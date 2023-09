Laikliğe erişmek de parayla: Montessori? No, I am sorry!

Eğitimde daha bilimsel bir müfredat, sorgulayıcı düşünceye dayanma, çağdaş standartlar isteyen bir ebeveynin, çocuğu için yapması gereken şey, özel okul pazarında “gel abi, gel abla” diyen pazarlamacıların birine kendisini kaptırmak oluyor. “Montessori”, “Atatürkçü nesil”, “mutlu ve doğa içinde”, “beşikten dil eğitimi” gibi sloganlarla köpürtülen sektörde, bunlardan birine tutulan aileler, zorlansa da kesenin ağzını açmak zorunda hissediyor.

