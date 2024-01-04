Fulham, Arsenal karşısında üç puan aldı

Önce fiyasko ile biten Süper Kupa finaline dair naçizane birkaç kelâm. Cumhuriyet’in 100. yılında Süper Kupa finalini Arabistan’da oynatıyorsun, sonra “İstiklal Marşı” ve “Atatürk pankartı” yasaklarıyla uğraşıyorsun. Neticede Türk futbolunun en köklü iki kulübü bu kötü hikâyeye figüran oluyor, “İstiklal Marşı” ve “Atatürk pankartı”nın tartışma konusu olduğu, Arap parasının sıcak geldiği beter hikâye. Oysa futbol kulüpleri duruşlarıyla hatırlanır, kimselere eğilmeden, biat etmeden, zira tarih sonucu değil duruşu hatırlar. Ülkenin futbolu bataklık, neresinden tutsan elinde kalan beter bir hikâye…

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Dönelim futbola, son maçta evinde West Ham karşısında 3 puanı kalesinde gördüğü 2 golle bırakan, rakiplerinin kazandığı haftada şampiyonluk yarışında yara alan Arsenal deplasmanda gidişatı SOS veren, ligde son 3 maçını kaybeden Fulham deplasmanında. Ev sahibinin rakibi karşısında bahtı kapalı, Fulham’ın, Arsenal’e karşı son 11 maçında galibiyeti bulunmuyor (3B, 8M). Son galibiyetleri Ocak 2012’de 2-1’lik skorla geldi. Arsenal, Fulham’a karşı deplasmanda oynadığı son 5 Premier Lig maçını kazandı ve son 4 maçta en az 3 gol attı. Enfes mahallenin siyah beyazında işler iyi gitmiyor. Fulham, Arsenal karşısında kaybetmesi durumunda 1971’den bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçını gol atamadan kaybetmiş olacak, hocaları Marco Silva adına istenmeyen rekor. Arsenal’in ligde deplasmanda oynadığı son 9 Londra derbisinde yenilgi yüzü görmediğini hatırlatalım (7G, 2B). Takımın deplasman yıldızı kaptanları Martin Odegaard, geçen sezonun başından bu yana ligde deplasmanda 11 golle takımın en çok gol kaydeden oyuncusu.

Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Cairney, ileri uçta De Cordova-Reid Iwobi, Willian, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Nketiah, Martinelli. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor Arsenal. 4’te rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Martinelli’nin vuruşunu çeliyor Fulham kalesinde Leno, Saka yakın mesafeden kaçırmıyor, gol kaleci hatası. Gol sonrası 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Fulham, 3 maçlık cezadan sonra sahalara dönen Jimenez gol umutları. 29’da Willian’ın başlattığı atakta Cairney enfes kesiyor, Jimenez uzak köşeye vuruyor, pozisyonda Arsenal savunması rakipten ve toptan uzakta. Arsenal’in topa yüzde 53 sahip olduğu, rakip kaleyi 6 kez yokladığı 4 dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

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2. devrenin başında Arsenal savunmasının solunda Kiwior’un yerine Tomiyasu sahada. Fulham, 59’da golü buluyor. Willian’ın sağdan kullandığı, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Cordova-Reid, pozisyonda Arsenal savunması topa müdahale etmekte geç kalıyor. 65’te Fulham’da sarı kartı gören Cairney. 66’da Martinelli’nin yerine Trossard, White’ın yerine Jesus sahada. Arteta takımını üçlü savunmaya döndürürken ofansif gücünü artırıyor, ancak Arsenal 3. bölgede üretkenlikten uzak. 72’de Fulham’da Iwobi’nin yerini Pereira alıyor. Sağanak yağmurun hızını artırdığı son bölümde gol için yükleniyor Arsenal, ancak pas trafiğinde yavaş ve etkisizler. 77’de Fulham savunmasında sarı kartı gören Bassey. 79’da Fulham’da Willian ve Cordova-Reid’in yerlerine Wilson ve Diop sahada. 86’da Fulham atağında savunma arkasına sarkan Wilson’a müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor Arsenal savunmasında Saliba, pozisyon kaleye yakınlığı nedeniyle kırmızıya yakın. 5 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 24.444 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Fulham küme düşme potasının 9 puan üstüne, 13. sıraya yükseliyor. Siyah beyazlılar adına inişli çıkışlı sezonda, İlk 12 maçında sadece 10 gol atan takım, sonrasında 4 maçta 16 gol kaydediyor, Raul Jiménez’in yokluğunda 3 maçta kalesinde 8 gol görürken puan alamıyordu. Arsenal karşısında 3 puanı inançlı oyunlarıyla hak ettiler. Arsenal’e gelince, son 2 Londra derbisinde 6 puan kaybettiler, takımın gol yollarındaki santrfor eksikliği aşikâr. Maç sonu basın toplantısında hocaları Mikel Arteta kötü maç çıkardıklarını, Fulham’ın galibiyeti hak ettiğini, liderlik fırsatını kaçırdıklarını dile getiriyor.