Federasyon Kupası Notları: Millwall-Leicester City

2016 Mayıs ayında Premier Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırdığında lig tarihinin en büyük sürprizini gerçekleştiriyordu Leicester City, Londra’nın kuzeyinde, East Midlands bölgesinde Soar nehrinin kıyısına kurulmuş, 337 bin nüfuslu, sakinlerinin yüzde 40’ını göçmenlerin oluşturduğu, geçmişte tekstil ve ayakkabı üretimi ile tanınmış, günümüzde iki büyük üniversiteye sahip tarihi şehrin mavi beyazı. Futbol aleminde lakapları “Foxes” (Tilkiler), kökleri 1884’e uzanıyor, kuruldukları zamanlarda “Leicester Fosse” olarak bilinirlermiş, Fosse sokağının çocukları. 1992’de perdelerini açan Premier Lig’de şampiyonluk kazanan yedinci takım olarak tarihe geçerken benim gibi futbol romantiklerine futbolu yeniden sevdirmişti küçük şehrin büyük takımı, malum futbol küçüğün büyüğü devirme ihtimaliyle güzel. Sonra… Hikâyenin sonrası hüzünlü, 2022-23 sezonunun son maçında West Ham’ı 2-1 devirmelerine rağmen elitler liginde arka arkaya dokuz sene boy gösteren takım düşüyordu. 1998-99’da Blackburn Rovers’ın ardından, Premier Lig’den küme düşen ikinci eski Premier Lig şampiyonu olarak tarihe geçtiler…

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Yeni senenin ilk Cumartesi günü, soğuk ve kasvetli Londra’da. Federasyon Kupası 3. tur maçında Championship’in açık ara lideri Leicester City, Millwall deplasmanında. 1949 senesinde ilk kez Federasyon Kupası finalinde yer almaları, o maçı komşu şehrin sevilmeyen takımı Wolverhampton Wanderers’a kaybetmeleri, dört Federasyon Kupası finalinde sahadan hep yenik ayrılmaları ve 2020-21 sezonunda kupayı kazanmaları tarihe düşen notlar. Ev sahibi Millwall 3-4-2-1 dizilişinde, orta sahada McNamara, Honeyman, Mitchell, Bryan, ileri uçta Watmore, Flemming, önlerinde gol umutları Nisbet. Misafir Leicester City 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Casadei, Choudhury, ileri uçta Albrighton, Yunus Akgün, Marçal-Madivadua, önlerinde gol umutları Cannon. 2023 yazında Galatasaray’dan kiralanan Yunus Akgün kupa maçında ilk 11’de. İlk bölümde topa daha çok sahip olan, tempoyu ayarlayan sarı formalı Leicester, 29 numaralı formasıyla Yunus Akgün sağ kanatta. 5’te gole yaklaşıyor Millwall, Watmore’un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Leicester kalecisi Stolarczy gole izin vermiyor. Dört dakika sonra Millwall atağında rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Nisbet isabetsiz vuruyor, orta sahayı çabuk geçtiği anlarda pozisyonlar buluyor ev sahibi. 14’te maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Leicester, akabinde öne geçiyorlar. 16’da Yunus Akgün ile paslaşmasının sonunda Albrighton sağdan enfes kesiyor, Casadei kafayla yakın mesafeden bitiriyor. Milwall beraberlik için yüklenirken golü bulan Leicester oluyor, Yunus Akgün’ün başlattığı atakta Casadei’nin savunma arkasına pasını sol köşeden ağlara gönderen Pereira, iki takım arasındaki fark 3. bölgede kendini gösteriyor.

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56’da sağdan kullandığı kornerde farkı bire indiriyor Millwall, Cooper’ın kafa vuruşunu yakın mesafeden ağlara gönderen Watmore, pozisyonda Leicester savunması adam paylaşımında hatalı, duran toplar Millwall’un önemli silahı. 61’de fark yeniden ikiye çıkıyor, Nelson’un asistinde rakip savunma arkasına sarkan Cannon topu sol köşeden ağlara gönderirken skor 3-1’e geliyor. 72’de Leicester’de Yunus Akgün yerini Dewsbury-Hall’a bırakıyor. 29 numara geniş alanlarda süratli ama ikili mücadelelerde ve final paslarında gelişime açık.

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77’de Leicester forvetinde Maswanhise, Marçal’ın yerini alıyor. 81’de Albrighton ve Cannon’un gollük vuruşlarını mükemmel çıkartıyor Sarkic, maçın kırılma anları. 86’da yeniden bire indiriyor Millwall, sağdan kullanılan kornerin devamında Bryan’ın ortasında topu ağlara gönderen Flemming, temponun hiç düşmediği maçta skor 3-2’ye geliyor. Beş dakika uzatılan maçta tüm baskısına rağmen aradığı golü bulamıyor Millwall ve Leicester City 4. tura yükselen takım oluyor. İki takım arasındaki farkı belirleyen kadro kalitesi ve son vuruşlar, Millwall rakip kaleyi 20 kez yoklarken Leicester 12 vuruşta üç gol buldu. Maç sonunda Leicester’in hocası Enzo Maresca’ya Yunus Akgün’ün performansını soruyorum. Genç oyuncunun performansından memnun olduğunu, oynadıkça Championship’in temposuna alışacağına inandığını, takımın geniş kadrosunda yer alan genç futbolcular gibi onun da gelişime açık olduğunu, oynadıkça kendini geliştireceğini dile getiriyor.