Federasyon Kupası Notları: Tottenham-Burnley

Ocak ayının ilk haftasında Ada’da geleneksel Federasyon Kupası (FA Cup) maçları… Dünya futbolunun en eski kupasının 143. yaşını kutladığı zamanlarda 3. turda Premier Lig kulüpleri dahil 44 yeni katılımcı, toplamda 64 takım üst tura çıkmak için Ocak soğuğunda sahada. Kazanan takımın kasasına girecek ödül 105 bin sterlin, 4. turda ödül 120 bin sterline çıkarken kupayı kaldıran takım 2 milyon sterlin alacak. Finalde kaybedenin tesellisi 1 milyon sterlin, alt lig takımları için yabana atılmayacak bir meblağ. Bu vesileyle 1999’dan önce berabere biten 14 final maçının ikinci maça kaldığını, sonrasında berabere biten finallerde kazananın penaltılar sonrasında belirlendiğini hatırlatalım. Alt lig takımları adına, Premier Lig takımları karşısında maçları önemli maddi kazanç, haliyle final öncesinde tekrarlar rekabetin anahtarı olmaya devam ediyor.

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Ocak akşamında, Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi potasını zorlayan Tottenham evinde önceliği lige tutunmak olan Burnley karşısında. İki takım ligde Eylül ayında karşılaştı, Tottenham deplasmandan 5-2’lik galibiyetle döndü. Ancak o maçta beş golü atan Heung-Min Son, Cristian Romero ve James Maddison sakatlıkları ve Asya Kupası nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Ev sahibinin sakatlık listesi uzun, Asya Kupası nedeniyle golcüleri Son-Heung Min’den yoksun kalacaklar, kupada ve ligde önemli eksiklik. Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Skipp, Bentancur, ileri uçta Kulusevski, Lo Celso, Johnson, önlerinde golcüleri Richarlison. Misafir Burnley 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Zaroury, Ramsey, Cullen, Odobert, ileri uçta Foster, Amdouni ikilisi. Beklendiği gibi maça baskılı başlıyor Tottenham, 3. dakikada takımın hareketli oyuncusu Johnson’un rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmıyor. 6’da soldan kullandığı kornerde pozisyon üretemiyor beyazlı takım, topun rakipte olduğu anlarda Burnley takım halinde savunmada. 11’de Tottenham atağında Johnson’un vuruşunda Burnley kalesinde Muric gole izin vermiyor, 22 numara sol kanatta etkili. İlk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 69 oranında sahip Tottenham rakip kaleyi iki kez yokluyor. 16. dakikada stadın dev ekranlarında 16 yaşında cinayete kurban giden Harry Pitman’ın fotoğrafı, tribünleri dolduranlar alkışlıyor talihsiz genci. Ülkede son bir senede bıçaklı ve silahlı suçların artışı ülkeyi yönetenler ve halk adına düşündürücü.

Maça dönersek, 21’de Burnley orta sahasında sarı kartı gören Cullen. Son’un yokluğunda gol vuruşlarında etkisiz Tottenham, baskısının karşılığını alamıyor. 24’te sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor ev sahibi, 9 numaralı Richarlison çalışkan, dikine oynamayı seviyor ancak son vuruşlarda etkisiz. 27’de Tottenham savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Zaroury’nin savunma arkasına enfes pasında Amdouni rakip ceza sahasında isabetsiz vuruyor, Burnley adına net gol fırsatı. 31’de Tottenham atağında Porro’nun sağdan ortasında Johnson demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, takımda bitirici oyuncu eksikliği aşikâr. 41’de kullandıkları dördüncü kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, kenarda hocaları Ange Postecoglou gidişattan hoşnutsuz. Topa yüzde 66 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi yedi kez yokladıkları bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

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2. devrenin başında Burnley’de ileri uçta Forster’ın yerine Larsen sahada. İlk devrede olduğu gibi 2. devreye ofansif başlıyor Tottenham, 47’de sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. Sonrasında Kulusevski’nin vuruşuyla yokluyorlar rakip kaleyi, 23 yaşındaki İsveçli takımın üretken oyuncularından. 55’te Tottenham atağında Johnson’un vuruşu Burnley kalecisi Muric’te kalıyor, İsviçre’de dünyaya gelmiş 25 yaşındaki kaleci, Kosova Milli Takımı’nın kalesini koruyor. 58’de Burnley orta sahasında Odobert’in yerini Brown alırken, Tottenham’da ileri uçta Lo Celso yerini Gil’e bırakıyor. 67’de Burnley’de üç değişiklik, orta sahada Zaroury’nin yerini Tresor, Ramsey’nin yerini Redmond, savunmada Taylor’un yerini Al Dakhil alıyor.

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Nathan Redmond’un 2022-23 sezonunda bizim topraklarda Beşiktaş’ta forma giydiğini hatırlatalım. 77’de Tottenham orta sahasında Skipp’in yerini Hojbjerg alıyor. 78’de aradığı golü buluyor Tottenham, Porro rakip savunmadan kaptığı topta yaklaşık 25 metreden sol köşeye enfes vuruyor, 3. turun muhtemel en güzel gollerinden. Tottenham’ın evinde gol atamadığı son maçın on ay ve üç teknik direktör önce olması: Milan’a karşı aldıkları golsüz beraberliğin onları Şampiyonlar Ligi’nin dışında bırakması tarihe düşen notlar. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca topa yüzde 66 oranında sahip olup rakip kaleyi 17 kez yoklayan Tottenham 60.982 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanıp 4. tura yükseliyor. 1991’den beri Federasyon Kupası’nı kazanamadılar, belki bu sezon hasret kaldıkları kupayı kaldırırlar.