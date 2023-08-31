Liverpool FC, Darwin Nunez ile gelen üç puan

22 Ağustos 1985’te 58 yaşında aramızdan ayrıldı Turgut Uyar, edebiyatımızın büyük şairi, bir nesle şiiri sevdiren adam. “Her şeyden biraz kalır, kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı” der iç acıtan dizelerinde. Her ne kadar konumuz futbol olsa da yâd etmeden geçmeyelim, hatırası bizimle.

Dönelim futbola, sezonun ilk 2 maçından 4 puan çıkartan Liverpool son maçta Manchester City’e 3 puan kaybeden Newcastle deplasmanında. Kırmızılı takım 13 maçtır yenilmezken bu maçların 5’inde geriye düşmelerine rağmen 9 puan çıkarttılar. Ancak Klopp’un takımı evinden ırakta sıkıntılı, son 20 lig deplasmanından sadece 6’sını kazanabildiler. Ev sahibi Newcastle 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Tonali, Guimaraes, Joelinton, ileri uçta Almiron, Isak, Gordon. Misafir Liverpool aynı dizilişte, orta sahada Szoboszlai, Endo, Mac Allister, ileri uçta Salah, Gakpo, Diaz. Henüz ilk dakikada soldan kullandığı kornerde savunmadan gelen Matip’in kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor kırmızı formalı Liverpool, pozisyonda Newcastle kalesinde Pope topa müdahale edemiyor. Maçın ilk sarı kartı 5. dakikada Trent Alexander-Arnold’a, akabinde rakibin soldan atağında Gordon’u faulle durduruyor 66 numara, pozisyonda 2’nci sarıdan kırmızı tartışmaya açık. İlk bölümde Liverpool ofansif ancak orta sahada çok top kayıbı yapıyorlar, merkezde orta sahayı toparlayacak 6 numaraya ihtiyaçları aşikâr. 17’de Liverpool gole yaklaşıyor, Diaz, Szoboszlai’nin soldan asistinde dar açıdan vuruyor, Pope gole izin vermiyor. 26’da öne geçen Newcastle oluyor, Everton’un eski oyuncusu Anthony Gordon, Trent Alexander-Arnold’un hatasını iyi değerlendirip topu kaleci Alisson’un altından ağlara gönderiyor. Akabinde, 27’de 10 kişi kalıyor Liverpool, savunmada Virgil van Dijk’ın Alexander Isak’a müdahalesini net gol fırsatını engellemek olarak değerlendiriyor VAR, pozisyonda 4 numaranın topa müdahalesi var, kenarda hocası Klopp ağır karara tepkili. 36’da 2’nci gole yaklaşıyor siyah beyazlılar, Almiron yakın mesafeden sert vuruyor, önce Alisson sonra direkler gole izin vermiyor, sezonun muhtemel en iyi kurtarışlarından. 41’de beraberliğe yaklaşıyor Liverpool, savunma arkasına pasta Pope çıkmakta tereddüt ediyor, Gakpo topu kontrol edemeyince pozisyonu kaçırıyor. Newcastle’ın topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 8 kez yokladığı devre tek farklı üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrede takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Newcastle atağında sahanın iyilerinden Gordon’un soldan ortasında Isak’tan önce Liverpool savunmasında topa müdahale eden Gomez golü önlüyor. 51’de Newcastle savunmasında sarı kartı gören Trippier. Kart sonrasında deplasman tribünlerinin alaycı tepkisi kayda değer, ilk yarıda ev sahibi takıma gösterilmeyen sarı kartlar akıllarda. Liverpool eksik oynamasına rağmen oyunu geriden kurmaya çalışıyor, alışıldık oyun felsefesinden vazgeçmiyorlar. 58’de Endo ve Gakpo’nun yerlerine Elliott ve Jota sahada. Değişiklikler hareketlendiriyor takımı, 3. bölgede top tutarken orta sahadan çok adamla çıkıyorlar. 66’da Trippier ile sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Newcastle, 2 takım da gol için yükleniyor. 69’da arka arkaya kullandığı kornerlerde rakip savunmayı geçemiyor Liverpool, 70’te Newcastle’da Wilson ve Barnes, Isak ve Gordon’un yerlerine sahada. 76’da 2’nci gole yaklaşıyorlar, Almiron rakip savunmayı geçip uzak köşeye enfes vuruyor ama direkleri geçemiyor. Akabinde Liverpool’da Mac Allister ve Matip yerlerini Nunez ve ilk maçına çıkan Quansah’e bırakıyor. 80’de beraberliği yakalıyor Liverpool, Jota’nın rakip savunma arkasına pasında Nunez önündeki boş alanı iyi değerlendirip uzak köşeye enfes vuruyor, Liverpool tribünleri yıkılıyor. 85’te Liverpool’da sarı kartı gören Nunez. Kırmızı kart pozisyonundan sonra Liverpool’un rakip kaleyi bulan ilk vuruşu olması kayda değer. 5 dakika uzatılan maçın 3’üncü uzatma dakikasında 3 puanı kapıyor Liverpool, Salah rakip ceza sahasında Nunez’i görüyor, kalabalık savunma arasından sert vuruşla kaleci Pope’un yanından topu ağlara gönderiyor 9 numara. Velhasıl Liverpool 52.214 taraftarın şahitliğinde uzun süre eksik oynadığı maçı mücadelesi ve azmiyle kazanırken Klopp’un son bölümde 2 değişikliği maçın kaderini belirliyor. Ancak Liverpool’da savunmanın ortasında kaliteli stoper eksikliği aşikâr, transfer döneminin bitişine az kala o bölgeye takviye şart. Maçın adamı 80’de oyuna girip 2 müthiş golle 3 puanı getiren Darvin Nunez. Aralık 1992’de Blackburn Rovers’ı evinde 2-1 yenen Liverpool’da Mark Walters’tan sonra, bir Premier Lig maçında yedek kulübesinden gelip hem eşitliği sağlayan hem de galibiyet golünü atan 2’nci futbolcu oldu. Maç sonunda Jurgen Klopp, “takımın mücadelesinden memnun olduğunu, Gomez’in savunmada müthiş oynadığını, Endo’nun takıma yeni katıldığını, adapte olmak için zamana ihtiyacı olduğunu, Macca ve Dom çift altılı olarak orta sahada mükemmel oynadıklarını, Diogo Jota’nın oyuna sonradan girip mükemmel etki yarattığını” dile getiriyor ve devam ediyor. “Bazen maçlarda bu tür hikâyeler yazılır, tabii ki bir maçı 11 oyuncuyla bitirebilirsek çok daha mutlu olurum."