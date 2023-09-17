Fırtına zamanı!

Trabzonspor biraz tutuk başladığı maçı rahat kazandı. Yeni transferlerden Onuachu gol atarken, Mendy harika oynadı. Genç sağ bek Mehmet Can da günün iyilerindendi. Devrede savunma arkasına sarkması için Trezegeut’yi alan Bjelica’nın planı kusursuz işledi.

Karadeniz’de dev kapışma… Bir tarafta sezona iyi başlamayan Trabzonspor, diğer yanda sessiz bir şekilde puanları toplayan Beşiktaş… Nefesler tutulmuş, Volkan Bayarslan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Bordo-mavililerde Bjelica, takımın yenilerini sahaya atmış. Orta sahaya katılan Mendy’nin Abdülkadir ve Bakasetas’la uyumu merak ediliyor. Kanatlardaki Visca’yla formdaki Bardhi’nin ilerideki Onuachu’yu besleyip besleyemeyeceği papatya falı baktırıyor. Basketbol kulüplerinde oynayacak boyu olan Nijeryalı forvetin performansı, ev sahibinin geleceğini şekillendireceğe benziyor. Yeni kurulan ekibin beraber oynama alışkanlığına sahip rakip karşısında sıkıntılar yaşaması olası duruyor. Yine de futbol kâğıt üstünde oynanmıyor.

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş ileri uçta Cenk’le başlıyor. Hafta içi yurtdışına giden Aboubakar kulübede yerini almış durumda. Kulübe demişken, Kartal’ın yedekleri ziyadesiyle dikkat çekiyor. Ghezzal, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Muleka sahaya sürülmesi muhtemel duruyor. Deneyimli hoca, orta sahadaki üçlüden vazgeçmemiş. Gedson-Salih-Hadziahmetoviç triosu, rakip üçlüye üstünlük sağlayacak mı diye sordururken, gidişata göre Güneş’in hamleleri merak ediliyor.

İlk dakikalarda ev sahibinin yaptığı basit hatalar dikkat çekerken, deplasman ekibi ilk bölümün hâkimiydi.

14’te savunma arkasına sarkan Gedson’un vuruşu az farkla dışarı gidiyordu.

Giderek oyunda dengeyi sağlayan Trabzonspor, 29’da öndeydi. Sezona muaazam giren Bardhi’nin ortasına kafayı vuran Nijeryalı kuleydi. Onuachu ilk maçında ağları bulmuştu.

39’da boşa çıkan Uğurcan’ın ikramını Rosier değerlendiremiyordu.

41’de fark ikiydi! Bakasetas dar açıdan kullandığı serbest atışta Mert’i avlamıştı. Mendy’nin uzaklardan şutu direkte patlıyor, soyunma odasına ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle gidiliyordu.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Güneş, kozlarını oynamıştı. Tabii acaba geç kalmış mıydı?

Masuaku-Muleka-Aboubakar’ı sahaya alan deneyimli hoca, dizginleri eline almak istiyordu. Bjelica da Trezeguet’yi alarak rakibinin üstüne daha hızlı gitmeyi hedefliyordu. Sakatlanan Onuachu’nun yerine genç forvet Enis Destan girmişti.

56’da Visca’nın kaçırdığı Trezeguet’nin şutunda Mert başarılıydı.

58’de Colley yine bir duran topta ağları bulsa da hakem faul demişti.

62’de fark üçtü! Savunma gerisine kaçan Trezeguet, Visca’ya “al da at” demişti.

Beşiktaş’ın kaleyi bulan ilk isabetli şutu 82’de gelmişti. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, ev sahibi üç puanı üç golle alıyordu.

Trabzonspor biraz tutuk başladığı maçı rahat kazandı. Yeni transferlerden Onuachu gol atarken, Mendy harika oynadı. Genç sağ bek Mehmet Can da günün iyilerindendi. Devrede savunma arkasına sarkması için Trezegeut’yi alan Bjelica’nın planı kusursuz işledi.

Beşiktaş’a gelince…

Güneş’in ilk 11’i sanki rakibi biraz daha iştahlandırdı. Deneyimli hoca oyuna müdahale edemeden gelen ikinci gol de fişlerini çekti.Trabzonspor geleceğe umutla bakadursun, Beşiktaş’ta sabırlar çabuk tükeneceğe benziyor.