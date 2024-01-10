Kanarya buldozer gibi

Lider Fenerbahçe, korkulu rüya görmek istemeyen Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor. Kışın iyice bastırdığı günde, Kanarya oynadığı futbolla taraftarını ısıtmak istiyor. Nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor.

Üç gün önce İstanbulspor karşısında şov yapan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Konyaspor karşısında kadro tercihleri merak konusuydu. Dört gol atan Cengiz Ünder’i kulübeye çeken deneyimli hoca, ayrıca penaltı kaçıran Tadiç’i de yanına oturtmuş. Fizik gücüyle hep fark yaratan King ve bu sezonun iyi isimlerinden İrfan Can’ı ilk 11’e alan Kartal, taraftarının önünde hata istemiyor. Bakalım ilk yarılarda rakibi boğan takım, pazardan sonra çarşamba ne yapacak?

72 saat önce yine İstanbul’da sahne alan deplasman ekibi, eksik Galatasaray karşısında bir 60 dakika istediklerini çimlere yansıttı. Birkaç kez rakibinin üstüne giden yeşil-beyazlıların defans anlayışı sanki Fenerbahçe’ye tutmaz gibi gözüküyor. Yine de futbol kâğıt üstünde oynanmıyor. Hakan Keleş’in elindeki en büyük silah kanattaki Moreno gibi gözükedursun, Mert Müldür’ün Kolombiyalı kanat oyuncusuna karşı performansı merak ediliyor.

Son dakikada ısınmada sakatlanan Crespo’nun yerine ilk 11’e alınan İsmail’le demir aldı mücadele. Taraftarının önünde iştahlı başlayan Fenerbahçe, Dzeko’nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyordu. Uzun süren VAR incelemesi sonrasında Kadir Sağlam beyaz noktayı gösteriyor, Boşnak santrfor 11’de ev sahibini öne geçiriyordu. 17’de Ferdi’nin mükemmel pasıyla kaçırdığı King, çerçeveyi bulamıyordu.

32’de fark ikiydi! Kaleci Deniz’in ayakla uzaklaştırdığı top hızlı bir şekilde Dzeko’ya oynanınca, istikrar abidesine karşı karşıya pozisyonda rahat bir vuruş yapmak kalmıştı. 40’ta Dzeko hat-tricki tamamlamıştı. Stoperde oynayan Kahraman’ın ıskasından faydalanan Szymanski kendisi vurmak yerine Boşnak yıldıza attırmıştı. 42’de gol sağanağına katılan Mert’ti. Rakip defans tel tel dökülüyordu. Devre biterken fark beşti! Szymanski muhteşem dönüşü müteakip King’le verkaç yaptığı sol ayak içiyle süslemişti. Hakemin son düdüğü, 45 dakikalık Fenerbahçe fırtınasını sonlandırıyordu.

İkinci yarı Dzeko’nun yerine Batshuayi, Syzmanski’nin yerine Umut oyundaydı. Skoru alan Kartal, bir sonraki maçın planlarına şimdiden başlamıştı. Birinci viteste oynayan Kanarya, 63’te bu sefer Batshuayi’nin ayağından bir gol buluyordu. Konyaspor öyle bir haldeydi ki 1989’daki 10-0’lık Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasındaki skorun bir benzeri yaşanabilirdi. 83’te fark yediydi! Fred’in kaçırdığı Cengiz’in ortaya çevirdiği topu Uğurcan kendi ağlarına yollamıştı. 90’da Guilherme’nin maçın skorunu ilan eden golü, deplasman ekibi adına günün tek güzelliğiydi.

Pazar günü İstanbulspor’u beşleyen Fenerbahçe, Konyaspor’u spor basını klişesiyle yedi bitirdi. Sarı-lacivertlilerin buz gibi havada taraftarlarını coşturduğu şovda o kadar başrol vardı ki… Dzeko, Fred, Szymanski hepsi döktürürken, kötü oynayan yoktu. Kartal’ın talebelerine kim dur diyecek merak ediliyor. Düşme hattındaki Konyaspor’a gelince… Öyle bir durumdalardı ki boks gibi futbolda da havlu atmak olsa, Keleş ikinci yarıya çıkmazdı bile. Transfer döneminde takıma takviyeler şart gibi gözüküyor. Aksi takdirde sezon sonu kâbus görebilirler!