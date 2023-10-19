Euro 2024 Yolunda: İtalya Wembley’de Kayıp

Dünya Kupası sıralamasında Brezilya’nın arkasından 4. sırada İngiltere, 2024 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarında C Grubu’nda beş maçta topladığı 13 puanla lider... 1,35 milyar Euro değeriyle dünya futbolunun milli takımlar sıralamasında en değerli kadrosu, 26 kişilik kadronun yaş ortalaması 26.6, dört futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Ekim ortasında serin Londra akşamında gruptaki altıncı maçında İngiltere, İtalya karşısında…

İtalya Wembley’de en son sahaya çıktığında, rakibini evinde devirerek Avrupa Şampiyonası’nı kazanmıştı. 2021 yazında İtalyanlar Avrupa’nın en iyi takımı seçilirken, “Notti Magiche” şarkısı eşliğinde dans eden İtalyan taraftarlar ile sahada zaferi kutlayan Roberto Mancini ve Gianluca Vialli’nin kucaklaşması hafızalara kazınmıştı. Ancak hikâyenin sonrası düşüş zamanları... Katar 2022 Dünya Kupası’nda yer alamadılar; bu yazının yazıldığı saatlerde grupta İngiltere’nin ardından 5 maçta 10 puanla ikinci sıradalar. Görünen o ki, Mancini onları Avrupa’da zafere taşıdı ancak takımın Dünya Kupası’na katılamaması, İtalyan futbolunda var olan pek çok sorunu ön plana çıkardı.

Mancini, 2018-23 arasında kaldığı milli takımın başında 57 oyuncuya milli takım kapısını açtı, ancak gençler beklentiyi karşılamadı. Ülke futbolunda Milan gibi dev kulüplerin yerli gençleri yetiştirmek yerine yabancı yetenekleri ithal etmeye odaklanması meselenin özeti sanırım. Yeni teknik direktör Luciano Spalletti mazeret üretmeye inanmıyor. Mancini'nin ağustos ayında istifa etmesi ve kısa süre sonra Suudi Arabistan Milli Takımı’nda göreve başlamasının ardından, 2024 elemelerine hazırlanmak için sadece birkaç haftası olmasına rağmen eski Napoli teknik direktörü Spalletti, böylesine yetenekli bir takımı yönetme fırsatından dolayı minnettar olduğunu açıkça belirtiyordu. Ona göre şikâyet etmenin değil, milletin kendi tarafıyla bir kez daha gurur duyması için çalışmanın zamanıydı. Takımın başındaki ilk iki maçında bir beraberlik ve galibiyet elde eden Spalletti, o zamandan beri yeni rolüne alışırken hiç bitmeyen sakatlıklar ve İtalyan futbolunu bir kez daha sarsan bir başka bahis skandalıyla karşı karşıya…

Ev sahibi İngiltere 4-2-3-1 dizilişinde, hocaları Southgate, Arsenal’de yedeğe düşen Ramsdale’in yerine Pickford’u tercih etmiş, orta sahada Rice, Phillips, ileri uçta Foden, Bellingham, Rashford üçlüsünün önünde gol makinesi Kane. Misafir İtalya 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Frattesi, Cristante, Barella, ileri uçta Berardi, Scamacca, El Shaarawy. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskı yapıyor beyaz formalı İngiltere, İtalya rakibin topa sahip olduğu anlarda takım halinde savunmada. 5. dakikada Trippier’in soldan başlattığı atakta Bellingham’ın savunma arkasına Foden’e pasında top İtalya kalesinde Donnarumma’da kalıyor. Akabinde 7’de soldan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyorlar, 9’da İngiltere’de Phillips, bir dakika sonra İtalya’da Udogie sarı kart görüyor. 12’de Rashford ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor İngiltere, akabinde İtalya öne geçiyor. Udogie savunmada kaptığı topla çabuk çıkıyor, solda El Shaarawy, Di Lorenzo paslaşmasında 2 numaranın yerden ortasını yakın mesafeden kaçırmıyor Scamacca, pozisyonda İngiltere savunmasının önünde Rice hatalı. 19’da ikinci gole yaklaşıyor mavili takım, İngiltere savunmasında Walker’in kaptırdığı topta rakip ceza sahasında Frattesi net fırsattan yararlanmıyor, golden sonra sahayı daha iyi parselleyen İtalya. 23’te Berardi sağdan ceza sahasına içeri giriyor, sırtı kaleye dönük Scamacca'ya pasında 9 numaranın vuruşu az farkla dışarda. 29’da penaltı kazanıyor İngiltere, Kane’nin savunma arkasına enfes pasında Bellingham’ı ceza sahası içinde indiriyor Di Lorenzo, Kane penaltıyı sağ üst köşeden gole çeviriyor. 87. milli maçında 60 gole ulaşıyor 9 numara. Penaltı pozisyonuna kadar üretmekte zorlanan İngiltere’yi kurtaran Jude Bellingham, 10 numara savunma arkası koşullarıyla göze batan oyuncu. Devrenin bitimine yakın İngiltere atağında Kane’nin pasında Rashford’un yerden vuruşunda Donnarumma gole izin vermiyor, İtalya’nın topa yüzde 42 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı üç dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde iki takım da düşük tempoda, sahadaki oyun tribünlere yansıyor, 90 bin kapasiteli Wembley kütüphaneyi andırıyor. 51’de İngiltere atağında Phillips uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, sonrasında golü buluyorlar. 57’de İtalya savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda Bellingham’ın geride topu kapıp taşıdığı pozisyonda enfes pasını gole çeviren Rashford İngiltere’yi öne geçiriyor. 63’te İngiltere’de savunmanın merkezinde Stones’un yerine Guehi sahada. Aynı dakikada İtalya’da üç değişiklik geliyor, Udogie, Scamacca ve Acerbi yerlerini Dimarco, Kean ve Bastoni’ye bırakıyor. 65’te Phillips’in sert hareketine sarı kart çıkmıyor, pozisyona itiraz eden Scalvini kartı gören oyuncu. Akabinde Southgate, Phiilips’i oyundan alıp yerine Henderson’u sahaya sürüyor. 70’ten sonra İtalya rakip savunmayı uzun toplarla geçmeyi deniyor ama etkili santrafor eksiklikleri aşikâr. 77’de İngiltere üçüncü golle maçı koparıyor, savunmada uzun topla çıkıyorlar, Kane, önce Bastoni'yi, sonra Scalvini'yi geçiyor ve kalecinin yanından topu sağ alt köşeye gönderiyor. Skor 3-1’e gelirken ev sahibi tribünler mutlu. 85’te maçın adamı Bellingham yerini Grealish’e bırakırken tribünler genç oyuncuyu alkışlıyor. Velhasıl 83.194 taraftarın şahitliğinde İngiltere, Kevin Keegan ve Trevor Brooking'in 2-0'lık galibiyet gollerini attığı 1977’den bu yana ilk kez İtalya'yı kendi sahasında devirip 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını kazanıyor. İtalya’ya gelince, Ukranya’nın arkasında 3. Sıradalar. Kasım ayında Ukranya’da oynayacakları maç kaderlerini belirleyecek. Geçmişte Del Piero, Pirlo, Totti, Meazza, Baggio gibi müthiş futbolcularla futbolu sevdirmiş takım şimdilerde eskiye ağıt yakıyor…