Liverpool: VAR kazası

Eylül’ün son günü, artık mevsim sonbahar, terk etmiştir yazlıkçılar bizim Karasu’yu, ıssızdır şimdi sahil, gece pazarı kepenklerini indirmiştir, Zeki hocanın futbol okulu çocuklarını bekler bir sonraki yaza kadar, bahçedeki kaplumbağa ailesine kim bakar kim bilir. Velhasıl o güzel sahil beldesinin hüzünlü sonbahar hikâyesi şairin dizelerini hatırlatır: “Mevsim sonbahardır sessiz ve taze, nemli otlar, çekirgeler, solgun yüzün, bir gülüş, bir mahzun bukle saçlarında, bir eski çiçeği andırırsın yazdan ve bir şarkı başlar kahvelerin birinde, bizi ömrümüzden alır götürür.”

Dönelim futbola, geçenlerde BBC’de eski kaleci Shay Given’in Liverpool üzerine yazdığı enfes makalede okumuştum; Jurgen Klopp, yaz transferinde yenilenen takımına bilgisayar programlarından esinlenerek “Liverpool 2.0” adını vermiş. Sezon sonunda takımdan ayrılanların yerini yeniler alırken, daha genç, daha fit ve daha güçlü bir orta sahayla Liverpool sahanın her yerinde rakibe baskı yapıyor bu sezon, son maçta West Ham karşısında sahaya çıkan takımın orta saha üçlüsü Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister ve Curtis Jones'tan oluşuyordu. Üçünün yaş ortalaması 23'ün altında, haliyle takımın geçmiş sezonlarda eksik göründüğü enerji bu sezon bolca. Ancak savunma zaafları hala belirgin, Liverpool, UEFA Kupası’nda LASK ile oynadığı maç dahil bu sezonun ilk altı maçının dördünde kalesinde ilk golü gören takım oldu, son lig maçında West Ham son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa benzer bir hikâye yaşanacaktı. Ancak geriye düştükleri maçlarda toparlanmak için yeterli üretkenliğe sahipler, iyi oynamasalar bile her zaman gol atabilecek gibi görünüyorlar…

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Eylül ayının son günü, Liverpool zorlu Tottenham Hotspur deplasmanında. Tottenham'ın 2017 Ekim’inde Wembley'de aldığı 4-1’lik galibiyet, rakibe karşı tüm kupalarda son 23 karşılaşmadaki tek zaferi… Klopp’un takımının Tottenham Hotspur Stadı’nda mağlubiyeti bulunmuyor, dört ziyaretin üçünde galip gelirken bir maçta sahadan beraberlikle ayrıldılar. Liverpool, Premier Lig’de geçen yılın Nisan ayından bu yana 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (12 galibiyet ve 5 beraberlik). Takımın parlayanı Mohamed Salah, ligde son 12 maçta 15 gole doğrudan katkı sağladı (altı gol ve dokuz asist). Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Sarr, Bissouma, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Son, önlerinde gol umutları Richarlison. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Szoboszlai, Mac Allister, Jones, ileri uçta Salah, Gakpo, Diaz. İki takım da yüksek tempoda ilk bölümde, Liverpool sol kanatta Jones ve Roberston ile pozisyon üretme çabasında. 4’te sağdan kullandıkları ilk kornerde Mac Allister ile yokluyorlar rakip kaleyi, son maçların golcüsü Nunez’in yedek kulübesinde olması şaşırtıcı. 8’de Tottenham’ın ani atağında Porro’nun pasında Kulusevski’nin vuruşu rakip savunmada Van Dijk’dan dönüyor. Üç dakika sonra Liverpool savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Richarlison soldan kesiyor ama ceza sahasında çoğalamıyor ev sahibi takım. 13’te üst üste iki kurtarış Tottenham kalesinde Vicario, önce Gakpo, sonrasında Roberston’un vuruşlarında gole izin vermiyor. İlk 15 dakikada rakip kaleyi dört kez yoklayan Liverpool solda etkili. 17’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Tottenham, geride az adamla yakalandıkları anlarda rakibe pozisyon veriyorlar. 22’de Liverpool atağında Salah uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, o dakikaya kadar gole daha yakın takım. 24’te Liverpool orta sahasında sarı kartı gören Jones, ancak VAR incelemesi sonucu hakem kartı kırmızıya dönüştürüyor, karar doğru, Jones’un rakibe hareketi çok sert ve tehlikeli. Liverpool şimdi 10 kişi. 30’da Tottenham atağında Porro’nun pasında Maddison’un vuruşu Liverpool kalesinde Allison’da kalıyor, Tottenham’ın 10 numarası ataklara yön veren oyuncu. 34’te Salah’ın pasında Diaz sol köşeye giden vuruşuyla topu ağlara gönderiyor, ancak VAR incelemesinde ofsayt kararı çıkıyor, pozisyon tartışmaya açık. 36’da öne geçiyor Tottenham, Maddison rakip savunma arkasına enfes bırakıyor, Richarlison’un yerden ortasını iki stoperin arasından ağlara gönderen Son. 40’ta Liverpool’da sarı kartı gören Mac Allister. Bu sezon iki maçta Liverpool’un 10 kişi kalıp o maçları kazandığını hatırlatalım. Altı dakika uzatılan devrenin son dakikasında beraberliği yakalıyorlar, Van Dijk’ın kafa pasında Gakpo ceza sahasında dönüp sert vuruşla topu ağlara gönderiyor. Liverpool’un topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

