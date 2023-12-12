Liverpool FC, geri dönüşlerin üstadı

Evinde kaybettiği Bournemouth maçından sonra Crystal Palace’ın hocası Roy Hodgson yayıncı kuruluş Amazon Prime’a konuşuyor, dinliyorum: “Gerçek şu ki, taraftarlarımız son sezonlarda evimizde şımartıldı, Selhurst Park’ta çok iyi işler yaptığımızı ve iyi sonuçlar aldığımızı görmeye alışkınlar. Ne yazık ki bu sezon bunu yapamadık.”

Daha önce de yazmıştım, teknik direktörler maçtan hemen sonra basının karşısına çıkmamalı, kendisine biraz zaman tanımalı, maçın hararetini, gerginliğini üzerinden atıp, soruları sakin kafayla cevaplamalı, zira sonrasında sıcağı sıcağına sözlerden pişman olmak sözleri unutturmuyor. Velhasıl o maçtan birkaç gün sonra, sözlerinden acı bir pişmanlık duyduğunu, yorumlarından ve kelime seçiminden dolayı üzüntü duyduğunu dile getiriyordu deneyimli teknik direktör…

O maçtan üç gün sonra, haftanın açılış maçında son haftaların düşüşteki takımı Crystal Palace evinde zirveye oynayan Liverpool karşısında. Palace Nisan 2017’de Anfield’de 2-1 yendiği maçtan sonra Liverpool’a karşı oynadığı 12 lig maçından 10’unu kaybetti, haliyle maçın açık ara favorisi Liverpool. Ev sahibinde işler iyi gitmiyor, ekim ayının başından bu yana sekiz lig maçında yalnızca bir kez kazanabildiler, buldukları yedi golle beş puan topladılar. Misafir Liverpool son 26 maçta 59 puan topladı, tek yenilgisi eylül ayında Tottenham’a karşı. (17G, 8B). Bu sezon geriye düştükleri maçlardan 15 puan çıkartırken ligde en fazla puanı topladılar. Golcüleri Mohamed Salah’ın, Liverpool formasıyla 200 gol atan beşinci oyuncu olmasına bir gol kaldı, ligde Palace’a karşı 12 maçta 11 gole (yedi gol, dört asist) doğrudan katkı sağladı.

Ev sahibi Palace 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Richards, Lerma, ileri uçta Ayew, Hughes, Schlupp, önlerinde gol umutları Edouard. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Szoboszlai, Endo, Gravenberch, ileri uçta Salah, Nunez, Diaz. Savunmanın merkezinde 20 yaşındaki Jarell Quansah ilk maçında, 1.90’lık savunmacı Liverpool akademisinden yetişti. Maça beklendiği gibi ofansif başlıyor beyaz-yeşil formalı Liverpool, Palace kalabalık orta sahayla rakibi kalesinden uzakta tutma niyetinde. 3’te Liverpool atağında Tsimikas uzaklardan deniyor rakip kaleyi, Palace savunmasında Guehi, Salah’a yakın markajda. Rakip sahada duran toplarda uzun ortalarla gol arıyor Palace, 10 dakikanın sonunda Liverpool’un topa sahip olma oranı yüzde 79. 12’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Palace, duran toplar önemli silahları. 15’te soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Liverpool, topun rakipte olduğu anlarda Palace takım halinde kapanıyor. 23’te ikinci kornerinde pozisyon üretemiyor Palace, temponun düştüğü anlarda iki takım da üretkenlikten uzak. 27’de mutlak golü çıkartıyor Liverpool kalesinde Allison, savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda soldan Ayew uzak direğe kesiyor, Schlupp’un yakın mesafeden vuruşunu çizgiden çıkartıyor, maçın muhtemel kırılma anı. 30’da penaltı kazanıyor Palace, ancak VAR pozisyon öncesinde Hughes’ün Endo’ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal ediyor, ev sahibi tribünler karardan hoşnut değil ancak karar doğru. 37’de Palace savunmasına sarı kartı gören kaptanları Ward. Liverpool’un topa yüzde 75 oranında sahip olduğu, 3. bölgede etkisiz göründüğü, rakip kaleyi bir kez bulduğu devre golsüz tamamlanıyor. Crystal Palace sevdalıları adına mükemmele yakın devre, kalelerini ustaca savunurken rakibe pozisyon vermediler, Liverpool pozisyon üretmekte zorlandı.

