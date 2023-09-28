Durdurulamaz güç!

Dört farklı galibiyetle Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 13. maçı da kazandı. Ligde altıda altı yapan Kanarya’nın yaptığı başlangıç, yıllardır şampiyonluk bekleyen camiayı heyecanlandırıyor. Kartal’ın talebelerine kim dur diyecek merak ediliyor.

Kadıköy’de erteleme maçı… Bir tarafta sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe, diğer yanda tatsız başlangıçtan sonra hoca değişikliğine giden Rams Başakşehir… Nefesler tutulmuş, bu kritik mücadelede çalacak ilk düdük bekleniyor.

Ev sahibinde İsmail Kartal ideal kadroyu bulmuşa benziyor. Deneyimli hoca Ferdi’yi sağa almış, Oosterwolde’yi sola. Onun dışında beklenen ilk 11’i çimlere süren Kartal, belli ki lig için kafasında net bir plan var. 37’lik Dzeko’yla 35’lik Tadiç’in daha ekonomik kullanılması, ilerleyen aylar düşününce akılcı gözüküyor. Fred-Szymanski-İrfan Can üçlüsünün formu dosta güven, rakibe güven veriyor. Stoperdeki Djiku-Becao ikilisi, defansta ideal formül gibi gözüküyor. Bu duonun Başakşehir gibi güçlü bir ekibe göstereceği performans özellikle merak ediliyor.

Deplasman ekibinde 9 eksik dikkat çekiyor. Bunlardan beşi statü gereği yok; dördü sakat! Malum erteleme maçlarında, karşılaşmanın normal oynanması gereken tarihte kadroda olanlar sahne alabiliyor. Bu yüzden Dubois Dennis, Ba, Emirhan ve Opoku bu zorlu sınavda görev yapamıyor. Hüküm sadece futbolcuları kapsadığından, onların bir bölümünden daha sonra takıma gelen Çağdaş Atan kulübede yer alabiliyor. Alanyaspor ve Kayserispor’da yaptıklarıyla dikkat çeken hoca, mecburen mücadeleye İstanbulspor 11’iyle başlıyor. Yeni isimlerin boy gösterdiği Galatasaray karşısında tel tel dökülen Başakşehir’de taşların oturması için zaman gerekiyor.

Müsaadenizle bu maddeye dair bir paragraf daha açmalı. Transferin Eylül ortasında bittiği yerde bu ne perhiz ne lahana turşusu olsa gerek. Hoca olabiliyor, oyuncu olamıyor. Gerçi çimlere bakmak yerine kelleşmiş sahaların yeşile boyandığı yerde ne doğru ki…

Baskılı başlayan Kanarya, 5. dakikada öndeydi. Kornerden gelen topa Djiku muhteşem vurmuştu. 10’da fark ikiydi! İrfan Can’ın ortasını Tadiç indirmiş, Dzeko’dan önce müdahale eden Duarte kendi ağlarını sarsmıştı. Skoru alan sarı-lacivertliler durmak bilmiyordu.

20’de Başakşehir savunmasının yaptığı hata amatör kümede görülür cinstendi. Cemali’nin ikramını değerlendiren Szymanski’ydi. Topu kapan Polonyalı maestro ayak içini nefis konuşturmuştu. Solak yıldız geldiği gibi gideceğe benziyor, büyük liglerden birine giderken de bonservis rekoru gelecek gibi duruyor.

Devrenin son bölümünde rakip kalede daha çok görünen deplasman ekibi atakları olgunlaştıramıyordu. Ev sahibi biraz frene bassa da her an tehlike yaratacak gibi duruyordu.

İkinci 45 dakikada sanki her iki takım da haftasonu yapacakları maçın planlarını yapıyordu. Özellikle Kartal Fred gibi Dzeko gibi başrol oyuncularını dinlendiriyordu. 80’de fark dörttü! Oyuna sonradan giren Batshuayi’nin “al da at” dediği Syzmanski’ydi. Kalan dakikalar formaliteden ibaretti…

Dört farklı galibiyetle Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 13. maçı da kazandı. Ligde altıda altı yapan Kanarya’nın yaptığı başlangıç, yıllardır şampiyonluk bekleyen camiayı heyecanlandırıyor. Kartal’ın talebelerine kim dur diyecek merak ediliyor.



Başakşehir’e gelince… İlk 10 dakikada yedikleri iki golden sonra oyuna dönmeleri mümkün değildi. Atan’ın ciddi olarak düşünmesi gerekiyor. Transfer yasaklarının gölgesinde Kayserispor’da yaptıkları bir tarafa, şimdiki kadro bir yana…



Genç hocanın kısa vadede netice alması, orta vadede de sistemini inşa etmesi gerekiyor. Yoksa ülkenin altıncı şampiyonundaki macerası düşündüğü kadar uzun olmayabilir; demedi demeyin. YanıtlaYönlendir