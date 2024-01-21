Karadeniz'de Aslan fırtınası

Eksikler Trabzonspor’un kolunu kanadını kırmış gibiydi. İki metrelik kule Onuachu’nun yokluğu Aslan’ın defansını rahatlattı. Fakat eksiklerin gölgesinde Avcı’nın çaresizliği dikkat çekiciydi. Transfer dönemi bitmeden yapılacak takviyeler merak ediliyor. Galatasaray’a gelince… Fenerbahçe’nin puan kaybetmesinden sonra çıktığı zorlu deplasmanda Trabzon’da beş golle kükremesi, şüphesiz ilerleyen haftalar için moral olacak.

Karadeniz’de zorlu viraj… Bir tarafta şehirde yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirdikten sonra gidip geri gelen Abdullah Avcı, diğer yanda ondan bayrağı devraldıktan sonra Başakşehir’i ligde zafere taşıyan Okan Buruk… Bir tarafta Trabzonspor, bir yanda Galatasaray… Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor…

Bordo-mavililerde eksikler nedeniyle Avcı’nın kuracağı kadro üç aşağı beş yukarı biliniyordu. En golcü oyuncuları Onuachu’yla Trezeguet Afrika Kupası’na gitmiş durumda. Deneyimli hoca sağ bekte Fenerbahçe karşısında alarm veren Mehmet Can’ı kulübeye çekmiş. Onun yerine başlattığı Hüseyin Türkmen’in orijinal mevkisinin stoper olduğunu hatırlanınca, Avcı’nın savunma güvenliğini ihmal etmediğini söylemek mümkün. Orta sahayı Berat’la Mendy kontrol edecek. Son haftaların formda ismi genç forvet Enis’in rakip savunmayı zorlayıp zorlayamayacağı merak ediliyor. Ev sahibinde Visca ve Bardhi’nin performansı tabela için hayati duruyor. Yedek kulübesindeki Bakasetas’ın hafta içi Panathinaikos’a gitmesi bekleniyor.

Hafta içi kupa mesaisinde de bir ara zorlanan Cimbom’da işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon ne oynayacağını herkesin bildiği takım, yazın gelen şöhretli oyunculardan sonra ahengini kaybetmiş durumda. Camianın aşkı Icardi’nin de uzun süren sakatlık sürecinde giderek plandan uzaklaşıp yetenekli oyuncuların ayağına bakan Aslan’da Buruk, sol beke Kaan’ı çekerek Visca’nın etkinliğini azaltmayı hedefliyor. Ümraniyespor karşısında üç asist yapan Kerem Demirbay’ın üç gün arayla yeni bir 90 dakikayı kaldırıp kaldıramayacağı papatya falı baktıradursun, Barış Alper sol bekten ileriye atılmış duruyor. En uçta küstüm çiçeği Zaha mı olacak yoksa fizik gücüyle dikkat çeken jokerimiz mi merak ediliyor. Icardi yedekken, sarı-kırmızılıların ilerideki oyuncuların zaman zaman yer değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Muslera’nın tablette gösterdiği Muhammet’le gözler doluyordu. 16 yaşında hayatını kaybeden talihsiz gencin organları başkalarını hayat olmuştu. Abdülkadir Bitigen’in ilk düdüğüyle heyecan fırtınası başlıyordu.

Dengeli başlayan maçın 13. dakikasında Aslan öndeydi. Sağ kanattan kaçan Barış Alper getirmiş, Zaha yere vurdurarak harika bitirmişti. Golden sonra yine zorlamaya devam eden deplasman ekibi 30’da yine Zaha’yla tehlikeli gelmiş, onun vuruşu defanstan sekmişti. 33’te Kaan’in ortasına Mertens kafayı vuruyor, top direkten auta gidiyordu. 39’da gelişen kontrada kalesinden fırlayan Muslera, Fountas’a hayır diyordu. Devrenin sonunda sakatlanan Abdülkerim’in yerine Davinson Sanchez oyuna dahil oluyor, soyunma odasına deplasman ekibinin üstünlüğüyle gidiliyordu.

İkinci yarı Baniya’nın yerine Mehmet Can oyundaydı. 58’deki kornerde Mertens’in ortasına kafayı vuran Sanchez direğe takılmıştı. 61’de fark ikiydi! Hızlı gelişen akında Kerem Demirbay’ın gördüğü Zaha köşeyi bulmuştu. 64’te Mertens-Zaha-Kaan üçlüsünün pas trafiğinde bitiren Almanya patentli oyuncuydu. Sağ bek, sol bek, stoper, ön libero her mevkide görev yapan joker ayağının içiyle harika vurmuştu.

79’da Visca’nın kornerinde Enis, ağları buluyordu. Nelsson uyumuştu. Hemen akabinde Aslan yine fileleri sarsmıştı. Sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu jeneriklik bir gol atmıştı. 90’da Galatasaray’da Zaha bir daha ağları havalandırsa da VAR pozisyonun başında Barış Alper’in müdahalesine faul demişti. Uzatmaların sonunda gelişen organize akında Kerem skoru ilan etmişti: 1-5!

Eksikler Trabzonspor’un kolunu kanadını kırmış gibiydi. İki metrelik kule Onuachu’nun yokluğu Aslan’ın defansını rahatlattı. Fakat eksiklerin gölgesinde Avcı’nın çaresizliği dikkat çekiciydi. Transfer dönemi bitmeden yapılacak takviyeler merak ediliyor. Galatasaray’a gelince… Fenerbahçe’nin puan kaybetmesinden sonra çıktığı zorlu deplasmanda Trabzon’da beş golle kükremesi, şüphesiz ilerleyen haftalar için moral olacak. Demirbay’ın yükselişi devam ederken, günün yıldızı en uçta oynayan Zaha’ydı. Eleştirilen futbolcu maça damgasını vururken, Buruk’un maç planı mükemmeldi. Zirvede puanlar yine eşit; bu heyecana yürek dayanmaz!