Gündüzümüz sizinle kızlar

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Avrupa Voleybol Şampiyonası, bugün başlıyor. Tam 20 gün sürecek bu organizasyon öncesi, panorama yazılarına, gruplar ve takımların şansları ile devam ediyoruz.

2023 Avrupa Şampiyonası, bugün tarihi amfitiyatro Verona Arena’da oynanacak İtalya-Romanya maçı ile başlıyor. 20 günde 76 maçın oynanacağı turnuvada, özellikle grup müsabakaları sırasında bazen günde 8 maç oynanacak ve bu biz voleybolseverler için iştah açıcı olsa da bazı maçları takip etmek zor olacak. Örneğin aşağıda bahsedeceğimiz, bizi çok yakından ilgilendiren Sırbistan-Polonya maçı ile Çek Cumhuriyeti-Türkiye maçı aynı saatte oynanacak.

Ev sahibinin Belçika olduğu A Grubu bizi çok yakından ilgilendiren bir grup zira son 16 turunda bu grubun 4.sü, çeyrek final vizesi alırsak da yüksek ihtimalle 2.si ile oynayacağız. Polonya ve Sırbistan grubun favorileri durumunda ve 21 Ağustos’ta Gent’te, bu 2 takım arasında oynanan maçın kaybedeninin yarı finale kalmak için karşımıza dikilmesi muhtemel. Grubun favorisi benim açımdan Polonya. Elbette, şampiyonlukların takımı Sırbistan asla şakaya gelmemesi gereken bir takım, fakat, takımla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan Zoran Terzic’in görevden ayrılmasından sonra dünya şampiyonu olarak, onlara olimpiyat şampiyonluğu hayali kurduran Daniele Santarelli Türkiye’nin yolunu tutunca Sırbistan için sıkıntılı bir dönem başladı. Giovanni Guidetti VNL boyunca henüz, bu güçlü ekolü tam kapasite ile kullanabileceğinin sinyallerini veremedi, ancak VNL’de kısmen forma giyen Maja Ognjenovic, Tijana Boskovic ve Jovana Stevanović ilk günden itibaren turnuvada olacaklar. Bu isimlere, gelecekte çok önemli bir oyuncu olacağını gösteren 19 yaşındaki smaçör Aleksandra Uzelac eklendiğinde Sırbistan yine, asla yabana atılmaması gereken bir kadro olacak. Burada Polonya’yı öne çıkarmamın sebebi, Lavarini ile son 2 yıldır ciddi bir çıkış içinde olmaları, çok iyi oynadıkları bir VNL sonrası kadroya Joanna Wolosz gibi bir usta pasörün katılacak olması ve geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde, sonradan şampiyon olacak Sırbistan’a tek mağlubiyeti yaşatmaya çok yaklaşmaları (maçı final setinde 16-14 ile kaybetmişlerdi). O günden bu yana Polonya performansını artırırken, Sırbistan geriye gitti. Eğer kendi grubumuzda lider olursak, son 16 turunda karşımıza çıkacak olan grup 4.sünün Ukrayna olacağını düşünüyorum. Slovenya ve Macaristan, grubun diğer takımları. Bu grupta ilk maçın Verona’da oynanmasının ardından, kalan maçlar Monza ve Torino’da. Grup maçları Gent şehrinde.

İTALYA GRUPTA RAKİPSİZ

B Grubu İtalya’nın rakipsiz olduğu bir grup, fakat İtalya için konuşulan şeyler gruptaki rakipleri Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar değil, Davide Mazzanti’nin turnuva için seçtiği 14 kişilik kadro. Monica de Gennaro, Cristina Chirichella ve Caterina Bosetti gibi, uzun yıllar ulusal takıma hizmet vermiş oyuncuları kadronun dışında bırakan Mazzanti, yeni bir başlangıç ve yapılanma için bu kararın gerekliliğini savunsa da, hemen hemen her spor dalında tecrübeli sporcuların oldukça söz sahibi olduğu ve hatta takım içinde kararlarda da rol oynadıkları İtalya’da çok fazla eleştiri ile karşılaştı. Özellikle Chirichella ve Bosetti’nin turnuvaya götürülmeme kararını son anda öğrenmeleri de (öyle ki karardan 1 gün önce Bosetti, İtalyan gazetesine turnuva hedefleri ile ilgili bir röportaj vermişti), kararın uygulanma şeklinin de beğenilmemesini beraberinde getirdi. Bütün bunların üzerine kadroya dönecek olan Paola Egonu’yu da unutmayalım. Dünya Şampiyonası sonrası “İtalyanlığı” dahi sorgulanan ve 2023 Uluslar Ligi’ni es geçen oyuncu, ağır top olarak kadroya dönecek, ancak bu stres ortamında ne yapacağı merak konusu. Mazzanti’nin en büyük şansı, bu eleştiri rüzgarını bir süre erteleyebileceği bir kura çekmiş olmaları. Grubu 1. bitirmeleri halinde yarı finale kadar, kendilerini zorlayacak bir takımla karşılaşmamaları olası. Grubun 2.lik koltuğu için Bulgaristan en büyük aday ve Romanya onları bu alanda zorlayacak tek takım gibi duruyor. Bu grupta ilk maçın Verona’da oynanmasının ardından, kalan maçlar Monza ve Torino’da.

