geçmiş formundan uzakta. Sonrasında Palace savunmasında Mitchell’in sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor maç, sonrasında sahaya dönüyor 3 numara. 68’de Fulham’ın kullandığı duran topta Pereira’nın vuruşu rakip savunmayı geçemiyor, pozisyon öncesinde sarı kartı gören Palace orta sahasında Doucoure. 70’te Palace ileri ucunda. Dört dakika uzatılan maçta gol sesi çıkmayınca fark yaratan oyuncudan yoksun takımlar puanları paylaşıyor. Crystal Palace evinde oynadığı üç maçın ikisinde gol bulamadı, Fulham iyi mücadele etmesine karşı gol yollarına etkisiz. Maçtan sonra Fulham’ın hocası Marco Silva’ya iki takımın da gol yollarında yaratıcılıktan uzak olduğunu, beraberliğin maçın hakkı olduğunu, maç konusunda düşüncelerini soruyorum. Bana katılmadığını, takımının üç net pozisyondan yararlanamadığını, galibiyete daha yakın takım olduklarını, üç puanı hak ettiklerini dile getiriyor.