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2. devrenin başında Liverpool’da Gakpo’nun yerine Jota sahada. 49’da gole yaklaşıyor Tottenham, Maddison’un sol köşeye vuruşunu mükemmel çeliyor Alisson, maçın kırılma anlarından. İki dakika sonra Maddison’un enfes pasında Son’un sert vuruşunu kornere çeliyor Brezilyalı kaleci, devrenin ilk bölümünde Tottenham baskılı. 61’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, dört dakika sonra Liverpool’da sarı karı gören Salah. 68’de Liverpool’da sarı kartı gören Jota. Akabinde Tottenham’da Son yerini Solomon’a bırakıyor. 69’da 9 kişi kalıyor Liverpool, Jota, Udogie’ye müdahalesi sonucu ikinci sarıdan ihraç ediliyor, sonrasında topun rakipte olduğu anlarda takım halinde kapanıyorlar. 73’te Liverpool’da üç değişiklik, Salah, Diaz ve Gomez yerlerini Alexander-Arnold, Konate ve Endo’ya bırakıyor. 75’te soldan kullandıkları kornerde Van Dijk’in kafa vuruşu isabetsiz, son 15’te 9 kişilik takım savunma ağırlıklı. 78’de Liverpool atağında Szoboszlai’nin vuruşu kaleci Vicario’da kalıyor. Akabinde Liverpool’da Mac Allister yerini Gravenberch’e bırakıyor. 83’te Tottenham’da Sarr ve Udogei’nin yerlerini Skipp ve Davies alıyor. 87’de sarı kartı gören Roberston. 90’da Tottenham’da Maddison’un yerine Veliz ilk maçında sahada. Altı dakika uzatılan maçta iki eksik Liverpool üç puanı 90+6’da bırakıyor, Porro’nun sağdan ortasını ters vuruşla kendi kalesinde gönderen Matip… Ve 62.001 taraftarın şahitliğinde üç puanı kapan takım Tottenham oluyor. Sahadan yenik ayrıldılar ama Liverpool’un mücadelesine şapka çıkarmak gerek, Curtis Jones ve Diogo Jota'nın oyundan atılmasının ardından 40 dakika boyunca 10, son 20 dakikada ise dokuz kişiyle oynadılar ama son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. Maç sonu basın toplantısında Jurgen Klopp, Jones'un gördüğü kartın kırmızı olmadığını, ağır çekimde çok sert olarak görünse de pozisyonda kasıt olmadığını, ağır çekimin izleyeni yanılttığını, İlk devrede Diaz'ın golünün ofsayt olmadığını dile getiriyor. Maçtan sonra Hakemler Kurulu PGMOL, Luis Diaz'ın golünde "önemli bir insan hatası" olduğunu, golün sayılması gerektiğini, maçın sonucuna etki eden hatayı detaylı inceleyeceklerini duyuruyordu.