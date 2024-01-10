Federasyon Kupası Notları- Bölüm III: Arsenal - Liverpool

İlk kez 1871 Kasım’ında futbolun farklı kurallarla oynandığı, VAR’ın hayatımıza girmediği zamanlarda oynanmış Federasyon Kupası, ilk kupa finali 16 Mart 1872’de Londra’da şimdilerde kriket maçlarına ev sahipliği yapan Kennington Oval Stadı’nda sahne almış, Royal Engineers takımı karşısında tek golle kazanan Wanderers kupayı kaldırmış. O tarihten beri kupayı kazanan takım sayısı 44, Arsenal kupayı en çok kazanan takım, 14 sezonda kupayı müzesine götürmüş Kuzey Londra’nın Topçuları. Portsmouth, Federasyon Kupasını en uzun süre müzesinde tutan takım, 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasından ve kupanın yedi yıl ertelenmesinden önce kupayı kazanan son takım olmalarından dolayı kupaya o sürede ev sahipliği yapmışlar.

Kupa her sezon bir önceki sezonda kazanan takımın renklerine sahip kurdeleyle tanıtılıyor, final gününde finalde yer alan iki takımın kurdeleleri ile süsleniyor, kaybeden tarafın kurdelesi bitiş düdüğüyle kaldırılıyor, futbolun az bilinen hikâyeleri. Federasyon Kupasında zaman içinde nice güzel goller kaydedildi, ancak dört farklı kupa finalinde sadece bir futbolcu gol attı, o da Chelsea efsanesi Didier Drogba’ydı. 1871’de başlayan rekabete rağmen, FA kupası finalinde ilk oyuncunun oyundan atılması 113 yıldan fazla sürdü. Bu istenmeyen rekor, 1985’te Manchester United’da kırmızı kart gören Kevin Moran’a ait. Kupanın bahtsızı Leicester City, dört kez finalde kaybettiler, şeytanın bacağını 2020-21 sezonunda kırarak kupayı kaldırdılar. Kupada final oynayıp hiç kazanamayan 14 takım bulunuyor. Finallerin en erken golü Louis Saha’ya ait, 2009’da Chelsea'ye karşı ilk golü atması sadece 25 saniye sürdü. Buna rağmen takımı Everton sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Soğuk Londra Pazar’ında, günün son maçında Arsenal evinde Liverpool karşısında. Ev sahibi 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Nelson, Havertz. Hocaları Mikel Arteta bu maçta kaleyi Ramsdale’e emanet ederken bu sezon ilk 11’de başlayan Martinelli ve Trossard yedek kulübesinde. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Elliott, Mac Allister, Jones, ileri uçta Gakpo, Nunez, Diaz. Golcüleri, efsaneleri Salah Afrika Kupası nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak.

Henüz 3. dakikada net fırsatı kaçırıyor Arsenal, Ramsdale’in rakip savunma arkasına uzun pasında Nelson Alisson’u geçmesine rağmen vuruş açısını kaybedip topu ağlara gönderemiyor. İlk bölümde gole daha yakın takım, 7’de Saka ile kullandıkları kornerin devamında Havertz’in vuruşunda Alisson gole izin vermiyor. Üç dakika sonra Liverpool ceza sahasında oluşan karambolde önce Nelson’un vuruşu savunmadan dönüyor, sonrasında Odegaard direkleri geçemiyor, Liverpool adına şans anı. İlk 15 dakikada topa yüzde 48 oranında sahip Arsenal, Liverpool kalesini altı kez yokluyor, mor formalı Liverpool pozisyon üretmekte sıkıntılı. 15’ten sonra 3. bölgede çoğalmaya başlıyorlar, 22’de Elliott ile soldan kullandıkları kornerde Nunez’in kafa vuruşu isabetsiz, Salah’ın yokluğunda santrafor görevi 9 numarada. 27’de Arsenal atağında Nelson’un pasında Saka’nın yerden vuruşu Alisson’da kalıyor, sonrasında kramponlarını değiştiriyor 7 numara. 34’te soldan Alexander-Arnold ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Liverpool, devrenin son bölümünde ofansif misafir takım. 38’de gole yaklaşan Arsenal, Saka’nın sağdan taşıdığı topta White’ın vuruşunu kornere çeliyor Alisson, soldan kullanılan kornerde yakın mesafeden Havertz’in kafa vuruşu isabetsiz, takımı adına net gol fırsatı. 45’te gole yaklaşan Liverpool, Alexander-Arnold’un enfes vuruşu direkleri geçemiyor. Arsenal’in topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da Arsenal atağında rakip savunma arkasına sarkan Saka’nın vuruşuna izin vermiyor Gomez, Liverpool savunmasının solunda hatasız oynuyor 2 numara. 54’te gole yaklaşıyor Liverpool, Nunez’in sol çaprazdan vuruşu az farkla dışarda, kaçan fırsata hayıflanıyor kale arkasını dolduran Liverpool taraftarları. 2. devrenin ilk bölümünde Nunez solda, Diaz sağda, Gakpo ise sahte 9 rolünde, 59’da Gakpo ve Mac Allister yerlerini Gravenberch ve Jota’ya bırakıyor. 62’de Arsenal’de Nelson’un yerine Martinelli sahada. 66’da Arsenal savunmasında sarı kartı gören Saliba. 69’da soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, oyun olarak çok üstün ama bunu skora yansıtamıyor ev sahibi. 71’de Liverpool orta sahasında sarı kartı gören Elliott. Salah’ın yokluğunda Liverpool 3. bölgede topu tutmakta zorlanırken 75 dakikada rakip kaleyi sadece bir kez buluyor. 75’te Liverpool orta sahasında Elliott ve Jones yerlerini Clark ve Bradley’e bırakıyor, iki orta saha oyuncusunun yaş toplamı 38. 77’de maçın muhtemel kırılma anı, Liverpool atağında Diaz’ın gollük vuruşunu sağ köşeden kornere çeliyor Ramsdale, ancak 80’de gelen Liverpool golüne engel olamıyor. Alexander-Arnold’un soldan ceza sahasına kestiği topu kafayla kendi kalesine gönderen Kiwior, pozisyonda topu karşılayışında duruşu hatalı. 82’de Arsenal’de Jorginho’nun yerini Nketiah alıyor. 88’de Arsenal’de Havertz ve Kiwior’un yerlerine Smith-Rowe ve Trossard sahada. Dört dakika uzatılan maçın son dakikasında fark ikiye çıkıyor, Liverpool kontrasında Jota’nın enfes pasını sol üst köşeden ağlara gönderen Diaz... 58.538 taraftarın şahitliğinde iki golle kazanan Liverpool 4. tura çıkarken Arsenal kupaya veda ediyor. Maçın büyük bölümünde çok üstün oynamalarına rağmen gol vuruşlarında etkisizdi Arteta’nın takımı, üst üste üçüncü, yedi maçta dördüncü yenilgilerini aldılar. Son yedi maçta sadece beş gol atarken, son dokuz maçta sadece bir kez kalelerini gole kapatabildiler. Ara transferde kaliteli santrforların kapısını çalacaklardır sanırım. Maçın adamı Liverpool’un forvet hattında Luis Diaz.