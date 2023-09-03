Kartal çok rahat

Dolmabahçe’de kritik dönemeç… Bir tarafta Konferans Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş, diğer yanda sezona fena başlamayan EMS Yapı Sivasspor. Namağlup iki ekibin buluşmasından çıkacak sonuç merak ediliyor.

Dolmabahçe’de kritik dönemeç… Bir tarafta Konferans Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş, diğer yanda sezona fena başlamayan EMS Yapı Sivasspor. Namağlup iki ekibin buluşmasından çıkacak sonuç merak ediliyor.

Ev sahibinde Şenol Güneş, yeni transferlerden Oxlade-Chamberlain ve Rashica’yla başlıyor. Sakatlıkların gölgesinde İngiliz oyuncunun durumu papatya falı baktırıyor. Transfer döneminin sonuna gelinirken gelmeyen stoper camiada canları sıkadursun, deneyimli hoca gol makinesi Aboubakar’a güveniyor. Sonuca göre kulübedeki birçok isim, tabelaya etki edebilecek gibi duruyor.

Deplasman ekibini yıllarca çalıştıran Rıza Çalımbay’ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Servet Çetin’in bu zorlu deplasmanda oynatacağı futbol merak ediliyor. Bir zamanların unutulmaz savunma oyuncusunun idaresinde bu sezon ligde yaptığı üç maçta da gol yiyen kırmızı-beyazlılarda Sainz’la Gerson Rodrigues özellikle dikkat çekiyor.

Nispeten boş tribünlerin önünde iştahlı başlayan ev sahibi, özellikle ilk bölümde sağdan yükleniyordu. Zaten Rosier-Rashica’dan oluşan kanat, çok şey vadediyordu. Daha ilk çeyrek bitmeden sakatlanan Rodrigues’in yerine Kvet girmişti. Bu değişiklikten sonra deplasman ekibin ilerideki hareketliliği bitmiş gibiydi.

Kornerlerle denemeye devam eden Kartal, önce Necip’le gole yaklaşıyor, sonra 25. dakikada Colley’le öne geçiyordu. Duran topların golcüsü yine kafayı yapıştırmıştı. 40’ta fark ikiydi! Muleka’nın kazandığı topla başlayan akında Aboubakar, Rashica’ya “al da at” demişti.

İkinci devre karşılıklı akınlarla başlıyordu. Maçın hakemi Zorbay Küçük, verdiği kararla programlarla ziyadesiyle konuşulacağa benziyordu. 76’da defansın arkasına sarkan Barrow, Mert’i geçememişti. Hemen akabinde aynı oyuncunun şutu az farkla auta gitmişti. Son bölümde dahili anonstan “Filenin Şahaneleri”nin final maçının skorborddan izleneceğine dair yapılan anons günün unutulmazıydı. Son anlarda Ghezzal oyuna dahil oluyor, üç puan Kartal’ın oluyordu.

Beşiktaş yine kilidi Colley’in kafasıyla açarken, maç boyunca çok rahattı. Millî maç arasına galibiyetle giden siyah-beyazlılarda gözler Avrupa için gelmesi muhtemel stopere çevrilmiş durumda. Sivasspor’a gelince… Onlar Rodrigues’in sakatlanmasından sonra çok sıradan bir görüntü çizdiler.

Üç büyüklerle Anadolu takımları arasındaki makas size de çok açılmış gibi gelmiyor mu…