ALMANYA TEK RAKİBİMİZ

C Grubu içinde bulunduğumuz grup. Azerbaycan, Yunanistan, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve grubun kapanış maçında karşılaşacağımız, bana göre lideri tayin edecek maçtaki rakibimiz, ev sahibi Almanya, grubun diğer takımları. Santarelli, açıkladığı 14 kişilik kadroda 3 orijinal smaçöre yer verdi ki bu 14 kişilik kadrolarla gidilen turnuvalar içinde en az “has smaçör” ile gittiğimiz turnuva olabilir. Kadroda olan 3 liberodan birisi (muhtemelen Ayça Aykaç) ve VNL’den itibaren smaçör rolüne soyunan Ebrar Karakurt bu rotasyonu tamamlayan isimler. Daneiele Santarelli, bir önceki döneme kıyasla yaptığı oyuncu seçimlerinin tümünde kazandı ve ülkeye tarihinin ilk büyük turnuva şampiyonluğunu getirdi. Antrenmanlarda oyuncularla sürekli beraber olan ve onların mevcut form durumunu en yakından izleyen, şampiyon bir hocaya, yedek smaçörler için yaptığı seçimler açısından saygı duymalıyız. Ben de takımda, “sağı solu belli olmayan” ve “maçı sarsacak” smaçör eksikliğini Tuğba Şenoğlu ile doldurmanın daha iyi olabileceğini düşünüyorum, fakat Tuğba, geçirdiği ameliyattan sonra hiçbir resmi maça çıkmadı ve Santarelli onu muhtemelen operasyonundan bu kadar kısa bir süre sonra alternatif olarak görmedi. Saliha’nın da Ebrar, İlkin, Derya ve Hande’den sonra 5. seçim olması ve zaman zaman 1 liberoya giydirilecek smaçör forması sebebiyle ihtiyaç duyulmayacağından 14 kişilik kadroya alınmadığı ortada. Bunlar anlaşılır seçimler. Bu grupta ilginç bir durum daha var, zira Azerbaycan’ın başında Ataman Güneyligil, Yunanistan’ın başında ise Yunus Öcal yer alıyor. Sultanlar Ligi’nde teknik kadrolarda görev yapmış 2 antrenör grupta Türkiye’nin rakibi olacak. Bu gruptaki tüm maçlar Düsseldorf’ta.

D Grubu, takımların güç dengesinin en fazla ortaya yakın olduğu grup. Hollanda, Fransa, Slovakya, Estonya, Finlandiya ve İspanya kendilerini üst tura atmaya uğraşacaklar. Hollanda son 2 yıldır, Anne Buijs, Yvon Belien, Robin de Kruijf gibi oyuncuların ulusal takım kariyerlerini noktalamalarının ardından (Buijs ara verdiğini açıkladı) ikinci Avital Salinger döneminde başarılı sonuçlar almadı, ancak Almanya’nın önceki antrenörü Felix Koslowski’nin göreve gelişi ile 2023 VNL’in son bölümünde çıkışa geçti ve turnuvada oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet alırken, mağlup olduğu maçları karar setleri ile kaybetti. Üstelik turnuvada grup maçları sırasında Polonya’yı set vermeden mağlup eden tek takım oldular. Yani, son 2 ayda gözle görülür bir çıkış içindeler ve grubu 1. bitirmeleri halinde aynen İtalya gibi yarı finale kadar sorunsuz gelme şansları var. Bu grupta, gelecek yıl hem olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan hem de Challenger Cup finalinde İsveç’i mağlup ederek 2024 VNL vizesi alan Fransa’nın performansı da merakla bekleniyor. Fransızlar, tam da olimpiyatlar öncesinde kendilerini ağır topların karşısına çıkaracak bir turnuvaya katılım hakkı elde ederek önemli bir işi başardılar. Bu sezon Vero Volley Milano forması giyecek olan takım kaptanı, smaçör Héléna Cazaute’nin EuroVolley performansını da dikkatle izleyeceğiz. Cazauete, Challenger Cup finalinde yüzde 62 hücum yüzde 40 servis karşılama yüzdesi ile oynamıştı. Grubun ev sahibi, başkent Tallinn ile, Estonya.

Grup maçları sonrası, son 16 turundaki ve çeyrek finaldeki maçları, Floransa ve Brüksel şehirleri eşit olarak paylaşacak ve çeyrek finalden sonra kalan 4 maçın tümü Brüksel’de. Türkiye Düsseldorf’un ardından, grubu hangi sırada bitirirse bitirsin, kalan maçlarını, turnuvanın sonuna kadar Brüksel’de oynayacak, umuyoruz ki, turnuvanın son maçı da dahil.