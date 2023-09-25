Kanarya durdurulamıyor

Akdeniz’de kritik viraj… Bir tarafta Corendon Alanyaspor, diğer yanda Fenerbahçe… Bir tarafta namağlup ev sahibi, diğer yanda bu sezon oynadığı her maçı kazanan deplasman ekibi… Nefes tutulmuş, Atilla Karaoğlan’ın ilk düdüğü bekleniyor.Bugüne dek yaptığı beş maçta bir galibiyet, dört de beraberlik alan Alanyaspor’da gözler sezona iyi giren Novais’te olacak. Sağ kanattaki Efecan memleketin yıllardır istikrarlı oyuncularından. Ömer Erdoğan’ın öğrencileri, hücumcu beklerini oyuna katabilirse, haftaya lider başlayan rakibine zorluk çıkarabilir gibi duruyor. Geçen pazar Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen puan kaybeden takımın haftaya lider başlayan rakibi karşısında kalesini gole kapayıp kapayamayacağı merak ediliyor.Kanarya’da yüzler gülüyor. Perşembe akşamı Konferans Ligi’nde rotasyona giden İsmail Kartal, bu zorlu deplasmanda ideal 11’ine dönmüş durumda. Deneyimli hoca üç yerli olarak Ferdi, İsmail ve İrfan Can’ı seçmiş. Sarı-lacivertlilerde şüphesiz gözler harika dörtlü Fred-Szymanski-Tadiç ve Dzeko’da olacak. Brezilyalı orta saha oyuncusunun kattığı dinamizm, Polonyalının tabelaya katkısı, Sırp yıldızın yer yer konuşturduğu sihri ve Boşnak istikrar abidesinin golleri ve liderliği… Bu sezon yapılan iddialı transferler tutmuş gözüküyor, camia büyük düşler görüyor.Baskılı başlayan Fenerbahçe, kaybettiği topu çok çabuk geri kazanıyordu. 9. dakikada Ferdi’nin sürüklediği akında Dzeko bitiremiyordu. 27’de Dzeko’nun şutunda kaleci Yusuf başarılıydı. Rakip kaleye gidemeyen ev sahibi için duran topların önemi ortadaydı. 40’ta kullanılan kornerde Livakoviç’in refleksi muazzamdı. 43’te Kanarya aradığı golü bulmuştu. Dzeko’nun uzattığı pası bitiren İrfan Can’dı. Solak yıldız harika bir çalımı müteakip fileleri bulmuştu. Pozisyonun incelenmesinin neredeyse dört dakika sürmesi dikkat çekiciydi.İkinci devre sanki gollerden kartlara her şeye gebeydi. Maçın hakeminden şüphesiz televizyonlarda, dijital medyada ziyadesiyle bahsedilecekti…52’de Fred’in kritik müdahalesi olmasa, skor eşitlenebilirdi. Sağ kanattan Augusto’nun bindirmeleri tehlike yaratıyordu. 53’deki duran topta Dzeko’nun vuruşu kaleyi yalıyordu. Son bölümde yapılan değişiklikler yüzünden oyun sürekli duruyordu. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, Kanarya yine liderliğe yükseliyordu.Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Ligde beşte beş yapan sarı-lacivertliler, geleceğe umutla bakıyor. İlk yarıdaki performansları bayağı iyiydi. Kaybettiği topu anında kazanan Avrupa takımı gibiydiler. Kartal’ı ve öğrencilerini tebrik etmeli. Alanyaspor’a gelince… Rakip kalede geliştirdikleri tek tehlikenin kornerde oluşan bir karambolden gelmesi dikkat çekiciydi. Erdoğan’ın bu maçı bir daha izlemesinde fayda var sanki… YanıtlaYönlendir