Luton FC; 32 sene sonra bir Liverpool maçı

1991 senesiydi… Premier Lig henüz futbolseverlerin hayatına girmemiş, Heysel faciası sonrası İngiliz kulüpleri Avrupa Kupalarından men edilmişti. Ada futbolunun en üst liginde sezonun ilk yarısının büyük bölümünü lider götüren Liverpool 22 Şubat 1991’de teknik direktör Kenny Dalglish’in ani istifasıyla şok yaşamıştı. Dalglish’in istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe yardımcısı Ronnie Moran getiriliyor, o istifanın ertesi günü Liverpool Kenilworth Road Stadı’nda Luton Town karşısında sahaya çıkıyordu. Kırmızılı takım suni çimle kaplı sahada maçı 3-1 kaybederken, Town’un golcüsü Ian Dowie o maçta 2 gol kaydediyordu. O sezon Liverpool şampiyon Arsenal’in ardından ligde ikinci sırayı aldı, Luton Town ise ligi 18. sırada bitirdi. Liverpool’a karşı aldıkları son galibiyet o sene geldi.

Sonrasında düşüşe geçti Başkent Londra’nın 50 kilometre kuzeybatısında, Lea nehrinin kıyısına kurulmuş, Bedfordshire bölgesinin 215 bin nüfuslu kasabasının portakal renkli takımı. 2008-09 sezonunda borçları ve mali tablodaki açıkları yüzünden 30 puanı silinen kulüp amatör kümelere kadar düşüp 5 sezon futbolun görünmez köşelerinde eskiye ağıt yaktı. 2022-23 sezonun sonunda Burnley ve Sheffield United ile birlikte Premier Lig’e yükseldi Luton Town, uzun bekleyiş sona ermişti. Kasım ayına girdiğimiz zamanlarda ligde 10 maçta topladığı 5 puanla 18. sırada, 87 milyon Sterlinlik değeriyle ligin en mütevazı kadrosu.

Kasvetli Kasım’ın ilk Pazar akşamı, serin futbol gününde Luton Town evinde ligin ağır topu Liverpool karşısında. İki takım tarihte tüm kupalarda 10 kez karşılaştı, Luton Town rakibini sadece bir kez mağlup edebildi. Bu sezon 10 maçta kalelerini gole kapatamazken 20 gol gördüler, savunma zaafları aşikâr. Liverpool’un yükseleni Darwin Nunez, son yedi maçta yedi gole doğrudan katkı sağladı (4 gol 3 asist).

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Ev sahibi Luton 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Kabore, Barkley, Nakamba, Townsend, Doughty, ileri uçta Morris, Ogbene. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, ileri uçta Salah, Nunez, Jota. İlk bölümde oyunu geriden kuruyor yeşil beyaz formalı Liverpool, Luton kalabalık orta sahayla rakibi 2. bölgede karşılıyor. Geriden uzun toplarla çıkıyor Luton, haliyle top kayıpları yapıyorlar, ilk 15 dakikada Liverpool’un topa sahip olma oranı yüzde 67. 18’de soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Luton, 7 numaralı 0gbene solda çabukluğuyla etkili oyuncuları. 21’de gole yaklaşıyor Liverpool, soldan kullandıkları duran topta savunmadan seken topa isabetsiz vuruyor Salah, kenarda hocası hayıflanıyor kaçan gole. Sonrasında Salah sağdan ortalıyor, Nunez’in kafa vuruşu kaleyi bulmuyor, dakikalar ilerledikçe topu çabuk çevirip alan genişleterek oyuna ağırlığını koyuyor misafir takım. 30 dakikanın sonunda Liverpool’un topla oynama oranı yüzde 71, ancak 3. bölgede yaratıcılıktan uzaklar. Son bölümde Liverpool baskıyı artıyor. Devrenin bitimine yakın Luton’da sarı kartı gören Nakamba. Liverpool’un topa yüzde 76 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı, 2 dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

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2. devreye takımlar aynı kadroyla başlıyor. Devrenin ilk bölümünde, ilk 45 dakikadaki gibi beşli savunma hattını kalesine yakın kurup alan bırakmıyor Luton, Liverpool pozisyon üretmekte zorlanıyor. 54’te Liverpool’da sarı kartı gören Mac Allister. 60’da Luton’un sağ kanadında Kabore’nin sakatlığı nedeniyle duruyor maç, akabinde Townsend yerini Chong’a bırakıyor. Liverpool savunmanın sağında açıklar veriyor. 67’de Liverpool’da Jota, Gomez ve Szoboszlai’nin yerine Elliott, Tsimikas ve Gakpo oyuna giriyor. 70’te maçın kırılma anı, Liverpool atağında ceza sahasında Salah kafayla arka direğe bırakıyor, Nunez yakın mesafeden kaleyi bulamıyor, sezonun kaçan golüne aday. 75’te Luton’da ileri uçta Morris yerini Adebayo’ya bırakıyor. 78’de Liverpool atağında Gravenberch’nin vuruşunu köşeden çıkartıyor Kaminski ve ardından geliştirdiği kontratakta golü buluyor Luton, Liverpool savunmasının geride eksik yakalandığı pozisyonda Kabore’nin pasında Chong yakın mesafeden kaçırmıyor, Kenilworth Road yıkılıyor. Beraberlik için yükleniyor Liverpool, 84’te Diaz, Gravenberch’nin yerine sahada. Tüm baskısına rağmen pozisyon bulamayan Liverpool 8 dakika uzatılan maçta beraberliği 90+4’te Diaz’ın kafa vuruşuyla yakalıyor, golde Elliott’ın katkısı büyük. Sağdan arka direğe kestiği topa enfes yükselip savunmanın üzerinden kafayla ağları buluyor Diaz, kale arkasındaki Liverpool taraftarlarının sevinci görmeye değer. 11.049 taraftarın şahitliğinde takımlar 1-1’lik skorla puanları paylaşırken Luton Town uzatmalarda kaçan 2 puana hayıflanıyor. Liverpool 1987’den bu yana ligde Luton'u Kenilworth Stadı’nda yenemedi, bekleyiş sürüyor. Maçtan sonra Luton’un hocası Rob Edwards’a uzatmada kaybettikleri iki puana dair düşüncesini soruyorum. Takımının performansından gurur duyduğunu, oyun planına sadık kaldıklarını, Liverpool’un topa büyük oranda sahip olmasına rağmen pozisyon bulamadığını, taraftarından topçusuna herkesin uzatmalarda kaçan 2 puana rağmen hayal kırıklığı değil, performanstan memnun olması gerektiğini, hafta sonunda Manchester United deplasmanında takımından aynı performansı beklediğini dile getiriyor. Maçın adamı Luton kalesinde Thomas Kaminski...