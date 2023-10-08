Kanarya'nın yüksek uçuşu sürüyor

Fenerbahçe’nin galibiyet serisi devam ediyor. Sekizde sekiz yapan Kartal’ın öğrencileri kitapları açtırıyor, memleketin birçok rekoruna göz dikmişe benziyor. Tüm yıldızlar bir tarafa bugünün kahramanı İsmail’di. Gerek defansif, gerek ofansif katkısı muazzamdı. Kasımpaşa’ya gelince… Birkaç pozisyonda lideri zorladılarsa da yedikleri erken golle çözüldüler. Fakat bu sezon daha terli toplu bir görüntü çiziyorlar; söylemeden geçmemek gerek!

İstanbul’da hafta kapanıyor. Bir tarafta son üç maçta yedi puan alan Kasımpaşa, diğer yanda sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe… Nefesler tutulmuş, Mete Kalkavan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Kemal Özdeş’in idaresinde memleketin ne yaptığını en iyi bilen takımlarından biri olan ev sahibi, haftaya lider giren rakibine zorluk çıkarmayı hedefliyor. Duran toplarda yarattığı tehlikelerle dikkat çeken ekip, geçiş hücumlarını da iyi oynuyor. İkinci baharını yaşayan Aytaç dışında Ben Ouanes ve Hajradinoviç dikkat çekiyor.

Avrupa, lig fark etmeksizin bugüne kadar oynadığı her karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’de oyun ezberi oturmuşa benziyor. Avrupa’dan üç gün sonra İsmail Kartal, grip olan Osayi-Samuel dışında yine lig 11’ini sahaya sürmüş. Deneyimli hoca 37’lik Dzeko ve 35’lik Tadiç’i belli ki sezonun bu döneminde ekonomik kullanıyor. Orta sahanın dinamosu Fred ve maestrosu Szymanski sayesinde rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Kanarya, yine kazanıp millî maç arasına lider girmek istiyor.

Hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada öndeydi. İsmail’in akıl dolu pasıyla kaçan Dzeko, ilk pozisyonda olmasa da ikincisinde ağları sarsmıştı. Kartal’ın talebeleri yine bir maçta golü erken bulmuştu. 12’de Tadiç’in “al da at” dediği Ferdi, Gianniotis’i geçemiyordu. Devrenin sonlarındaki Dzeko-Tadiç ortaklığı ilk yarının en güzel enstantanelerinden biriydi. Uzatmalarda İsmail’in kaptığı topla başlayan pozisyonun devamında Dzeko yerde kalıyor, kazanılan temdit penaltısını gole çeviren Tadiç farkı ikiye çıkarıyordu. Bu karar ziyadesiyle tartışılacağa benziyordu.

Skor avantajını ele geçiren Kanarya, ikinci yarıya da kontrollü başlıyordu. Rakip çıkarken sürekli kazanılan toplar günün özetiydi. Kartal’ın öğrencileri yine bildiğiniz gibiydi. Tabelaya bakmıyor, gol aramaya devam ediyordu. Fred’e Ngoy’un yaptığı müdahaleye çıkan sarı kart da konuşulacak gibiydi. Sahi bu basmalarda neye kırmızı çıkıyor, neye sarı…

Son bölümde üç değişiklik yapan Kartal, bir an olsun bile takımının enerjisinin düşmesini istemiyordu. Fred’in kaçırdığı Batshuayi iyi vursa, son çeyrekte fark daha da artacaktı. Fred’in “al da at” dediği Zajc, çerçeveyi bulamamıştı. Uzatmalarda önce Batshuayi, ardından da Tadiç müsait durumda tabelayı değiştiremeyince, Kanarya millî araya 2-0’lık skorla lider gidiyordu.

Fenerbahçe’nin galibiyet serisi devam ediyor. Sekizde sekiz yapan Kartal’ın öğrencileri kitapları açtırıyor, memleketin birçok rekoruna göz dikmişe benziyor. Tüm yıldızlar bir tarafa bugünün kahramanı İsmail’di. Gerek defansif, gerek ofansif katkısı muazzamdı. Kasımpaşa’ya gelince… Birkaç pozisyonda lideri zorladılarsa da yedikleri erken golle çözüldüler. Fakat bu sezon daha terli toplu bir görüntü çiziyorlar; söylemeden geçmemek gerek!