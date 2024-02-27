Liverpool FC: Müzeye bir kupa daha

Şubat ayının son pazarında görkemli Wembley Stadı’nda Carabao Kupası finali. Finalistlerden Chelsea’nin kupada 10. finali, diğer finalist Liverpool 14 kupa finaliyle Ada futbolunda rekorun sahibi. İki takım arasındaki 3. final maçı, 2005’te Chelsea, 2022’de Liverpool kupayı kaldıran takımlar. Final maçı vesilesiyle kupaya naçizane bir bakış...

Bu sezon 64. yaşını kutluyor EFL Kupası, ilk kez hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda, 1960-61 sezonunda oynanmış. 92 profesyonel kulübün katılımıyla tek maç üzerinden eleme usulü oynanan yedi turdan sonra sahibini buluyor. İlk iki turda alt lig kulüpleri coğrafi konumlarına göre güney ve kuzey olarak kozlarını paylaşıyor, üst düzey takımları kupaya 3. turda katılıyor. Kupanın parasal getirisi Federasyon Kupası’nın yanında devede kulak misali kalsa da itibarı önemli, kazananın kasasına 100 bin sterlin girerken finalde kaybeden 50 bin sterlin alıyor.

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Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Palmer, Gallagher, Sterling, önlerinde gol umutları Jackson. Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Mac Allister, Endo, Gravenberch, ileri uçta Elliott, Gakpo, Diaz. Takımın iki önemli golcüsü Mo Salah ve Darwin Nunez sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor, hocaları Klopp’un sakatlıklarla başı dertte, ilk 11’de düzenli forma giyen beş oyuncusu kadroda yer almıyor. Alman teknik direktör hafta ortasında Luton’a karşı kazandıkları 11’de iki değişiklikle başlıyor maça, Jarell Quansah ve Joe Gomez’in yerlerini Ibrahima Konate ve Andy Robertson alıyor. 26’da Gravenberch, Caicedo’nun sert müdahalesi sonucu sahayı sedyeyle terk ediyor, yerini Gomez alıyor. Pozisyon kırmızıya yakın, kenarda Klopp oyuncusunun sakatlığından dolayı endişeli. Değişiklik sonrası Gomez savunmanın sağında, Bradley sağa kanatta, Elliott orta sahada görev alıyor. Devrenin akılda kalan pozisyonları: Chelsea’de Caicedo ve Chillwell’e gösterilmeyen kartlar, Kelleher’in Palmer’ın gollük vuruşunu kurtarışı, Sterling’in VAR’dan dönen golü ve Gakpo’nun direklere takılan kafa vuruşu...

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da soldan kullandığı kornerin devamında Endo’nun volesiyle gole yaklaşıyor Liverpool, top az farkla dışarda. 52’de net fırsatı harcıyor Chelsea, Jackson’un sağdan getirdiği topta Fernandez vurmakta geç kalınca Kelleher topa sahip oluyor. 55’ten sonra hafta içinde Luton Town karşısında lig maçına çıkan Liverpool’da yorgunluk alametleri kendini göstermeye başlıyor ama aradıkları golü 60’ta buluyorlar. Sağdan kullanılan duran topta savunmanın üstünden kafayı vuran kaptanları Van Dijk, ancak gol tartışmalı şekilde VAR’dan dönüyor, hakem Chris Kavanagh’a göre ofsayt pozisyonunda olan Endo sol bek Colwill’i engelliyor, pozisyon tartışmaya açık. 66’da Chelsea’de Sterling’in yerini Nkunku alıyor. 67’de sağdan kullandıkları duran toptan sonuç alamıyorlar hemen sonrasında soldan kullanılan kornerde savunmadan gelen Disasi’nin aşırtma dokunuşu Kelleher’de kalıyor. 72’de Liverpool’da Bradley’nin yerine 2005 doğumlu Clark sahada, 42 numaralı orta saha İngiltere Milli Takımlarının U15-U19 arası tüm seviyelerinde forma giydi. 76’da Liverpool adına şans anı, Palmer’ın pasında ceza sahasında Gallagher’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor, kaçan gole hayıflanıyor mavili takımın tribünleri. Temponun hız kesmediği dakikalarda bu kez Liverpool gole yaklaşıyor, Elliott’un pasında Gomez’in vuruşunda gole izin vermiyor Petrovic. Altı dakika uzatılan maçta gol sesi çıkmayınca 88.868 taraftarın şahitliğinde uzatmalara gidiyor iki takım.

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Uzatmanın ilk bölümünde gole yaklaşıyor Liverpool, Danns’in kafa vuruşunu kornere çeliyor Petrovic, Chelsea’de Gallagher yerini Madueke’ye bırakıyor. Liverpool’un ofansif oyuna karşı pasif devrede Chelsea, bir dakika uzatılan devrede gole daha yakın takım Liverpool. 2. uzatma devresinin başında Liverpool savunmasında Konate yerini Quansah’a bırakıyor. 107’de Liverppol’da sarı kartı gören McConnell. Uzatmanın en net pozisyonunda Petrovic, Chelsea’nin imdadına yetişiyor, Tsimikas’ın ortasında Elliott’un kafa vuruşunu ayaklarıyla çeliyor 28 numara, maçın muhtemel en iyi kurtarışı. Uzatmalarda çok üstün oynayan Liverpool aradığı, hakkettiği golü 118’de buluyor, sağdan kullanılan korneri kafayı enfes vuruyor Van Dijk, top Chelsea ağlarına giderken Liverpool tribünleri yıkılıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kupayı müzesine götüren Liverpool oluyor. İki transfer sezonunda bir milyar sterlinden fazla harcadı Chelsea ve elde var sıfır. Üçü Liverpool'a karşı olmak üzere art arda altı Wembley finalini kaybettiler, Liverpool uzatmalarda onca eksiğine rağmen 2004, 2005 doğumlu çocuklarla kazandı. Jurgen Klopp harcamanın değil, yetiştirmenin, parlatmanın değerini gösteriyor görmesini bilenlere. Maçın adamı Virgil Van Dijk.