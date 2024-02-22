Lig Two: Crawley Town, Ziya Eren sonrasında…

Çok zaman önce yine bu köşede yazmıştım West Sussex bölgesinin 105 bin nüfuslu, kökleri 5. yüzyıla kadar dayanan, tarihte demir işçiliğiyle adını duyurmuş, 13. yüzyıldan sonra cuma günleri kurulan pazar nedeniyle “Pazar Kasabası” olarak nam salmış, enfes sahil şehri Brighton ile başkent Londra arasında yer alan kasabanın takımı Crawley Town’un hikâyesini. Şubat ortasında çıktıkları AFC Wimbledon deplasmanı vesilesiyle Kırmızı Şeytanlar’ın hal ve gidişine naçizane bir bakış…

2016 Mart ayında Ziya Eren tarafından 1 Sterlin karşılığında satın alınmış, yeni başkan hedefinin on sene içinde kulübü Championship’e taşımak olduğunu dile getirmişti. Nisan 2022’de ABD’li kripto para yatırımcısı olan Wagmi United LLC’ye satılan kulübün yeni sahipleri futbol kulübü sahipliğine yeni bir yaklaşım sözü vererek taraftarla sıkı bağlılık oluşturacaklarını hedeflemiş, “kripto kardeşliği” kuracaklarını açıklamıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi, teknik direktör John Yems, ırkçı davranış iddialarının ardından Mayıs 2022’de kulüpten ayrıldı, sonrasında oyuncularına yönelik 12 ırkçı taciz suçlamasından suçlu bulunduktan sonra Ocak 2026’ya kadar futboldan men edildi, ardından yerini Kevin Betsy’e devretti. Kötü başladıkları 2022-23 sezonunun Ekim’inde ligin dibine demir atarken Betsy yerini Matthew Etherington’a bıraktı, 2003-09 arasında West Ham’da forma giymiş 42 yaşındaki futbol adamı görevde yalnızca 34 gün kaldıktan sonra Aralık 2022’de istifa etti. Hikâyesi alt liglerin çilesi sanırım, malum iyi futbol iyi futbolcuyla oynanıyor, teknik adamın elinden gelen bir yere kadar!

O sezonu küme düşme potasının üç puan üzerinde bitirip lige tutunurken mabetleri 6.134 kapasiteli Broadfield Stadı’nda 3.044 taraftar ortalaması yakaladılar. The Guardian yakın geçmişte 3. Ligin en iyi aile deneyiminin yaşandığı stat olarak seçmiş bu küçük ama güzel futbol mabedini. Maç günleri çocuklar için verilen doğum günü partileri, ailelerin maç öncesinde ev sahibi kulübenin misafiri olması, devrede çocukların sahada katıldığı penaltı yarışmaları futbola güzellik katan hikâyeler. Bu yazının yazıldığı zamanlarda League Two’da 31 maçta 43 puanla 15. sırada, rakibin dört puan gerisindeler. 1996 doğumlu 9 numaraları Danilo Orsi takımın değerlisi, bu sezon 30 maçta 14 gol, 2 asisti bulunuyor.

