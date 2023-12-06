Federasyon Kupası: Soğuk Aralık Akşamında Plough Lane Stadı’nda

2023-24 sezonunda 143. yaşını kutluyor dünya futbolunun en eski kupası, Federasyon Kupası, nice senelere... İlk 1871’de oynanmış futbol alemindeki adıyla “FA Cup”, bu sezon 732 takımın katılımıyla Kasım’ın ilk haftasında sahne aldı. Dört profesyonel ligdeki 92 takımdan (Premier Lig’den 20 takım ve EFL Championship, League One ve League Two’dan toplam 72 takım), amatör liglerden 640 takımdan oluşan kupa tek maç üzerinden oynanıyor. Kupada ilk turda amatör kulüpler birbirleriyle karşılaşırken, 2. turdan sonra hâlâ ayakta kalmayı başaranlar büyüklerle oynama, “Giant Killing” (devi öldürme) fırsatı yakalıyor. Şampiyonlar Ligi’nin futbolseverin hayatına girmesiyle önemini biraz yitirmiş olsa da eskiyi bilenlerin gönlünde tozlu kupanın yeri ayrı…

O takımlardan Ramsgate FC, 40 bin nüfuslu liman kasabasının takımı, ülkenin güney kıyısındaki en büyük marinalardan birine sahip kasaba uzun zamandır ülkelerarası feribot seferleri sağlıyor. Kasabanın 8. Lig’de Isthmian League South East Division’da (amatör güney batı ligi), mücadele eden amatör takımı Ramsgate FC, 1945’te kurulmuşlar, mabetleri Southwood Stadı 3.500 kapasiteli. Sezonda tarihlerinde ilk kez Federasyon Kupası’nda 2. tura yükseldiler, kupada kalan en düşük sıradaki takım. Rakip AFC Wimbledon, Londra’nın güneybatısında, yaz aylarında dünyanın en önemli tenis turnuvasına ev sahipliği yapan enfes mahallenin sarı laciverti, namı-diğer “The Dons” (Efendiler)... 2021-22 sezonunu League One’da (3. Lig) 23. sırada bitirerek küme düştüler, geçen sezon ligi League Two’da 21. sırada tamamlayıp lige tutundular, kupa maçı öncesinde League Two’da play off potasının üç puan altında 10. sıradalar. 2023-24 sezonunda 9.215 kapasiteli mabetleri Plough Lane Stadı’nda dokuz maçta 7.836 taraftar ortalaması yakaladılar. 25 kişilik kadronun değeri 3,8 milyon Sterlin, yaş ortalaması 25,5... Savunmanın sağında yer alan Hüseyin Biler Londra doğumlu Türk, 21 yaşında, 2020 yazında katılmış takıma.

Sarı lacivert ev sahibi Wimbledon 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Neufville, Reeves, Little, Evans, ileri uçta Al Hamadi, Bugiel ikilisi. Kırımızı beyaz misafir Ramsgate aynı dizilişte, orta sahada Green, Anidugbe, West, Bioletti, ileri uçta Taylor ve Martin ikilisi. İlk bölümde iki takım da savunmadan uzun toplarla çıkarken top kayıpları yapıyor, kale arkası tribünü dolduran 1,500’e yakın Ramsgate taraftarının tezahüratı görülmeye değer, malum bizdeki inanışın aksine futbolun doğup büyüdüğü topraklarda sevdanın ligi olmuyor. 8’de öne geçiyor maçın açık ara favorisi Wimbledon, Reeves ceza sahasının dışından sağıyla enfes vuruyor, Ramsgate kalesinde Hadler çaresiz. Ramsgate’in solunda 7 numaralı Bioletti çabukluğuyla takımın göze batanlarından, Wimbledon savunmasının sağında Biler’in yakın markajında. 15’te ikinci gole yaklaşıyor ev sahibi, soldan kullanılan duran topta Lewis’in uzak direkte kafa vuruşu rakip savunmadan dönüyor. Maçın atmosferine alıştıkça ayağa oynamaya başlıyor misafir takım, ilk 15 dakikanın sonunda topla oynama oranı yüzde 49. 20’de soldan kullandıkları duran topta müsait pozisyonda Martin isabetsiz vuruyor. Akabinde Wimbledon atağında Biler sağdan rakip ceza sahasına enfes kesiyor, Hamadi’den önce topa müdahale ediyor Ramsgate savunması. 25’te fark ikiye çıkıyor, soldan vuruşunu çeliyor Hadler, yakın mesafeden kafayla tamamlayan Hamadi, 21 yaşındaki Iraklının ailesi Saddam Hüseyin’in kanlı rejiminden kaçıp Liverpool’a yerleşmiş, altyapı eğitimini Tranmere Rovers’da aldığı zamanlarda Liverpool ve Everton’un dikkatini çekmiş 10 numara. İlk profesyonel sözleşmesi 2020’de Swansea City ile, 2023 Ocak ayında Wimbledon’un saflarına katılmış, Irak Milli Takımında forma giyiyor, alt liglerde cevher arayan kulüpler adına aday forvetlerden. İki farkı yakaladıktan sonra sahaya ağırlığını koyuyor ev sahibi, 43’te fark üçe çıkıyor, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında sert vuruşla ağlara gönderen Neufville, Wimbledon topa yüzde 56 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 17 kez yokladığı devreyi 3-0’lık skorla kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Wimbledon’un soldan kullandığı kornerin devamında kaptanları Reeves çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Hadler. İki dakika sonra dördüncü golü buluyorlar, Evans ceza sahasının solundan uzak köşeye enfes vuruyor. Takımları dört farklı geriye düşmüş olsa da tezahürata devam ediyor Ramsgate sevdalıları, malum nadir kupa maçının keyfini çıkarmak gerek. 53’te kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydediyor Hamadi, amatör takım savunmada açıklar verirken kalesini gole kapatamıyor. 64’te Wimbledon’da savunmada Biler yerini Ogundere’ye bırakıyor, sahanın göze batanlarından Hamadi’nin yerine Davidson sahada. 70. dakikaya kadar ev sahibinin 26 gol denemesine karşı misafir takımın gol denemesi 6, profesyonel ve amatör takımlar arasındaki büyük farkın özeti. Maçın son bölümünde taraftarlarına şeref sayısı hazzını tattırma adına yükleniyor Ramsgate ama final paslarında aceleciler. Velahsıl 6.894 taraftarın şahitliğinde 5-0’lık skorla kupada 3. tura yükseliyor Wimbledon. Gelecek turda rakip Championship’te zirveyi zorlayan Ipswich Town, izleme fırsatı olan kaçırmasın.