Kanarya 'krizden' farkla çıktı

Sivasspor için kötü bir gün geride kaldı. Kısa bir süreliğine etkili olsalar da bu yetersizdi. Daha ilk yarıdan kontrolü kaybeden hakem Bahattin Şimşek’e gelince… O dört gol yemiş bir takımdan daha da yetersizdi. Acı ama gerçek!

Kadıköy’de zorlu dönemeç… Bir tarafta Avrupa’dan ağır yaralı dönen Fenerbahçe, diğer yanda memleketin en katı savunma yapan takımlarından EMS Yapı Sivasspor… Nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor.İskandinavya’dan yarım düzine yiyerek dönen Kanarya’da gözler İsmail Kartal’a çevrilmiş durumda.

Sezona 19’da 19 yaparak başladıktan sonra sakatların gölgesinde zorlanmaya başlayan sarı-lacivertlilerde deneyimli hoca, eksiklere rağmen oyunundan vazgeçmedi.

Alınan kötü sonuçlardan sonra bayağı eleştirilen Kartal, düzelen Fred ve Ferdi’yi bu kritik maçta görevlendirmiş.

Danimarka’da stoperde felaket bir görüntü çizen İsmail’in yerine orta sahada Crespo dikkat çekiyor. Savunma göbeğindeki Djiku-Becao ikilisiyle önlerindeki Fred, rakiplerin kâbusuydu. Üçünün yokluğunda sıradanlaşan ev sahibi, kazanıp yara sarmak istiyor. Aksi takdirde tribünlerden yükselecek tepki merak ediliyor.Deplasman ekibinde sakat Barrow, Gerson Rodrigues ve Emrah yokluğunda Servet Çetin beklenen 11’le başlıyor. Bir zamanların katı stoperi, teknik adamlığında topu rakibe bırakan anlayışı benimsemiş durumda. Yiğidolar katı bir defans yapıp geçiş hücumu kovalayacak.

Kırmızı-beyazlılarda gözler Charisis gibi bir top kapma canavarıyla Saiz gibi bir organizatörde olacak. Her geçen dakika tribünlerden homurtuların yükseleceği düşünülünce, kaleyi gole kapatmak Çetin’in bugün daha bir öncelikli planı olacak.Hızlı başlayan beklendiği gibi sarı-lacivertlilerdi. Son vuruşlarda biraz dikkatli olsalar, ilk çeyrekte tabela değişebilirdi.

17’de Kanarya öndeydi. Fred’in gördüğü Tadiç’in ceza sahasına gönderdiği pası tamamlayan Szymanski’den başkası değildi. Lehistan sefiri topsuz koşusunun karşılığını almıştı.Hemen akabinde gelişen Sivasspor akınında, N’jie ile Osayi’nin mücadelesinde pozisyon devam etmiş, top önüne düşen Burak Kapacak müsait durumda bitirememişti.. Gole rağmen tansiyon çok yüksekti.

Taraftarın rahatlaması için takımın ikinciyi bulması gerekliydi. 42’de fark ikiydi! Oldukça gergin olan ve sürekli hakemle dalaşan İrfan Can muhteşem vurmuştu.51’de fark birdi! Sivasspor’un santrforu Manaj yine yapacağını yapmıştı. Sakatlanan Crespo’nun yerine İsmail oyundaydı. 68’de zorlanan Fenerbahçe üçü bulmuştu. Dzeko’nun vuruşu Alaattin’den sekip çizgiyi geçmişti.

Statta enerji düşmüşken atılan gol tam ilaç gibi gelmişti. 75’te fark üçtü! Bomboş durumdaki Dzeko voleyi yapıştırmıştı. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, sarı-lacivertliler averajla yeniden liderliğe yükseliyordu. Bu skor Fenerbahçe’ye derbi öncesinde ilaç gibi geldi.

Fred’in dönüşü takımın rengini değiştirmiş durumda. Beşiktaş karşısında defansta kimlerin olacağı hayati olacağa benziyor. Sivasspor için kötü bir gün geride kaldı. Kısa bir süreliğine etkili olsalar da bu yetersizdi. Daha ilk yarıdan kontrolü kaybeden hakem Bahattin Şimşek’e gelince… O dört gol yemiş bir takımdan daha da yetersizdi. Acı ama gerçek!