AFC Wimbledon play-off potasının bir puan altında, 7. sırada. Ara transferde Irak Milli Takımı’nın santraforu, golcüleri Ali Al-Hamadi’yi Ipswich Town’a kaptırdılar. Traktör Çocukları’nın Championship’teki yerine bakarak 21 yaşındaki golcüyü gelecek sezon Premier Lig’de izlerseniz şaşırmayın. Baharın kapıda olduğunu hatırlatan ılık bir Şubat akşamında ev sahibi AFC Wimbledon 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Tilley, Ball, Little, Davison, ileri uçta Kelly, Bugie ikilisi. Misafir Crawley Town 3-4-2-1 dizilişinde, orta sahada Gordon, Williams, Kelly, Forster, ileri uçta Darcy, Lolos, önlerinde golcüleri Orsi. İlk bölümde iştahlı sarı lacivert Wimbledon, duran toplarda, taç atışlarında uzun oynayıp rakip ceza sahasında pozisyon üretmeye çalışıyorlar. 7’de Crawley atağında Orsi’nin pasında Williams’ın ceza sahası dışından vuruşu Wimbledon kalesinde Bass’de kalıyor. 25 yaşındaki 1.91’lık kaleci Portsmouth alt yapısından yetişmiş. 10’da sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Wimbledon, 11’de sarı kartı gören oyun kurucuları Tiley. İlk 15 dakikanın sonunda topa sahip olma oranları yüzde 43, iki takım da uzun toplarla gol bulma çabasında. 16’da ceza sahası yayından Little’ın kullandığı duran topta gole yaklaşıyor Wimbledon, Crawley kalesinde Addai topu kornere çeliyor. 19’da Wimbledon atağında Kelly’nin sol çaprazdan vuruşunda rakip kaleyi yokluyor ev sahibi, 10 numaralı forvet çabukluğu, oyunu okumasıyla göze batanlardan. Ataklarının büyük bölümünü sağdan 2 numaralı kanat beki Gordon ile geliştiriyor Crawley Town, 26 yaşındaki oyuncu Stoke City alt yapısından yetişmiş. 31’de gole yaklaşıyor Wimbledon, Tiley’nin soldan ortasında rakip savunma topu kornere çeliyor, kenar ortalarında rakip ceza sahasında çoğalamıyorlar. 38’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Crawley Town, gole yakın oldukları anlar duran toplar. 39’da Wimbledon savunmasının merkezinde Balmer sakatlığı nedeniyle yerini Pearce’a bırakıyor. Crawley Town’un topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı, ancak gol yollarında etkisiz göründüğü devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Wimbledon, akabinde Davison’un pasında Tiley’nin uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi deniyorlar. 25 yaşındaki forvet 2015-20 arasında Brighton & Hove Albion’da forma şansı bulamayınca alt liglerin yolunu tutmuş takımın gole yakın oyuncularından. 54’te Crawley Town atağında oyun kurucuları Darcy’nin yerden vuruşu kaleci Bass’ta kalıyor, mücadele olarak iyiler ancak orta sahada oyuna yön verecek deneyimli oyuncu eksikliği aşikâr. 57’de gole yaklaşıyor Wimbledon, Little’ın enfes ortasında uzak direkte Kelly’nin kafa vuruşunda gole izin vermiyor Addai, 26 yaşındaki 1.93’lük kaleci Arsenal alt yapısından yetişmiş, Jamaika Milli Takımı’nın kalesini koruyor, bu maçta sahanın iyilerinden. 60’ta maçın en net pozisyonunda skoru değiştiremiyor Wimbledon, rakip ceza sahasında Bugiel’in kafa pasında Davison’un vuruşunda gole izin vermiyor Addai. 67’de iki takımda oyuncu değişiklikleri, Wimbledon’da forvette Kelly’nin yerini Gordon, orta sahada Ball’un yerini Reeves alırken, Crawley’de forvette Campbell, Darcy’nin, orta sahada Kelly, Forster’ın yerine sahada. 73’te gole yaklaşıyor Crawley, Cambell rakip ceza sahasında topu Bass’a nişanlıyor, misafir takım adına net gol şansı. 78’de aradıkları golü buluyorlar, uzun taç atışında Lolos’un kafa pasında rakip savunmadan önce davranan Orsi topu boş kaleye bırakıyor, pozisyonda hava topunu uzaklaştıramayan Wimbledon savunması hatalı. Geriye düştükten sonra beraberliği yakalama adına yükleniyor Wimbledon, 82’de Tiley’nin dar açıdan vuruşunda Addai gole izin vermiyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca son bölümde daha diri görünen Crawley 7.397 taraftarın şahitliğinde tek gole kazanıp play-off potasına yaklaşıyor. Sıralamada 7. takımla 15. Takım arasında sadece üç puan fark olması ligdeki rekabetin özeti. Maçın adamı fırsatçılığıyla üç puanı getiren Danilo Orsi, sezonda 15. golü.