2. devrenin başında Palace’da Eduard’ın yerine Mateta sahada. Liverpool’da Endo’nun yerini Gomez alıyor. 2 numara savunmanın sağına geçerken Alexander-Arnold orta sahada. 49’da gole yaklaşıyorlar, Diaz’ın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda Nunez kafayla dokunuyor, top az farkla dışarda. 53’te soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Palace, ilk bölümde ofansif ev sahibi. 56’da penaltı kazanıyor Palace, iki dakika öncesinde Mateta’nın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısıyla penaltıyı veriyor orta hakem Andy Madley, penaltıyı gole çeviren Mateta. Geç verilen karar karşısında şaşkın Liverpool’un hocası Klopp. Gakpo ve Konate, Gravenberch ve Quansah’ın yerlerine sahada. 61’de Palace atağında Schlupp’un vuruşu Alisson’da kalıyor, geriye düşen Liverpool savunmada açıklar veriyor. 64’te Palace’da sarı kartı gören orta sahada Lerma. 67’de Palace’da sakatlanan Lerma’nın yerini Olise alıyor. 69’da sağdan kullandığı kornerde Van Dijk’in kafa vuruşuyla gol arıyor Liverpool, o dakikaya kadar çok etkisiz Klopp’un takımı. 71’de Palace’da sarı kartı gören Richards. 74’te Liverpool’da Nunez yerini Elliott’a bırakıyor. 75’te 10 kişi kalıyor Palace, Ayew ikinci sarıyı gören oyuncu, maçın kırılma anı. Akabinde beraberlik golünü buluyor misafir takım, Gakpo’nun sağdan ortasında rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jones’un asistinde ağlara gönderen Salah, Liverpool formasıyla 200. golü, iyi oynamadıkları maçta beraberliği yakalıyorlar. 84’te Palace’da Schlupp yerini Ahamada alıyor. Kalede sakatlanan Johnstone kaleyi Matthews’e devrediyor, Premier Lig’de ilk maçı. 90’da öne geçiyor Liverpool, Elliott sağ çaprazdan enfes vuruyor, müdahalede geç kalıyor Palace kalesinde Matthews. 94’te Diaz’ın ayağından bir gol daha buluyorlar, ancak ofsayt gerekçesiyle VAR’dan dönüyor, sonrasında Liverpool’da sarı kartı gören Diaz. 90+10’da Palace’ın kullandığı duran topta Andersen’in kafa vuruşunu çizgiden çıkartıyor Alisson, Brezilyalı kalecinin galibiyette katkısı büyük. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 25.103 taraftarın şahitliğinde üç puanı heybeye atıp maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor Liverpool, bu sezon geri dönüşlerin üstadı. İyi oynamadıkları, pozisyon üretmekte zorlandıkları maçlarda bile skoru değiştirecek etki yaratan oyunculara sahipler, sahanın her bölgesinde oynayan oyuncular gole katkı sağlıyor, Palace karşısında oyuna sonradan giren Gakpo, Elliott ve Jones maçın gidişatını değiştiren oyuncular oldu. Maç sonu basın toplantısında Jurgen Klopp’a Mo Salah’nın 200. golü hakkındaki düşüncesini soruyorum, “Özel bir oyuncu adına özel bir sayı” sözüyle başlıyor ve maç sonunda 200 numaralı formayı oyuncusuna hediye ettiğini, son maçlarda oyuncusunun 200’e ulaşmak için sabırsızlandığını, eşiği aşan oyuncusundan gelecek maçlarda da goller beklendiğini, böylesine olağanüstü golcüye sahip olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiriyor. Maçın adamı Liverpool kalesinde iki önemli kurtarışla Alisson Becker.